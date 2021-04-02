В Россию ввозят рабсилу уже из Африки

00:41 05.04.2021

То, что для отдельной компании экономно, для государства - разорительно



Александр Аверин



Строительная отрасль уже много лет является "больным человеком" российской экономики (напомним, "больным человеком Европы" в 19 веке не без оснований называли Османскую империю). Чудовищные цены на жилье, непосильные проценты по ипотеке. Исчезающие в никуда гигантские деньги - вспомним хотя бы петербургский футбольный стадион "Газпром Арена": при первоначальной стоимости объекта в 7 миллиардов рублей в конечном счете стадион обошелся городскому бюджету почти в 52 миллиарда. Гражданам России есть на что жаловаться.



Но сегодня мы поговорим несколько о других аспектах проблемной отрасли. Речь пойдет о трудовых ресурсах. Уже пару десятилетий основной рабочей силой на стройках являются гости нашей страны из солнечной Средней Азии. Под шумок скорбных интервью капитанов бизнеса о природной лени и чересчур высоких запросах русских рабочих строительные компании ежегодно завозят в нашу страну трудолюбивых мигрантов. Ежегодно - вплоть до печальной памяти коронавирусного 2020-го, одним из немногих плюсов которого стала возможность прояснить и проанализировать реальную ситуацию в российском строительстве.



Из-за закрытых границ привлечение мигрантов в Россию оказалось затруднено. На стройплощадки массово потянулись граждане России. Неудивительно, ведь в стране выросла безработица, и у строительных компаний появилась реальная возможность заполнить рабочие места отечественными кадрами. Неготовность граждан РФ трудиться на "мигрантской" работе оказалась пропагандистским мифом.



Уже через несколько месяцев капризный российский бизнес принялся требовать вернуть на стройки мигрантов. Дело даже не в прямом размере оплаты труда: следует забыть о стереотипах, трудовые мигранты образца 2021-го года работают не за "Доширак" - они редко готовы работать за зарплату менее 30?40 тысяч рублей.



Однако мигранты вынуждены трудиться по "серым" схемам, фактически на положении крепостных и рабов, в то время, как граждане РФ требуют оформления официальных трудовых договоров, соблюдения Трудового кодекса, праздников и выходных, необходимых налоговых отчислений - собственно, тех минимальных норм, которые соблюдались в отечественном строительстве еще 30 лет назад, во времена СССР, когда на большей части строек трудились местные жители.



Причем речь идет не только о гастарбайтерах из бывших советских республик Средней Азии. Начался ввоз иностранной рабочей силы из Африки. Почувствуйте себя в Марселе! - как бы говорят нам бенефициары экспорта рабочей силы из стран Магриба.



Может быть, российская строительная отрасль находится на грани выживания? Имеет дело с низкомаржинальным продуктом? Или все опять испортил проклятый коронавирус?



Наоборот, оказалось, что за коронавирусный год акции крупных российских строительных компаний заметно выросли. Введение правил строительства по эксроу-счета способствовало увеличению прибыли отрасли. К примеру, согласно годовой отчетности группа ПИК получила за 2020-й прибыль в размере 86,5 миллиарда рублей. При этом в отличие от IT-сферы, с ее гигантской относительной долей зарплат в расходной части, зарплатный фонд ПИК в несколько раз меньше прибыли. Он составляет 25 миллиардов рублей.



С одной стороны можно только порадоваться за акционеров и директоров крупнейших строительных компаний. С другой - мы видим, что переход к "белым" формам ведения бизнеса и нормальным трудовым отношениям с местными рабочими к финансовому краху отрасль никак не приведет. Препятствием здесь служить нежелание отвыкать от сложившегося порядка вещей да самая обычная, по Карлу Марксу, тяга капиталиста к сверхприбыли.



Более того, у квалифицированного высокооплачиваемого рабочего и производительность труда выше, чем у низкооплачиваемого. Так что далеко не факт, что требующий соблюдения Трудового кодекса российский рабочий в конечном итоге обойдет своему нанимателю дороже, чем низкооплачиваемая рабочая сила из-за рубежа.



Трудовым мигрантам приходится тяжко - они живут в ужасных условиях, вдали от дома, от семьи, без доступа к медицине. Часто наниматели их просто-напросто "кидают", нарушая предварительные, нигде не зафиксированные договоренности. В полицию, прокуратуру или суд мигрант обращаться не станет. Да даже просто воззвать к прессе или обитателям социальных сетей затруднительно для иностранного рабочего. Многие из них из-за общей бесправности и самого факта обитания в "серой" сфере жизни обращаются к криминалу, совершают преступления.



Конкуренция за рабочие места, приправленная активностью этнокриминальных группировок способствует чему угодно, кроме дружбы народов. Можно прямо сказать - подобная ситуация приводит к конфликту, к межэтнической напряженности.



При первом рассмотрении иностранная рабочая сила, казалось бы, способствует повышенным доходам строительных компаний за счет экономии заработной платы. Однако в конечном счете мигранты несут российскому бюджету и российским гражданам нагрузку, превышающую любую относительную прибыль для отдельно взятой компании.



Нужно ли бросать жителей Средней Азии, наших бывших сограждан в рамках Советского Союза, на произвол судьбы? Это неприемлемо, на мой взгляд, ни по моральным, ни по прагматическим причинам - миллионы недовольных станут добычей проповедников террористической идеологии, что способно принести России чертовски большие проблемы.



Для всех будет лучше, если жители бывших советских республик останутся у себя дома, а Россия, как региональный гегемон, осуществит экспорт безопасности, достатка и социальной справедливости в Среднюю Азию с помощью иных рычагов влияния. Их конкретное обсуждение выходит за рамки данной статьи.



Если крупные строительные компании, эти акулы бизнеса, готовы продолжать оставаться в рамках парадигмы легких сверхприбылей, то российское государство, в лице профильных министерств - строительства и труда, должно не разрабатывать планы об открытии границ для упрощения въезда в РФ строителей-мигрантов, а принимать обратные меры.