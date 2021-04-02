Мирзиеев упразднил "Агентство по развитию рынка капитала". Ввиду бессмысленности существования

10:06 04.04.2021

Упраздняется Агентство по развитию рынка капитала

Постановлением президента упраздняется Агентство по развитию рынка капитала, а все его задачи, функции и полномочия передаются Министерству финансов. АРРК было создано в начале 2019 года.



Агентство по развитию рынка капитала (АРРК) упраздняется, а все его задачи, функции и полномочия передаются Министерству финансов. Это предусмотрено постановлением президента от 3 апреля "Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления" (есть у "Газеты.uz").



Минфину совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено в месячный срок внести проект решения президента, предусматривающий:



передачу Министерству финансов полномочий, прав, обязательств и имущества АРРК;

определение механизма последующей реализации проектов упраздняемого агентства с участием международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций по согласованию с указанными организациями;

расширение деятельности Министерства финансов за счет передачи ему полномочий АРРК.

Агентство по развитию рынка капитала было создано в январе 2019 года после разделения Госкомконкуренции на три органа. Основными его задачами были:



обеспечение реализации единой государственной политики в области формирования, развития, контроля и регулирования рынка ценных бумаг и корпоративного управления;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов инвесторов, осуществляющих операции с ценными бумагами, а также владельцев ценных бумаг;

осуществление контроля за соблюдением законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах и защите прав акционеров;

организация широкого информирования инвесторов и общественности о состоянии развития отечественного рынка капитала и его профессиональных участниках;

и другие.



Ранее Атабек Назиров, возглавлявший Агентство по развитию рынка капитала, был назначен советником министра инвестиций и внешней торговли - генеральным директором Фонда прямых инвестиций.



Колумнист "Газеты.uz" Карен Срапионов несколько раз поднимал вопрос о возможной стагнации реформ рынка капитала и задавался вопросом, почему не принята Стратегия развития рынка капитала, проект которой должны были представить президенту до конца 2019 года.