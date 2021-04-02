Фермопилы под Туркестаном

00:12 05.04.2021 В последнее время в сети все чаще стали появляться материалы, посвященные легендарному бою сотни уральских казаков против армии кокандского муллы Алимкула. Хочу остановиться на этом событии подробнее. Итак.



Причины движения русской армии в в южную часть Средней Азии.



Граница Российской империи в середине 19-века на юге Средней Азии имела почти 900 километровый разрыв между Сыр-Дарьинской (форт Петровский) и Сибирской (форт Верный) укрепленными линиями. Через эти ворота проникали отряды кокандцев, грабя и угоняя людей и скот. В год в среднем в рабство угоняли по 200 человек, после взятия Хивы из тамошней тюрьмы было освобождено около 2000 русских подданных.



Кроме необходимости закрыть южную границу от набегов шаек кочевников, присутствовал и экономический интерес, так как из-за гражданской войны в Америке сократился импорт хлопка и среднеазиатский хлопок за несколько лет резко подскочил в цене с 5 до 24 рублей за пуд.



Весной 1863 года Александр II утвердил план "детального изучения местности" между Сыр-Дарьинской и Сибирской линиями.



Весной 1864 "изучение местности" началось сразу из двух пунктов - из форта Перовский отряд полковника Веревкина из пяти рот пехоты и двух сотен казаков с 16 орудиями после короткой осады взял город Туркестан. А с севера из форта Верный к городу Чимкент, который являлся ключом к Ташкенту, выдвинулся отряд полковника Черняева численностью 1500 человек при 10 орудиях. События на северном фланге приняли более драматический характер. Идущие на соединение с Черняевым две роты пехоты с сотней казаков при трех орудиях были окружены кокандцами, попал в окружение и брошенный им на помощь отряд в 125 человек. В тяжелых условиях русские отбивались два дня, нанеся врагу существенные потери, что позволило после переговоров выйти из окружения и соединиться с Черняевым. Чимкент удалось взять со второй попытки, воспользовавшись тем, что основные силы кокандцев ушли против эмира Бухарского, причем в крепости были захвачены нарезные орудия, превосходящие по своим характеристикам пушки русского отряда. На волне успеха Черняев предпринял попытку штурма Ташкента, но был отбит, потеряв около 60 человек убитыми и раненными.



Дело под Иканом



Неудача Черняева под Ташкентом вдохновила харизматического кокандского лидера муллу Алимкула на дерзкий рейд в русский тыл. Собрав все свои силы в кулак и объявив, что идет на юг для подавления волнений среди своих подданных, Алимкул с полдороги развернулся и двинулся к городу Туркестан, минуя Чимкент, где находился основной русский отряд. Впереди армии Алимкула двигалась завеса из легкой конницы, перехватывая возможных вестников о своем движении. Несмотря на принятые меры, "мирные кокандцы", принявшие русское подданство, сообщили в Туркестан появлении войск Алимкула. Но комендант Туркестана подполковник Жемчужников принял эти известия совершенно спокойно, т.к. знал, что армия кокандцев ушла на юг. Но так как в Туркестане готовился большой транспортный конвой в Чимкент, он приказал казачьей сотне 2-го Уральского полка под командованием есаула Василия Родионовича Серова провести разведку пути до Чимкента, разогнав встретившиеся банды. Для усиления сотне придали горный единорог и приказали взять двойной боекомплект. Днем 4 декабря сотня двинулась к Чимкенту, не подозревая, что навстречу движется вся армия Алимкула, в количестве от 10 до 20 тысяч человек. Встреча произошла в сумерках короткого зимнего дня рядом с селением Икан в 20 верстах от Туркестана.На подходе к Икану есаул Серов приметил большую промоину, единственное укрытие в ровной как стол степи и когда открылись огни костров армии Алимкула, он не мешкая приказал занять это укрытие.



Из донесения есаула В.Р. Серова коменданту Туркестана:



" Не находя возможности держаться на лошадях и продолжать отступление, я живо спешил отряд, приказавши наскоро сбатовать лошадей, залечь в небольшую канаву, а с открытых сторон устроить завалы из мешков с провиантом и фуражом и из всего, чем можно было оградиться, поставил в то же время на одном из фасов единорог"



Кокандцы тоже заметили русский отряд, но в сумерках не смогли правильно оценить его величину, дав время казакам подготовиться к обороне. Конная лава кокандцев несколько раз накатывалась на казацкий окоп, но была отбита метким ружейным огнем и картечью из пушки. Правда после восьмого выстрела одно колесо у орудия сломалось и его заменили колесом от орудийного передка, но из-за различий диаметров ступицы колеса и оси орудия, единорог в дальнейшем пришлось не перекатывать, а переносить на разные фасы баррикады. Прекратив атаки кокандцы всю ночь обстреливали казаков из своих пушек, но в ночной темноте огонь не был эффективным. Но утром 5 декабря огонь кокандских пушек стал более эффективным, были убиты многие лошади и появились первые убитые казаки. Узнав по канонаде, что сотня Серова ведет бой, подполковник Жемчужников послал на помощь роту пехоты подпоручика Сукорко с двумя орудиями. Подпоручик не дошел до Серова каких-то две-три версты. Увидев, что конные массы кокандев численностью порядка 5000 сабель обходят его отряд и идут к Туркестану, где оставалось всего 300 защитников, Сукорко поворачивает назад. У казаков стали заканчиваться патроны и есаул Серов в ночь на 6 декабря выслал троих конных в Туркестан, с известием, что на следующий день идет на прорыв. Кокандцы тоже не теряли времени и все ночь рубили камыш по руслам ближайших рек и к утру смогли изготовить 20 мантелетов (арбы с наваленным камышом).



