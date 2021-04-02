Принадлежавшую Гульнаре Каримовой зону отдыха под Ташкентом выставили на продажу

21:45 04.04.2021

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана сообщило о том, что в Ташкенте и Ташкентской области на продажу выставлены несколько объектов, принадлежавших дочери ныне покойного первого президента страны Гульнаре Каримовой.



Один из этих объектов ‒ зона отдыха "Сиджак" в Бостанлыкском районе Ташкентской области.



На территории зоны отдыха имеются гостиницы площадью в 730 кв. м, спортивное сооружение площадью 855 кв. м, общее здание в 335 кв. м, три бассейна почти в 250 кв. м, два фонтана, коттедж, амфитеатр, водяная вышка и другие сооружения.



Общая земельная площадь комплекса, включая здания и сооружения, составляет 5,38 га.



В 2019 году зона была передана Федерации триатлона, которую возглавляет младший зять действующего президента Узбекистана Отабек Умаров. В "Сиджаке" планировалось создать учебно-тренировочную базу федерации для национальных сборных команд по триатлону.



Кроме того, на публичные торги выставлены такие объекты, как бизнес-центр "Пойтахт", гостиница "Ичан кала" и зона отдыха "Бельдерсай", ранее принадлежавшие Гульнаре Каримовой.