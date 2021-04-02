"Ненасытная элита" Казахстана. Елбасы пережил и проводил на пенсию последнего "агашку" (Есимова), - М.Екей

13:13 04.04.2021 "Ненасытная элита" Казахстана, противодействие Китая и России "тюркскому единству"



Мухтар ЕКЕЙ



Зарубежные СМИ анализируют отставку Ахметжана Есимова, близкого родственника и соратника бывшего президента Нурсултана Назарбаева, с поста руководителя фонда "Самрук-Казына", объединяющего компании квазигосударственного сектора. В западной прессе на уходящей неделе пишут, что стремление Турции усилить свою роль в Центральной Азии наталкивается на сопротивление со стороны Пекина и Москвы, которые рассматривают регион как зону своих интересов. Издания также подводят первые итоги инициативы досрочного снятия казахстанцами пенсионных накоплений на приобретение жилья.



ЕСИМОВ УШЕЛ, "ЭПОХА НАЗАРБАЕВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ"



Издающийся в Вашингтоне журнал Diplomat написал об отставке Ахметжана Есимова с должности главы казахстанского фонда "Самрук-Казына", в который входят национальные компании. 70-летний Есимов назван в публикации "влиятельным членом правящей элиты Казахстана", отставка которого "выглядит переломным моментом как для фонда, так и для его дочерних структур".



Есимов, пишет автор, вероятно, "не успел выполнить задачи", поставленные бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым и действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Но его отставка не была "недружественной": Есимова поблагодарили за работу, хотя традиционной для таких случаев формулировки "освобожден от должности в связи с переходом на другую работу" в этот раз не прозвучало. Чем будет заниматься Есимов - неизвестно.



Власти Казахстана объявляли курс на приватизацию национальных компаний, но на деле процесс тормозился. При Есимове, пишут в публикации, фонд "Самрук-Казына" провел делистинг акций "Разведки Добычи "КазМунайГаз"" в Лондоне в рамках кампании, которую эксперты назвали "обратной приватизацией", и фактически национализировал операторов мобильной связи Kcell и Tele2. "Скромная продажа акций "Казатомпрома" на площадке недавно открывшегося финансового центра "Астана" в столице Нур-Султане также не убедила экспертов в стремлении [властей] проводить приватизацию", - отмечает автор Паоло Сорбелло.



В 2018 году, несмотря на рост цен на нефть, показатели "Самрук-Казыны" ухудшились. Фонд подвергался критике, а сами критики - гонениям, говорится в статье. Автор напоминает, что экономисту Мурату Темирханову, опубликовавшему отчет о дочерней компании фонда, предъявили судебный иск. В прошлом году "дочка" "Самрук-Казыны" "Тау-Кен Самрук" подала на него иск за написание критического обзора. Темирханов заявил, что доказал неэффективность деятельности "Тау-Кен Самрук" "на основании информации из официальных источников".



Фонд с активами в размере 63 миллиардов долларов вовлечен в международные тяжбы из-за исков, поданных на правительство Казахстана, что приводило к заморозке счетов. Миллиарды долларов "блокировались в нескольких юрисдикциях" из-за невыплаты Казахстаном средств молдавскому бизнесмену Анатолу Стати, который выиграл арбитражный суд. Нур-Султан пытается оспорить решение в пользу Стати, обвинившего власти центральноазиатской страны в рейдерском захвате его нефтяного бизнеса.



Diplomat также отмечает, что "Самрук-Казыну" критиковали за "семейные связи": фонд хранил около 350 миллионов долларов на счетах в АТФ Банке, который контролировал бывший зять Есимова Галимжан Есенов. Решение разместить деньги в этом банке противоречило правилам фонда, согласно которым средства должны храниться в банке с рейтингом "А", тогда как на тот момент у АТФ Банка был рейтинг "В". В ноябре 2020 года Есенов продал АТФ Банк другому банку, аффилированному с Назарбаевым, пишет издание.



Пришедший на смену Есимову Алмасадам Саткалиев характеризуется автором как "часть ненасытной элиты, взявшей на себя управление государственными нефтегазовыми компаниями в середине 1990-х годов". Саткалиев занимал руководящие должности в "Самрук-Казыне" с середины 2000-х годов.



Ахметжан Есимов считается близким родственником Назарбаева, все еще сохраняющего широкие полномочия, несмотря на отставку в 2019 году. Отставка Есимова может означать лишь обновление кадров, но никак не утрату Назарбаевым влияния, считает Сорбелло, писавший ранее, что экс-президент "никуда не ушел".



