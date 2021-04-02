 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.04.2021
00:09  Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться, - Д.Бавырин
Воскресенье, 04.04.2021
13:13  "Ненасытная элита" Казахстана. Елбасы пережил и проводил на пенсию последнего "агашку" (Есимова), - М.Екей
13:12  Москва против НАТО создает в Азии военный союз "библейских размеров"
13:09  Китай: слишком большой, чтобы его не опасаться. Часть 1, - И.Галкина
12:58  Умер заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро
10:06  Мирзиеев упразднил "Агентство по развитию рынка капитала". Ввиду бессмысленности существования
07:50  Скончался генерал КНБ Казахстана и депутат Есенгельды Мустафетов

07:44  Молдавские плохотнюки. 6 бизнесменов скопом изнасиловали депутата-демократа
07:41  Брат короля и экс-дофин Иордании Хамза арестован и обвинен в заговоре
07:38  Москва по-тихому депортирует таджикских инсургентов на родину
00:34  Несыгранность квартета, или Закат Европейской империи, - И.Левитас
00:25  США создают блок против Северной Кореи и Китая, - А.Кошкин
00:23  В Бишкеке разломали инсталляцию "Я люблю Бишкек". Дичаем-с
00:18  "Дестабилизация мировой безопасности": к чему привел роспуск военных структур Организации Варшавского договора
00:13  AstraZeneca расколола Европу, а винят в этом "Спутник V"
00:07  Огонь по штаммам: почему Украина снова бьет рекорды по коронавирусу
00:01  Ай, да Пушкина, ай да сучья... ЛГБТ-лобби в РосГосДуме, - А.Соколов
Суббота, 03.04.2021
22:13  Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова закопала елочку на субботнике
19:41  Клоун-Бом. 34-летний сын профессора и племяш депутата Джумабеков возглавил ГКНБ Бишкека
19:18  Группа неизвестных напала на лидера недавно созданной в Узбекистане оппозиционной партии профессора Аллакулова
18:34  Клоун-Бим. Министр образования Кыргызстана Бейшеналиев сам себя выдвинул на пост главы ЮНЕСКО
18:02  Как Баку инструментализирует ислам, - Le Monde
17:57  Кишлаки в заложниках: как образовались и как живут анклавы в Центральной Азии
16:42  Какие потери несут мировые бренды из-за бойкота хлопка из Синьцзяня, - "РГ"
16:15  Попытка переворота в Киргизии будет привязана к референдуму по проекту новой Конституции 11 апреля, - В.Прохватилов
12:43  Почему так важно знать историю своих предков
12:29  "Воевать нельзя капитулировать". Чем и когда закончится война на Донбассе, - Игорь Стрелков
11:54  Скончалась Народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева
10:11  Средняя Азия: становление и развитие, - Семен Резниченко
09:14  Кремль заигрался с арм-премьером Пашиняном в безвыходную партию, - "МК"
09:09  УзбМВД обвинило недотраханную польскую журналистку Пикулицку в "публикации ложной информации"
09:05  Негр-террорист из "Нации ислама" атаковал американский Капитолий - 1 полицай убит, 1 - тяжело ранен, нападавший также застрелен
08:12  Белорусский демо-утырок атаковал бутылками с "коктейлем Молотова" Елисейский дворец в Париже
00:43  Ловушка Фукидида для Китая и США - хватит ли мудрости не начать войну? - А.Филиппов
00:37  Альянс на четверть века: ось Пекин - Тегеран подрывает американские санкции, - О.Поляков
00:20  Этничность или духовность? О приоритетах национального будущего казахов. Ч. 1, - Н.Даутбеккызы
00:06  Талибам не хватает полевых командиров для весеннего наступления, - А.Серенко
Пятница, 02.04.2021
21:25  СНГ сдох... От некогда братских республик в Содружестве не осталось даже пустого места, - Е.Черненко
20:26  В сфере здравоохранения расхищено более 30 млрд сумов, - Мирзиеев удивлен и расстроен
20:23  Атабек Назиров стал главой Фонда прямых инвестиций Узбекистана. Знаково - с 1 апреля...
19:58  Как нам переименовать Бишкек? - "ВечБишкек"
19:52  Недотравленный заморит себя голодом? Спасем Навала клизмой, - "СП"
17:42  Был ли Таджикистан провинцией Китая? - К.Абдуллаев
16:44  Пекин навязывает Центральной Азии цифровой авторитаризм? - Н.Белухин
16:06  Россию скоро накроет миграционное цунами. Путин чешет репу, - "СП"
13:26  10- лет "Арабской весны". Прогресс уехал мимо.., - Акмарал Баталова
13:22  КазВласти аккуратно прессуют "синьцзянских" казахо-активистов
13:19  В Британском Блэкберне построят величественную мечеть (фото проекта)
13:16  Опасный симптом: крах хедж-фонда Archegos Capital в США напомнил о двух великих кризисах
13:13  Будет ли война между Японией и Китаем? - А.Кошкин
13:07  Колбаса из свинины и таджикский пикап: какие ролики снимают пранкеры Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться, - Д.Бавырин
00:09 05.04.2021

