Умер заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро

12:58 04.04.2021

Евгений Олевский



В возрасте 83 лет скончался известный советский и узбекский скульптор Яков Шапиро. Он создал памятники Шота Руставели, Хамиду Алимджану, Шарафу Рашидову, композицию у станции метро "Космонавтов" в Ташкенте, Ходже Насреддину в Бухаре и множество других памятников и ансамблей.



Заслуженный скульптор Узбекистана, заслуженный деятель искусств Яков Иосифович Шапиро ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщил проект "Культурное наследие Узбекистана".



Яков Шапиро родился в городе Олевске Житомирской области Украины в 1937 году. В первый год Великой Отечественной войны вместе с семьей был эвакуирован в Узбекскую ССР. Жил в Маргилане, потом с родителями переселился в Ташкент. В 1944 году вернулся на родину и получил художественное образование, поступив в среднюю художественную школу при фарфоровом заводе.



Окончил киевское художественное училище, поступил в Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Санкт-Петербурге. Во время учебы много ездил по миру. Позже переехал в Ташкент, продолжая учебу в институте.



Работы мастера установлены в Узбекистане, России, США, Франции, Италии, Израиле, Японии и других странах. В Ташкенте Яков Шапиро выполнил художественные панно для пяти станций метро, в том числе станций "Мустакиллик майдони" и "Буюк ипак йули" (современные названия станций).



Кроме того, скульптор создал в столице Узбекистана памятники Максиму Горькому, Шота Руставели, Хамиду Алимджану, Шарафу Рашидову, Лалу Бахадуру Шастри, Батыру Закирову, а в Бухаре - национальному герою Ходже Насреддину Афанди.



На счету художника ряд архитектурно-скульптурных ансамблей, в том числе композиция на звездную тему у станции метро "Космонавтов" - с фигурами Матери-Земли, Икара, Улугбека, Циолковского, Королева, Гагарина и с бюстом космонавта Владимира Джанибекова.