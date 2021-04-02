 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай: слишком большой, чтобы его не опасаться. Часть 1, - И.Галкина
13:09 04.04.2021

Китай: слишком большой, чтобы его не опасаться. Часть 1

Ирина ГАЛКИНА

Где заканчивается истинный казахстанский патриотизм и начинается деструктивная синофобия?

Очередной митинг в Казахстане против Китая (интересно, а в соседней стране существует адресное гражданское неприятие в отношении сотрудничества с одной из постсоветских республик?). Этот митинг – не первый, кажется история синоненавистничества началась аккурат в начале 2010-х годов? – и, конечно, далеко не последний.

Чего не хватает гражданам, которые выходят выразить свой протест против действительно великого соседа – китайская экономика уже прочно держится на второй позиции в мире и претендует на абсолютное лидерство? Может быть, они не уверены в том, что интересы Республики Казахстан политически защищены?

С этого вопроса и начнем.

Казахстан и Китай: одна история на двоих

16 декабря, 1991 год. Казахстан получил независимость. Историческим постановлением Верховного Совета Республики Казахстан №1008-XII был принят конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".

3 января, 1992 год. Республика Казахстан и Китайская Народная Республика установили дипломатические отношения.

26 февраля, 1992 год. Страны подписали Соглашение о создании Межправительственной казахско-китайской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

26 апреля, 1994 год. Подписано первое Соглашение между РК и КНР о казахстанско-китайской государственной границе (Алматы, 26 апреля 1994 г.) и 23 ноября 1999 года стороны подписали Совместное коммюнике о полном урегулировании пограничных вопросов на казахстанско-китайской границе протяженностью 1782,75 км.

23 ноября, 1999 год. Совместная декларация между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества в двадцать первом веке.

12 сентября, 2001 год. Подписано Соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек.

23 декабря, 2002 год. Между двумя странами подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

17 мая, 2004 год. Подписаны два принципиальных документа в области экономического сотрудничества - Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашение о создании казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству. Одновременно подписано и Рамочное соглашение о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа.

4 июля, 2005 год. Китай и Казахстан объявили об установлении и развитии стратегического партнерства.

2013 год. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан и выступил с инициативой совместного строительства экономического пояса Шелкового пути.

11-12 сентября, 2019 год. Президент РК Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Китай, и главы двух государств совместно объявили об установлении вечного всестороннего стратегического партнерства.

***

Это лишь главный политико-экономический компонент, который нас интересует. Да и это – лишь штрихи. На самом деле документов, подписанных с КНР, очень много, хроника сотрудничества может потянуть на несколько книг и документальных фильмов – две страны очень старались установить многосторонние, многогранные и качественные отношения за эти почти 30 лет.

С самого начала КНР признала нашу независимость и все спорные вопросы, в том числе территориальные (это всегда болезненно для любой страны, решала без излишнего давления): можно сказать, Казахстан и его политики добровольно утвердили страну в нынешних границах.

Казалось бы, да, добрососедские отношения установлены. Более того, Китай помогает нам развивать ряд перспективных экспортных направлений (а ведь мог бы отказаться покупать нефть и газ, чтобы надавить на молодую страну – таких примеров в мире немало), мы активно сотрудничаем в рамках ШОС, у нас доверительные политические отношения, есть грандиозные планы в области инвестиций и по развитию современных производств… Но некоторые граждане Казахстана вдруг начинают испытывать неприязнь, страх, отторжение…

Неужели Китай дал повод сомневаться в его благих намерениях, и его разглядели не все, а лишь "особо просвещенные"? А может быть, мы боимся Китая только потому, что он из-за своей величавости внушает животный страх?

Любим - не любим?

Действительно, Китай слишком большой, чтобы его не бояться.

Незначительные по мировому влиянию страны всегда опасаются (если у них вообще есть национальная гордость) более мощных игроков на мировой арене. Что естественно.

Этот комплекс неполноценности в той или иной мере знаком абсолютному большинству стран. И все они практикуют совершенно разный подход к решению этой проблемы. Надо ли перечислять алгоритм конвульсий?

Казахстан в бытность первого президента Нурсултана Назарбаева пытался ворваться в число стран, которые могут участвовать в важных политических решениях в мировом масштабе. Но, к сожалению, ни одна из политических инициатив, которая бы добавила стране политического веса, не была реализована. И за пределы маркетинговой политики нам так и не удалось прорваться, несмотря на все старания и слишком большие финансовые вложения.

Так вот, вопрос в том, удастся ли Казахстану создать собственный сценарий и не повторить незавидную судьбу многих государств, попавших под влияние более сильных? Сможет ли наша страна удовлетворить собственные амбиции, соответствовать ожиданиям "националистов" и вырваться из порочного круга тех, кто очень любит или, напротив, ненавидит Китай?

(Продолжение следует)

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617530940
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