"Очевидно, что элита страны переживает обновление, но публичное соглашение между бывшим президентом и его преемником о новых назначениях показывает, что эпоха Назарбаева продолжается", - резюмирует автор.



ТУРЦИЯ УСИЛИВАЕТ ВЛИЯНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. МОСКВА И ПЕКИН ПРОТИВ



Состоявшийся на этой неделе в онлайн-режиме неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств - в нем участвовали лидеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции - активизировал обсуждения о растущем экономическом, политическом и культурном влиянии Анкары на страны Центральной Азии. В аналитическом материале турецкого агентства Anadolu говорится, что сделаны первые шаги по реализации идеи объединить тюркские страны под девизом "Одна нация - шесть государств".



Военная победа Азербайджана в Нагорном Карабахе в прошлом году усилила роль Турции, давнего союзника Баку. Анкара стала крупным игроком на Кавказе и теперь нацелилась на Центральную Азию, продвигая идею "тюркского единства", полагают некоторые наблюдатели. Рост влияния Турции будет способствовать развитию транзитных маршрутов из Китая в Европу через Центральную Азии в обход России, что делает ситуацию "сложной и серьезной".



Москва и Пекин, рассматривающие Центральную Азию как зону своих интересов, выступают против увеличения влияния Турции в регионе, говорится в аналитическом материале американского фонда Jamestown. В статье отмечается, что явного победителя в усилившейся геополитической конкуренции нет.



"Москва и Пекин работают над ограничением влияния Анкары в этом не имеющем выхода к морю регионе; но каждый из игроков пытается не подорвать свои позиции в регионе и не остаться без надежды использовать Турцию в собственных целях, например в продвижении антизападного альянса. Эта комбинация означает, что конкуренция - это не игра с нулевым исходом, поэтому нужно избегать распространенного соблазна объявить кого-либо "победителем"", - пишет эксперт Пол Гобл.



Державы "треугольника" стремятся достичь в "большой игре" большего, предлагая "мягкую силу и экономический прогресс", отмечает автор. "Таким образом, теперь каждая из центральноазиатских стран может укрепить свою независимость, противопоставляя одну из этих внешних сил другой", - полагает он.



Турция заинтересована в усилении своего культурного, политического и экономического влияния в Центральной Азии, заявляя, что страны региона имеют больше общего с ней, чем с Россией и Китаем. Двум другим игрокам это не нравится. Россия настроена сохранить свое военное и политическое доминирование в регионе, параллельно Китай постепенно наращивает военное влияние в Центральной Азии. "Игра будет продолжаться, и ставки будут расти прямо пропорционально усилению турецкого влияния [в Центрально-Азиатском регионе] и опасениям по поводу того, что это будет значить для стран региона, а также России и Китая", - заключает Jamestown.



"НЕЦЕЛЕВАЯ ЩЕДРОСТЬ" ГОСУДАРСТВА РАЗГОНЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ



В сентябре прошлого года в "послании народу" Касым-Жомарт Токаев пообещал, что казахстанцы получат возможность использовать пенсионные накопления на приобретение жилья и другие цели. В начале этого года правительство разработало механизм, позволяющий гражданам, суммы на пенсионных счетах которых выше установленного государством "порога достаточности" (он зависит от возраста вкладчика), досрочно снимать деньги.



Экономика Казахстана серьезно пострадала от пандемии коронавируса. Токаев в непростое время, похоже, хотел "уменьшить экономические последствия пандемии" и повысить "инвестиционный потенциал" населения, отмечает издание. Корреспондент Eurasianet, изучив цели и промежуточные итоги инициативы, назвал ее "популистской мерой".



По данным Единого накопительного пенсионного фонда, реализующего эту инициативу, накопления в основном сняли жители крупных городов, как Алматы, Нур-Султан, и богатых нефтью регионов, как Мангистауская и Атырауская область. По состоянию на 25 марта, в ЕНПФ поступило более 245 тысяч заявок, около трети были отклонены из-за недостаточности средств. Удовлетворены заявки на сумму около двух миллиардов долларов.



"Многие соображающие в инвестициях представители среднего класса вложили свои деньги в жилье, что подогрело рынок недвижимости. Тем, кто победнее, доступны лишь небольшие суммы, поэтому они оказались в ловушке инфляции, вызванной нецелевой щедростью государства", - пишет Eurasianet.



По официальным данным, в Казахстане в январе-феврале текущего года цены на жилье выросли на 13 процентов. Оживление на рынке недвижимости способствовало росту цен на аренду жилья.



Токаев призвал не допустить роста цен на жилье, но призыв, похоже, не возымел действия. Источник - Радио Азаттык

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