В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском
19
2 апреля 2021, Дмитрий Бавырин

Казахстан стал источником тревожных слухов. Якобы там планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшее время и заселить казахами русскоязычный север страны. Неужели это так, и самый близкий из союзников России готовится пойти по пути Украины?

Кто знаком со статистикой популярности тех или иных новостей в Рунете, тот знает, что политической жизнью в Казахстане россияне интересуются мало и вести о житье-бытье трех жузов со столицей в Нур-Султане доходят до них медленно.

Вот и сейчас так: блоги взбаламутило новостями, мягко говоря, устаревшими, но прозвучали они так, как будто грянул гром (что для русского мужика является позывом к известно каким действиям).

Новость первая – все школы Казахстана переводят на казахский язык обучения в ближайшие два-три года. Новость вторая – северные области страны будут заселять казахами, чтобы размыть русское большинство на тех землях, которые националисты внутри РФ обычно называют Южной Сибирью.

Начнем со второй, хотя это и не новость вовсе: такую политику в Казахстане проводят уже давно, а особенно активно – после 2014 года, то есть после начала войны в Донбассе.

"Даже одной из причин переноса столицы из Алматы в Астану было намерение сгладить этнические диспропорции, поскольку в ряде северных областей количество русских превышало количество казахов, – рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов газете ВЗГЛЯД. И добавил:

"Северные казахи обросли разными связями с россиянами, их ментальность стала близка русским, поэтому принимаются такие инициативы".

Кому-то в России эти инициативы могут резко не понравиться, но возразить тут что-либо сложно, а на официальном уровне вообще нечего. Переселению и смешению этносов в самой РФ никто не препятствует, а если и были здесь особо рьяные противники подобного, их уже осудили за разжигание межнациональной розни.

А в том случае, если подобный негатив обращен в сторону соседа (суверенного государства и, на минуточку, самого близкого и последовательного союзника РФ, потому что назвать таковым Белоруссию Александра Лукашенко не поворачивается язык), он не только не поменяет своих планов, но и станет использовать этот негатив как доказательство того, что Россия "на самом деле" претендует на отъем у Казахстана русскоязычного севера.

Именно этим казахские националисты запугивают паству, призывая переселять южных казахов в район Петропавловска. Именно на их мельницу упадет такая вода.

На этом обсуждение новости (которая, напомним, не новость) можно заканчивать и сразу переходить к другой – к той, которую правильнее назвать фейком.
Закрытие русскоязычных школ в Казахстане в перспективе нескольких лет – это то, что должно быть подобно разрыву бомбы. Их в республике много: в 16,6% преподают только на русском языке, еще в 29,4% на двух языках сразу. При таких пропорциях на столь радикальный шаг пока отважилась только Украина (этот процесс идет там с болью, но население продолжает жевать кактус) и вдохновленная ее примером Латвия. Даже Эстония воздерживается, хотя там очень много желающих ликвидировать образование на восьмом по распространенности языке в мире (и втором в интернете) в пользу эстонского, на котором говорит чуть больше миллиона человек.

А тут – союзный Казахстан, где русский язык имеет официальный статус. Если это не гром, то что же такое гром?

