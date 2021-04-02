Скончался генерал КНБ Казахстана и депутат Есенгельды Мустафетов

07:50 04.04.2021

Скончался генерал Есенгельды Мустафетов, передает Tengrinews.kz. Информацию о кончине подтвердили в РОО "Ветераны органов КНБ РК".



Генерал-майор Есенгельды Мустафетов родился 9 апреля 1943 года в селе Калугино Северо-Казахстанской области. Окончил юридический факультет Таджикского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. Прошел путь от младшего оперуполномоченного КГБ Таджикской ССР до первого заместителя начальника инспекторского управления КГБ СССР.



Рекомендован Нурсултаном Назарбаевым и предварительно согласован на должность заместителя председателя КГБ СССР, приказом председателя КГБ СССР Бакатина назначен на должность 1-го заместителя начальника инспекторского управления КГБ СССР, но так и не утвержден в должности указом Президента Горбачева (1991).



Был начальником управления КГБ-КНБ по Чимкентской, а затем по Атырауской областям.



В 1992 году он руководил одной из самых успешных операций по освобождению заложников в Шымкенте, ставшей образцовой для многих спецназов мира. Успех этой операции привел к личной трагедии: не осмелившись напасть лично, уголовный мир отомстил семье. В Москве была убита его дочь Малика - сотрудница таможни РФ.



Был депутатом Верховного Совета КазССР , заместителем председателя Комитета по национальной безопасности и обороне ВС КазССР-РК; член Межпарламентской Ассамблеи СНГ, бизнесмен.



До декабря 2008 года был председателем диссертационного совета Российской Федерации по проблемам оперативно-разыскной деятельности. Затем вернулся в Казахстан.



Автор повести "Не встречайтесь с первой любовью", 2001 год.



Награды: нагрудный знак "Почетный сотрудник госбезопасности", 8 медалей СССР. Почетный сотрудник органов национальной безопасности, награжден личным именным оружием - пистолетом системы Макарова, "Орденом Святого Станислава".



Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegra