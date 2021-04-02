 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Молдавские плохотнюки. 6 бизнесменов скопом изнасиловали депутата-демократа
07:44 04.04.2021

Бизнесмены из мести изнасиловали депутата в Молдове

Депутата парламента Молдовы из мести изнасиловали шесть бизнесменов, которые пострадали из-за его действий. Об этом сообщил глава "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Усатый отказался называть имя парламентария. По его словам, инцидент произошел, когда председателем политической силы был олигарх Влад Плахотнюк. Бизнесмены пострадали от действий депутата во время правления Демократической партии.

"Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова", - сказал Усатый.

Он отказался приводить подробности и заявил, что не желает "ввязываться в эту ситуацию".

Источник - tengrinews.kz
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