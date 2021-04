Москва против НАТО создает в Азии военный союз "библейских размеров"

13:12 04.04.2021 В США опасаются заключения враждебного им альянса по оси "Белоруссия-Россия-Китай-Пакистан-Иран"



Сергей Ищенко



"Кремль готовит почву для создания гигантского военного альянса. В результате получится армия буквально библейских размеров, которая сможет защитить Россию от любых врагов". Иными словами, Москва прикладывает сегодня просто титанические усилия для создания главным образом на территории Азии мощнейшего военного союза, который грозит стать весомым военно-политическим противовесом США и НАТО. Такова точка зрения экспертов американского издания The Trumpet.



В качестве главного обоснования своих подозрений The Trumpet обратило внимание на необычно интенсивное участие России в нынешнем году в военных учениях с армиями различных иностранных государств, большинство из которых расположены именно на азиатском континенте. Таких учений только на 2021 год русскими намечено очень немало - девять. То есть - едва ли не на каждый месяц.



Так, в феврале у берегов Пакистана с участием представителей 30 государств уже прошли весьма масштабные военно-морские маневры "АМАН-2021", инициатором которых выступили ВМС этой страны. От российского флота в учениях приняли участие отряд кораблей и судов Черноморского флота (фрегат "Адмирал Григорович" с противолодочным вертолетом и подразделением морской пехоты на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", а также спасательный буксир "СБ-739").



Впереди аналогичные совместные двусторонние учебно-боевые мероприятия с военными из Шри-Ланки, Индии ("Индра-2021"), Пакистана ("Дружба-2021"), Лаоса ("Ларос-2021"), Монголии ("Селенга-2021"), российско-вьетнамские военные учения танковых подразделений и российско-ланкийские военные антитеррористические учения.



Не забудем добавить сюда также предстоящие маневры с членами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" и "Рубеж-2021". "Учения готовят эти страны к реальным боевым ситуациям, когда солдаты из шести стран сражаются плечом к плечу", - говорится в публикации. И далее: "2021 год, похоже, будет годом, когда Россия еще больше укрепит свою роль в качестве главы формирующегося азиатского военного альянса", - делает весьма тревожный для Соединенных Штатов вывод The Trumpet.



Однако насколько этот вывод отвечает сложившейся военно-политической реальности? И каковы могут быть географические контуры гипотетического военного союза, о котором идет речь?



The Trumpet предполагает, что его костяком, наряду с Россией, способны стать Белоруссия, Пакистан и Китай. С учетом событий нескольких последних месяцев с большой долей вероятности сюда можно было бы, наверное, добавить и Иран. Который, под возрастающим давлением Запада и Израиля, вынужденно стремительно дрейфует в сторону и Москвы, и Пекина.



В этом плане, полагаю, следует обратить внимание на несколько важных недавних событий. Первое: в январе 2021 года министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф в очередной (тридцатый за время своей работы на этом посту!) раз посетил Москву. После встречи с ним министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил ТАСС: "Мы [Россия и Иран] подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в обеспечении информационной безопасности".



Чуть позже Информационное агентство Исламской республики (IRNA) уточнило, что в документе среди прочего речь идет и о взаимодействии разведок "в целях координации сотрудничества для региональных и международных сообществ, чтобы гарантировать национальную и международную безопасность".



А информационное агентство Tasnim, которое, как считается, близко к Корпусу стражей Исламской революции, добавило, что речь идет об обмене между Тегераном и Москвой разведывательными данными "в связи с угрозами и совместной защите".



Мало того. По сведениям доклада авторитетного израильского Центра BESA, опубликованного 4 марта 2021 года, в феврале нынешнего года Москва взяла на себя обязательства помочь Тегерану еще и в реформировании его контрразведывательных служб. Острая необходимость в этом, полагают израильтяне, появилась после сразу трех явных провалов этих структур персов. А именно: убийства командующего Силами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в Багдаде (январь 2020 года), убийства в начале августе 2020 года Аль-Масри, одного из лидеров, по утверждению Тель-Авива, исламских террористов на иранской земле, и убийства в Тегеране архитектора иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде (ноябрь 2020 года).



Второе важное обстоятельство, касающееся все более явного движения персов к углублению любого сотрудничества с любыми противостоящими Америке силами, - подписанное на днях, 27 марта 2021 года, и рассчитанное на четверть века соглашение о политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве с Китаем. Документом предусмотрено, что в ближайшие 25 лет Китай инвестирует 400 миллиардов долларов в 10 отраслей иранской экономики: телекоммуникации, банковское дело, инфраструктуру (порты, железные дороги), здравоохранение, информационные технологии, нефтедобычу и другие. При этом расчеты между Китаем и Ираном будут производиться исключительно в китайских юанях. Оплата в долларах США станет невозможной.



Понятно, то перед нами очередная оглушительная политическая оплеуха Вашингтону. И вряд ли она станет последним поражением американцев на линии на глазах формирующегося против них фронта. Так что же, вслед за The Trumpet настала пора всерьез обсуждать перспективы новой глобальной антизападной оси "Белоруссия-Россия-Китай-Пакистан-Иран"?



