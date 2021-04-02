 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.04.2021
00:53  Незваный гвоздь: Турция не пригласила РФ на афганские переговоры
00:41  В Россию ввозят рабсилу уже из Африки
00:37  Ближневосточному "оазису стабильности" угрожает смута, - "НГ"
00:12  Фермопилы под Туркестаном
00:09  Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться, - Д.Бавырин
00:01  Россия пытается вывести отношения с Индией из застоя, - Вл.Скосырев
Воскресенье, 04.04.2021
22:11  США послали военную авиацию на помощь Зеленскому. Конфликт на Донбассе набирает обороты

21:45  Принадлежавшую Гульнаре Каримовой зону отдыха под Ташкентом выставили на продажу
20:24  Ни одна страна мира не дала мне политического убежища! - узб-правозащитник А.Кушаев
13:13  "Ненасытная элита" Казахстана. Елбасы пережил и проводил на пенсию последнего "агашку" (Есимова), - М.Екей
13:12  Москва против НАТО создает в Азии военный союз "библейских размеров"
13:09  Китай: слишком большой, чтобы его не опасаться. Часть 1, - И.Галкина
12:58  Умер заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро
10:06  Мирзиеев упразднил "Агентство по развитию рынка капитала". Ввиду бессмысленности существования
07:50  Скончался генерал КНБ Казахстана и депутат Есенгельды Мустафетов
07:44  Молдавские плохотнюки. 6 бизнесменов скопом изнасиловали депутата-демократа
07:41  Брат короля и экс-дофин Иордании Хамза арестован и обвинен в заговоре
07:38  Москва по-тихому депортирует таджикских инсургентов на родину
00:34  Несыгранность квартета, или Закат Европейской империи, - И.Левитас
00:25  США создают блок против Северной Кореи и Китая, - А.Кошкин
00:23  В Бишкеке разломали инсталляцию "Я люблю Бишкек". Дичаем-с
00:18  "Дестабилизация мировой безопасности": к чему привел роспуск военных структур Организации Варшавского договора
00:13  AstraZeneca расколола Европу, а винят в этом "Спутник V"
00:07  Огонь по штаммам: почему Украина снова бьет рекорды по коронавирусу
00:01  Ай, да Пушкина, ай да сучья... ЛГБТ-лобби в РосГосДуме, - А.Соколов
Суббота, 03.04.2021
22:13  Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова закопала елочку на субботнике
19:41  Клоун-Бом. 34-летний сын профессора и племяш депутата Джумабеков возглавил ГКНБ Бишкека
19:18  Группа неизвестных напала на лидера недавно созданной в Узбекистане оппозиционной партии профессора Аллакулова
18:34  Клоун-Бим. Министр образования Кыргызстана Бейшеналиев сам себя выдвинул на пост главы ЮНЕСКО
18:02  Как Баку инструментализирует ислам, - Le Monde
17:57  Кишлаки в заложниках: как образовались и как живут анклавы в Центральной Азии
16:42  Какие потери несут мировые бренды из-за бойкота хлопка из Синьцзяня, - "РГ"
16:15  Попытка переворота в Киргизии будет привязана к референдуму по проекту новой Конституции 11 апреля, - В.Прохватилов
12:43  Почему так важно знать историю своих предков
12:29  "Воевать нельзя капитулировать". Чем и когда закончится война на Донбассе, - Игорь Стрелков
11:54  Скончалась Народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева
10:11  Средняя Азия: становление и развитие, - Семен Резниченко
09:14  Кремль заигрался с арм-премьером Пашиняном в безвыходную партию, - "МК"
09:09  УзбМВД обвинило недотраханную польскую журналистку Пикулицку в "публикации ложной информации"
09:05  Негр-террорист из "Нации ислама" атаковал американский Капитолий - 1 полицай убит, 1 - тяжело ранен, нападавший также застрелен
08:12  Белорусский демо-утырок атаковал бутылками с "коктейлем Молотова" Елисейский дворец в Париже
00:43  Ловушка Фукидида для Китая и США - хватит ли мудрости не начать войну? - А.Филиппов
00:37  Альянс на четверть века: ось Пекин - Тегеран подрывает американские санкции, - О.Поляков
00:20  Этничность или духовность? О приоритетах национального будущего казахов. Ч. 1, - Н.Даутбеккызы
00:06  Талибам не хватает полевых командиров для весеннего наступления, - А.Серенко
Пятница, 02.04.2021
21:25  СНГ сдох... От некогда братских республик в Содружестве не осталось даже пустого места, - Е.Черненко
20:26  В сфере здравоохранения расхищено более 30 млрд сумов, - Мирзиеев удивлен и расстроен
20:23  Атабек Назиров стал главой Фонда прямых инвестиций Узбекистана. Знаково - с 1 апреля...
19:58  Как нам переименовать Бишкек? - "ВечБишкек"
19:52  Недотравленный заморит себя голодом? Спасем Навала клизмой, - "СП"
17:42  Был ли Таджикистан провинцией Китая? - К.Абдуллаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Россию ввозят рабсилу уже из Африки
00:41 05.04.2021

