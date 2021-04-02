США послали военную авиацию на помощь Зеленскому. Конфликт на Донбассе набирает обороты

22:11 04.04.2021

Ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться с каждым днем. Обе стороны конфликта у линии разграничения сосредоточены крупные группировки войск и военной техники. Масла в огонь подливают многочисленные публикации в СМИ о движении к украинским границам российских войск. В стороне не остаются западные партнеры Киева, которые демонстрируют украинским властям свою военную поддержку.



По сообщениям местных источников, в ночь с пятницы на субботу резко обострилась обстановка на линии разграничения севернее Луганска. Впервые с июля прошлого года украинские войска обстреляли Луганск из тяжелых орудий. В свою очередь мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о том, что силы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик используют 120-мм минометы и легкую бронетехнику. В ЛНР признают, что задействуют артиллерию для нанесения ответных ударов по огневым точкам противника.



Местные источники также зафиксировали переброску к линии разграничения в Донбассе спецтехники украинских войск. В первую очередь это касается армейских бензовозов и мостоукладчиков. Специалисты обращают внимание на то, что поставка дополнительного горючего прямо свидетельствует о желании Киева задействовать большое количество бронетехники.



На фоне резкого обострения обстановки, СМИ по всему миру активно публикуют фото и видеоматериалы, предположительно свидетельствующие о переброске российской военной техники к границе с Украиной. Эти сведения официально прокомментировали в Кремле, заявив, что войска совершают обычные маневры в рамках учений. Однако в Киеве и ряде стран НАТО заявили об "угрозе российского вторжения" на Донбасс. Правительство США пообещало украинским властям поддержку в случае прямой агрессии со стороны России. Но фактически, американская помощь начала прибывать на Украину задолго до "агрессии". В конце марта в Одессу зашло грузовое судно под флагом США, которое доставило партию военной помощи для украинской армии. В числе прочего, там было 50 бронеавтомобилей Humvee из резерва Национальной гвардии США.



Однако США не ограничились и этим. Открыто обвиняя Россию во вмешательство в ситуацию на Украине, Пентагон направляет в регион свои силы. В пятницу к границам России в очередной раз прилетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США. Он не только облетел морские границы Крыма, но и совершил визит на Донбасс. Дрон прошел вдоль линии разграничения, после чего отключил транспондеры и пропал с радаров. В этот же день в Киеве сел транспортный самолет ВВС США С-130. Борт вылетел с базы Рамштайн в Германии, а перед посадкой также выключил транспондеры. Предположительно, борт доставил партию специальной техники для украинских войск.



Наличие американской авиации в небе Украины вполне соответствует недавнему заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна "не останется один на один с агрессором". Как отмечают военные специалисты, при поддержке со стороны НАТО, Киев начинает действовать на Донбассе все более агрессивно.



Федор Данильченко