Как уже было сказано, это фейк. Опровергнутый, кстати говоря, службой, созданной в Казахстане специально для того, чтобы опровергать фейки: "Планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет".

Ложечки нашлись быстро – фейк вырос из интервью министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова, которое тот дал еще в начале марта:

"Для нас это одна из первостепенных задач – сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим. И в этом нет ничего крамольного. В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык, и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны".

При желании в этом можно увидеть атаку на "великий и могучий", но смотреть на заявление нужно в контексте, а контекст прямо связан с переселением казахов в район Петропавловска.

Нужно понимать, что русский в Казахстане – это не язык одних лишь русских, а эксперт Мамырайымов, говоря о ментальной близости к нам северных казахов, абсолютно прав. В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском.

Немало и тех, кто специально отдает детей в русские школы, считая, что качество образования там выше. Даже если на практике это не всегда так (школы бывают разные), русский – это все равно язык науки и книгопечатания, высокооплачиваемых специалистов (например, медиков) и интернета.

Тейк министра Аймагамбетова был о том, чтобы граждане Казахстана отдавали детей в школы с государственным языком обучения как доказавшие свою конкурентоспособность на госэкзаменах (то, что у нас называется ЕГЭ, у казахов ЕНТ – единое национальное тестирование). При этом он подчеркнул, что людей нужно не заставлять, а мотивировать качеством казахского образования.

Получается, конфликт исчерпан, поскольку конфликта и не было? Хотелось бы так думать. Но на Украине тоже издалека начали – а потом известно, к чему пришли.

Общего у этих постсоветских стран больше, чем кажется. В Казахстане есть свои националисты и свои русофобы. Есть дискурсы о том, что тоталитарная Россия годами эксплуатировала казахский народ. Есть западные фонды, продвигающие идеи "демократии на национальной основе". Есть оппозиционная партия "Ак жол", призывающая признать голод в СССР 1930-х годов целенаправленным геноцидом казахского народа.

Если так пойдет и дальше, скоро выяснится, что голод 1930-х годов был геноцидом всех советских народов, кроме русского, потому что не могли же русские сами себя геноцидить (то, что Сталин – грузин, в таком контексте вспоминать не принято даже в России).

Нур-Султан – наш союзник, но было бы ошибкой считать, что так будет всегда. И на Западе, и на Востоке (например, в Турции и в самом Казахстане) немало тех, кто хотел бы изменить эту ситуацию – и это весьма влиятельные люди.
Те элиты, которые сопротивлялись развалу СССР (Казахстан вышел из него последним) и выступили инициаторами интеграционных объединений с Россией, постепенно отходят на второй план (в первую очередь – бывший президент Нурсултан Назарбаев, по-прежнему возглавляющий партию власти "Нур Отан"). На смену им идут более молодые политики и управленцы – с другим образованием, другими приоритетами, другими воззрениями на жизнь. На этом фоне очень важно прислушиваться к "тревожным звоночкам", раздающимся в республике.

Такие "звоночки" есть. Тейк министра – из их числа. Как и то, что партия "Ак жол", еще 14 лет назад со свистом пролетавшая мимо парламента, на выборах 2021 года получила почти 11% голосов.

Мысль о том, что через десять или пятнадцать лет (и неважно, после чего – политического банкротства старых элит, особенно щедрых посылов США или внезапно возникшего конфликта с Москвой) мы можем обнаружить у своего "мягкого подбрюшья" агрессивно-националистическое государство, стоит держать в голове, несмотря на всю нынешнюю дружбу. Предпосылки к тому есть.

В широкомасштабный конфликт с Украиной прежде тоже мало кто верил. А новости из Казахстана, как уже отмечалось выше, доходят до нас медленно.

Источник - ВЗГЛЯД
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617570540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС
- Нурлан Нигматулин принял посла Германии в Казахстане
- Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал
- Обзор финансового сектора в феврале 2021 года
- В Правительстве обсудили вопросы электронной торговли и новую стратегию ЕАБР
- Кадровые перестановки
- Готов ли Казахстан к большой воде?
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Об особенностях издания общественно значимой литературы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  