 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Брат короля и экс-дофин Иордании Хамза арестован и обвинен в заговоре
07:41 04.04.2021

Брат короля Иордании передал информацию о помещении под домашний арест

Сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Petra, силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. При этом агентство опровергло, со ссылкой на информированный источник сообщени, о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. Вооруженные силы Иордании заявили после этого, что от сводного брата короля Иордании Хамзы аль-Хусейна потребовали прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.

Король Абдалла II лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.

"Сегодня утром глава службы безопасности сообщил мне, что мне запрещено покидать дом и выходить на улицу, общаться с людьми и использовать интернет из-за наличия критики действий правительства или короля на встречах, на которых я присутствовал, или в (сообщениях. – Ред.) в социальных сетях об этих встречах", - заявил принц, говоря по-английски, в видео, которое публикуют британские и арабские СМИ. Сейчас он находится дома с женой и детьми.

По его словам, нескольких его знакомых задержали, сам экс-принц лишен охраны. Имена задержанных ибн аль-Хусейн не назвал.

Глава службы безопасности заявил принцу, что сам Хамза ибн аль-Хусейн не обвиняется в критике властей, однако ему вынесено "предупреждение".

По словам принца, ему отключили все средства связи, а видео он передал по спутниковому интернету, последнему доступному варианту связи с миром.

На видео принц заявил, что не является человеком, ответственным за "доминирующие в последние 15-20 лет в Иордании коррупцию и отсутствие компетенции в правящих структурах". Значительную часть шестиминутного видео принц посвятил критике властей и ситуации в королевстве.

"Я не являюсь участником заговора, или вредоносной организации, или поддерживаемой из-за рубежа группы, как обычно здесь клеймят тех, кто высказывается против властей", - заявил ибн аль-Хусейн.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617511260
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