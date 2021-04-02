Ближневосточному "оазису стабильности" угрожает смута, - "НГ"

00:37 05.04.2021

Опальный наследник престола Иордании заподозрен в попытке госпереворота

Геннадий Петров

4 апр. 21



На записи, переданной прессе, принц Хамза

сообщил, что взят под домашний арест.

Кадр из видео BBCВ Иордании происходят события, которые за рубежом трактуют то как попытку госпереворота, то как конфликт внутри королевской семьи. Под домашним арестом оказался сводный брат короля Хамза ибн аль-Хусейн (до 2004-го – наследник престола). Под стражу также взяты десятки человек. Велика вероятность, что этим конфликт и ограничится. Монархии Персидского залива, а также США выразили поддержку королю Абдалле II, а не его арестованному брату.

В воскресенье состоялась торжественная сессия Национальной ассамблеи Иордании, посвященная 110-летию создания страны. На ней спикер парламента Абдель Монейм аль-Авдат подтвердил, что в субботу, как он выразился, "была пресечена попытка подорвать нашу безопасность и стабильность".



Это было первое официальное признание со стороны властей Иордании того, о чем первоначально сообщала только зарубежная пресса: в стране пресечена попытка государственного переворота. Местное агентство Petra передает, что в результате действий сил безопасности под стражей оказались "ряд чиновников". Названы имена Басема Авадаллы и аш-Шарифа ибн Зейда. Оба – отставники, занимавшие целый ряд государственных должностей. Басем Авадалла был министром финансов, а аш-Шариф ибн Зейд – посланником короля Абдаллы II в Саудовской Аравии. Портал middleeasteye, близкий к властям Катара, сообщает со ссылкой на свои источники, что общее число арестованных составляет 20 человек. Причем среди них якобы есть два человека, приближенных к принцу Хамзе. Это его глава офиса Ясер аль-Маджали и управляющий дворца Аднан Абу Хаммад.



Власти Иордании сначала пытались отрицать, что и принц Хамза находится под стражей. Но он это опроверг. Через своего адвоката принц Хамза в ночь с субботы на воскресенье передал BBC видеозапись. На ней экс-наследник престола сообщил, что находится под домашним арестом: ему отключили доступ в интернет, телефонную связь и объявили, что это связано с его критическими высказываниями в адрес властей страны. От этих высказываний принц, видимо, не собирается отказываться. На видеозаписи он обвинил, правда, не называя имен и избегая конкретики, руководство страны в неблаговидных деяниях. "Не я виноват в коррупции, некомпетентности и управленческом кризисе, которые процветают у нас в стране последние 15–20 лет. И не я виноват в недостатке доверия граждан к институтам власти", – сказал принц Хамза. Как на это обращение отреагировал король, неизвестно. Иорданская правительственная газета Al-Rai в своей воскресной передовице упомянула лишь неких лиц, которые "попытались сделать принца Хамзу частью своих злодейских замыслов". А глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади сообщил, что в события "вовлечены внешние стороны", не уточнив, правда, кого он имел в виду.



По сообщению телекомпании "Аль Джазира", в столице страны, Аммане, усилены меры безопасности. Поддержку королю Абдалле II выразили как США, так и соседи Иордании, в том числе Саудовская Аравия. Между тем middleeasteye акцентирует внимание на том, что аш-Шариф ибн Зейд имеет тесные связи с саудовскими властями. Якобы он даже является подданным этого королевства и был одно время советником по иорданским делам фактического правителя Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Впрочем, эксперты отмечают, что отношения двух королевств достаточно ровные.



"Король Абдалла всегда ориентировался на Саудовскую Аравию. Признаков конфликта двух стран не видно. Существенных религиозных разногласий между ними нет. Оба монарха – хранители исламских святынь. Король Иордании традиционно опекает мечеть Аль-Аксу, король Саудовской Аравии – Мекку и Медину", – сказал в беседе с "НГ" руководитель Центра "Европа – Ближний Восток" Института Европы РАН Александр Шумилин.



Более близким к истине, чем версия о сложной интриге с участием многих международных игроков, выглядит предположение, что имеет место конфликт внутри королевской семьи. Вернее, продолжение старого конфликта. В 1999 году, когда умирал король Хусейн бен Талал, на престол должен был вступить его официальный наследник, старший брат принц Хасан. Однако его кандидатура не устроила ни влиятельных представителей королевской семьи, ни союзников королевства – в первую очередь США. Администрацию Билла Клинтона не устроили антиизраильские и антиамериканские взгляды принца. В результате следующим королем стал Абдалла, а его брат Хамза стал кронпринцем. Принц Хасан, которому сейчас 74 года, отошел от дел. А вот Хамза, а также его мать, королева Нур, пытались активно участвовать в политике. В 2004 году король Абдалла объявил о том, что у престола будет новый наследник – сын короля Хусейн. Возможно, арест принца Хамзы стал продолжением давнего конфликта в королевской семье. В этом случае стоит проводить параллели между событиями в Иордании и арестами высокопоставленных противников Мухаммеда бен Сальмана в Саудовской Аравии. Эти аресты не расшатали обстановку, хотя среди взятых под стражу было немало принцев.



Если все же противостояние выйдет за пределы узкого круга властной элиты, это отразится на ситуации во всем регионе. Иордания не имеет запасов нефти, сирийских и палестинских беженцев в ней больше, чем местных жителей. Но несмотря на это, а также на соседство с зоной израильско-палестинского конфликта, Сирией и беспокойным Ираком, само королевство порой называют "оазисом стабильности" на Ближнем Востоке. Нынешние события – проверка того, насколько это расхожее название сейчас применимо к Иордании.