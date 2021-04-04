Россия пытается вывести отношения с Индией из застоя, - Вл.Скосырев

00:01 05.04.2021

Во время визита в Дели министр иностранных дел РФ обсудит взаимные ожидания и интересы



Владимир Скосырев



4.04.21



Для индийцев Россия – не главная точка притяжения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 5–6 апреля Индию, где обсудит с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром состояние двусторонних связей, взаимодействие двух держав на мировой арене. Визит назван рабочим, но на переговорах не обойтись без дискуссий о таких вызывающих трения проблемах, как попытки США втянуть Индию в военный блок. В Дели, в свою очередь, встревожены растущей близостью России с Китаем и Пакистаном. Тем не менее, по мнению эксперта, обе страны ищут возможность активизировать свое стратегическое партнерство.

На официальном брифинге МИД РФ было сообщено, что в ходе визита Лаврова будет обсуждаться подготовка к предстоящей в этом году встрече на высшем уровне президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, борьба с пандемией, координация действий на таких многосторонних площадках, как ООН, БРИКС, где Дели в этом году председательствует, и ШОС.



Лидеры наших стран вот уже в течение более десятилетия проводили двусторонние встречи ежегодно. Прошлый год стал исключением из-за вируса. И Москва, и Дели придают большое значение сохранению отношений стратегического партнерства, которое официально называется привилегированным. В этом году стороны хотят восполнить пробел и все-таки организовать двусторонний саммит, если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка.



Но атмосферу, в которой главы двух МИДов будут обсуждать эти насущные вопросы, никак не назовешь безоблачной. В интервью по российскому ТВ Лавров достаточно ясно рассказал, какую опасность для стабильности в регионе Южной и Восточной Азии несет продвигаемая Вашингтоном Индо-Тихоокеанская концепция. "Это многослойная инициатива, призванная сдерживать китайский проект "Один пояс, один путь", сдерживать китайское влияние в регионе в целом, создавать постоянные раздражители для КНР. Уже проскальзывает тема создания "азиатского НАТО", – подчеркнул министр. Этот проект направлен против Китая, Россию туда тоже никто не зовет.



Такова суть озабоченностей России. К тому же администрация президента США Джозефа Байдена продолжила линию предыдущей администрации, направленную на то, чтобы втянуть еще глубже Дели в структуры формирующегося альянса, именуемого "Четырехсторонний диалог по безопасности" (английская аббревиатура QUAD), где участвуют также Япония и Австралия. Именно об этом вел речь во время недавней поездки в Индию глава Пентагона Ллойд Остин.



Но в Дели оценивают ситуацию иначе, чем в Москве. Как говорит Раджеш Раджагопалан, профессор университета им. Джавахарлала Неру в Дели, у Индии и России есть значительные общие интересы. Однако позицию РФ во многом диктует конфронтация с Западом в широком смысле, а особенно с США. Это вынуждает Москву сильнее опираться на Пекин. В результате Индия и Россия становятся все менее полезны друг для друга. Лучше признать эту реальность и уменьшить тяжесть взаимных ожиданий, чем продолжать действовать в духе прежних отношений, полагает Раджеш Раджагопалан.



Россия была полезна Индии в определенных аспектах, прежде всего в укреплении ее военной мощи. Но то, что Россия вынуждена поддерживать Китай, Индии следует рассматривать как предупреждение. Индия становится уязвимой из-за того, что она зависит от поставок российского оружия.



"Индия и Россия могут мечтать о мировом порядке, основанном на многополярности. Но одного желания мало. Реальность такова: экономика Китая в три раза больше, чем экономики Индии и России, вместе взятые. Азия все больше подпадает под влияние Китая, а остальной мир становится двухполярным – с одной стороны Китай, с другой – США. И что бы Лавров ни говорил о QUAD, Индия считает этот формат сотрудничества необходимым ответом Китаю", – считает профессор.



Мнение профессора Раджагопалана не равнозначно официальной позиции Индии. Но как сказал "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев, расхождения в политике Дели и Москвы слишком очевидны, чтобы их можно было скрыть. "Последние 10 лет отношения находятся в состоянии стагнации. Хуже всего дело обстоит с экономическими связями. Советский Союз входил в первую тройку главных экономических партнеров Индии. Россия едва ли входит в первую двадцатку", – сказал он.



Российская элита произносит теплые слова об индийско-российском сотрудничестве, а реально делает для этого очень мало, отмечает Лунев. По его мнению, виновата в спаде отношений не только Россия, но и Индия. Только там об этом в открытую пишут и говорят. Так, Рахул Ганди, фактический лидер главной оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, внук Индиры Ганди, обвинил в парламенте правящую партию БДП в том, что она потеряла Россию.



"А в России по поводу спада в отношениях с Индией политики беспокойства не выражают. Правда, не стоит закрывать глаза на то, что есть и позитивные моменты. Например, идет сотрудничество по вакцине "Спутник V". Индия будет производить ее даже в большем объеме, чем сама Россия. Последним краеугольным камнем отношений остается военно-техническое сотрудничество. Здесь идет развитие по всем линиям – от С-400 до стрелкового оружия. На Россию приходится половина поставок оружия Индии из-за границы. Но ее доля по отношению к другим экспортерам снижается", – заключил Лунев.



Газета Financial Express утверждает, что во время визита Лаврова будет обсуждаться проблема строительства в Индии завода по производству автоматов AK-47 203 и выполнение сделки по поставке российской зенитной ракетной системы С-400. Индийской армии требуется примерно 770 тыс. единиц автоматов Калашникова. Планируется создать совместное российско-индийское предприятие.