Я бы не торопился. Ибо понятно, что вся затея с созданием "анти-НАТО" в Азии, если она действительно существует в умах российских политиков, без внятной заинтересованности Пекина просто обречена на провал. Потому что (при всем уважении к белорусам, персам и пакистанцам) из перечисленных стран кроме РФ еще только КНР облагает военным потенциалом, с которым вынуждены считаться в Вашингтоне. Но насколько сами китайцы сегодня заинтересованы в создании подобного альянса?



Складывается впечатление, что пока они склонны полагать, что справятся с милитаристскими угрозами со стороны нынешней, на глазах слабеющей Америки и ее союзников даже и собственными силами. Для чего, в частности, в 2021 году увеличили и без того очень внушительный военный бюджет КНР сразу на 6,8% (до 209 млрд. долларов). Для справки: в прошлом году рост оборонного бюджета Пекина был несколько меньшим, но все равно просто огромным - 6,6%.



Но Соединенные Штаты тоже не намерены взирать на это, просто сложа руки. Помимо быстрого усиления собственного военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе они тоже постоянно углубляют возле границ Китая свой стратегический окоп. И постоянно приглашают все новые и новые страны занять в нем позиции плечом к плечу с американскими солдатами. В результате с целью "сдерживания Китая" почти по всему периметру его границ уже начато формирование очень внушительного в военном отношении "азиатского НАТО". Так многие за рубежом поспешили назвать сформированный в 2007 году главным образом Токио и Вашингтоном Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), в котором принимают участие США, Япония, Австралия и Индия. А это, между прочим, четыре мощнейшие армии, у каждой из которых свои давние территориальные, военно-политические и исторические счеты с Китаем!



О том, какое значение Штаты придают формированию этого "азиатского НАТО", говорит хотя бы тот факт, что свой первый зарубежный визит новый министр обороны США Ллойд Остин пару недель назад совершил именно Дели. Все же понятно: именно "индийскому слону", почти вся граница которого с Китаем представляет собой сплошную потенциальную "горячую точку", в новом альянсе отводится роль основного тарана.



Еще в ноябре прошлого года в индийских территориальных водах - в Бенгальском заливе и Аравийском море - ВМС стран QUAD уже провели совместные маневры Malabar. А итогом переговоров Ллойда Остина в столице Индии стало решение в начале апреля 2021-го организовать в Бенгальском заливе совместные военные учения "четверки", в которых также примут участие также и корабли ВМС Франции. Как пишет японская газета Yomiuri, "целью станет отработка совместных действий для отпора Китаю".



Таким образом, вокруг Китая в Азии все явственней пахнет порохом. Как и вокруг России в Европе. Не исключено, что эти опасные процессы просто вынудят наши страны теснее сомкнуть свои спины. В том числе - и в виде всемерного сближения оборонительных систем. Почему бы и не в виде договорного оформления "анти-НАТО" действительно "библейских размеров"?



Если так дело и дальше пойдет - просто другого выхода, полагаю, у Москвы и Пекина может и не остаться. А там и другие военно-политические партнеры, недовольные политикой США, точно подтянутся. Потому что их, этих партнеров, все больше на всех континентах.



А в это время



Китай и Россия продолжают наращивать стратегическое всеобъемлющее партнерство, которое не направлено против третьих стран.



Об этом в пятницу, 2 апреля, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.



"Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и РФ будут только усиливаться, несмотря на изменения международной конъюнктуры… Они не могут ослабнуть", - подчеркнула дипломат.



Из досье "СП"



Газета Nikkei Asian (Япония) так прокомментировала начинающиеся на днях в Индийском океане многонациональные антикитайские учения QUAD: "Аналитики в Нью-Дели говорят, что, несмотря на всю пропагандистскую шумиху вокруг таких военно-морских учений в регионе, Пекин в основном обеспокоен тем, чтобы в сторону QUAD не склонились некоторые страны, входящие в АСЕАН, особенно те, с которыми у него есть территориальные споры в Южно-Китайском море.



"Если Франция присоединится к формату „QUAD плюс", это не будет иметь большого значения для Китая, но если к „четверке" присоединятся Вьетнам, Индонезия или Филиппины, тогда это будет иметь для Пекина огромное негативное значение, потому что эти страны могут предложить участникам четырехстороннего соглашения свои военно-морские базы в регионе", - сказал Nikkei Asia Срикант Кондапалли, профессор-китаевед из Университета Джавахарлала Неру.



"Проводя эти учения, французы уже заходят достаточно далеко, но совершенно очевидно, что после них им придется вернуться домой. Однако вьетнамцы, филиппинцы, индонезийцы или малазийцы находятся-то здесь, и если они предложат свои военно-морские базы „четверке", то это серьезно усугубит ситуацию для китайцев", - добавил он. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617531120

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС

- Нурлан Нигматулин принял посла Германии в Казахстане

- Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал

- Обзор финансового сектора в феврале 2021 года

- В Правительстве обсудили вопросы электронной торговли и новую стратегию ЕАБР

- Кадровые перестановки

- Готов ли Казахстан к большой воде?

- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

- Об особенностях издания общественно значимой литературы