С утра начались атаки под прикрытием мантелетов и при поддержке артиллерии, казаки отразили все приступы, но и сами потеряли 36 человек убитыми и всех лошадей. Около часу дня Серов решился на прорыв. Разбившись в колонну по-двое казаки пошли к Туркестану. Первая шеренга стреляла, а вторая в это время делала перебежку вперед метров на сто и под их прикрытие вперед шла первая шеренга. Пользуясь дальнобойностью и меткостью своих нарезных штуцеров (дульнозарядных) казаки уверенно продвигались вперед. Но и кокандцы не сдавались. По приказу Алимкула сарбазов с ружьями посадили за спины всадников и высадили на пути у казаков, расположив в две шеренги, между которыми и пробивался русский отряд. Казакам пришлось идти по перекрестным огнем. Спасало лишь то, что ружья у сарбазов были в основном гладкоствольными, но их было много и пули стали попадать. Но оказалось, что в казака можно попасть, но убить гораздо труднее, получая все новые и новые раны казаки Серова шли вперед. На раненных, не способных двигаться, налетали кокандцы, тут же отрубая голову, за которую выдавалась награда. Но скорость движения отряда становилась все меньше, все реже становился ответный огонь казаков. Близился кризис и этот критический момент толпы перед казаками раздались в стороны и впереди послышалась батальная пальба русской пехоты. Пришла помощь из Туркестана. Только после соединения с деблокирующим отрядом стало ясно, каких усилий казакам стоил этот прорыв



Из донесения есаула В.Р. Серова коменданту Туркестана ( 8 .12. 1864 г.):



" ... И эти самые люди, соединившись с высланным на выручку к нам отрядом, после небольшого привала, истекая кровью, не могли даже встать с места без посторонней помощи. Все они потом были размещены по телегам и доставлены в город..."



Из донесения коменданта Туркестана подполковника Жемчужникова от 9 декабря 1864 г.:



"... Часов в 7 вечера вернулся отряд и при нем есаул Серов (раненый в спину и контуженный в шею, имея пальто простреленным в 8 местах), 1 урядник, 48 казаков, 4 артиллериста; из них тяжело раненых 20 казаков, 3 артиллериста; легко ранено 1 обер-офицер, 1 урядник, 16 казаков, 1 артиллерист и 1 киргиз верблюдовожатый; контуженных: 4 казака; которые все и помещены в лазарете..."



Позднее в лазарете от ран скончалось 11 казаков.



Через день, 8 декабря Мулла Алимкул снялся с лагеря в Икане и ушел со своим войском к Сыр-Дарье. Оставшиеся иканские жители рассказали, что численность войска Алимкула составляла около 20 000 человек и что в бою с сотней есаула Серова кокандцы потеряли убитыми 90 военачальников и более 2 000 пехоты и кавалерии. Сколько было раненых у кокандцев - неизвестно. Конечно данные по потерям неподтвержденные.



На четвертый день на месте боя были захоронены погибшие при прорыве казаки. Все они были обезглавлены и изуродованы. Вырыли общую могилу, накрыли убитых холстом, отслужили панихиду и насыпали над могилою высокий холм.



Немного о героях статьи.



После взятия Ташкента, войсковой старшина В.Р Серов был назначен комендантом города. Позднее из афганских дезертиров создал так называемую "Афганскую роту", успешно проявившую себя в войне с бухарцами. В 1868 году Серов испытал, наверное, состояние дежавю, когда оказался в восьмидневной осаде в самаркандской цитадели. Во время этой осады познакомился с художником Верещагиным, находившимся в творческой командировке. В 1869 году Василий Серов за боевые заслуги был награжден почетным золотым оружием с надписью "За храбрость". В 1894 году вышел в отставку с производством в чин генерал-лейтенанта. Скончался в 1901 году, похоронен, согласно завещанию, в штацком костюме и без отдания воинских почестей, как простой гражданин Российской империи.



В Самаркандской цитадели Серов познакомился с художником Верещагиным и некоторые картины художника написаны по мотивам рассказов есаула. Во время осады бывший гардемарин сменил кисть на винтовку и был награжден Георгиевским крестом, который был на нем, когда он погиб на броненосце "Петропавловск".



Мулла Алимкул, под которым в бою под Иканом была убита лошадь, смертельно ранен в бою с русскими войсками при взятии Ташкента в 1865 году.



По мотивам боя под Иканом была написана песня, ставшая популярной - "В степи широкой, под Иканом". По некоторым источникам, на основе этой песни была написана песня про молодого коногона, из которой появилась песня "На поле танки грохотали".



Вот такая история. Источник - История. Другой взглядъ

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