То, что для отдельной компании экономно, для государства - разорительно

Александр Аверин

Строительная отрасль уже много лет является "больным человеком" российской экономики (напомним, "больным человеком Европы" в 19 веке не без оснований называли Османскую империю). Чудовищные цены на жилье, непосильные проценты по ипотеке. Исчезающие в никуда гигантские деньги - вспомним хотя бы петербургский футбольный стадион "Газпром Арена": при первоначальной стоимости объекта в 7 миллиардов рублей в конечном счете стадион обошелся городскому бюджету почти в 52 миллиарда. Гражданам России есть на что жаловаться.

Но сегодня мы поговорим несколько о других аспектах проблемной отрасли. Речь пойдет о трудовых ресурсах. Уже пару десятилетий основной рабочей силой на стройках являются гости нашей страны из солнечной Средней Азии. Под шумок скорбных интервью капитанов бизнеса о природной лени и чересчур высоких запросах русских рабочих строительные компании ежегодно завозят в нашу страну трудолюбивых мигрантов. Ежегодно - вплоть до печальной памяти коронавирусного 2020-го, одним из немногих плюсов которого стала возможность прояснить и проанализировать реальную ситуацию в российском строительстве.

Из-за закрытых границ привлечение мигрантов в Россию оказалось затруднено. На стройплощадки массово потянулись граждане России. Неудивительно, ведь в стране выросла безработица, и у строительных компаний появилась реальная возможность заполнить рабочие места отечественными кадрами. Неготовность граждан РФ трудиться на "мигрантской" работе оказалась пропагандистским мифом.

Уже через несколько месяцев капризный российский бизнес принялся требовать вернуть на стройки мигрантов. Дело даже не в прямом размере оплаты труда: следует забыть о стереотипах, трудовые мигранты образца 2021-го года работают не за "Доширак" - они редко готовы работать за зарплату менее 30?40 тысяч рублей.

Однако мигранты вынуждены трудиться по "серым" схемам, фактически на положении крепостных и рабов, в то время, как граждане РФ требуют оформления официальных трудовых договоров, соблюдения Трудового кодекса, праздников и выходных, необходимых налоговых отчислений - собственно, тех минимальных норм, которые соблюдались в отечественном строительстве еще 30 лет назад, во времена СССР, когда на большей части строек трудились местные жители.

Причем речь идет не только о гастарбайтерах из бывших советских республик Средней Азии. Начался ввоз иностранной рабочей силы из Африки. Почувствуйте себя в Марселе! - как бы говорят нам бенефициары экспорта рабочей силы из стран Магриба.

Может быть, российская строительная отрасль находится на грани выживания? Имеет дело с низкомаржинальным продуктом? Или все опять испортил проклятый коронавирус?

Наоборот, оказалось, что за коронавирусный год акции крупных российских строительных компаний заметно выросли. Введение правил строительства по эксроу-счета способствовало увеличению прибыли отрасли. К примеру, согласно годовой отчетности группа ПИК получила за 2020-й прибыль в размере 86,5 миллиарда рублей. При этом в отличие от IT-сферы, с ее гигантской относительной долей зарплат в расходной части, зарплатный фонд ПИК в несколько раз меньше прибыли. Он составляет 25 миллиардов рублей.

С одной стороны можно только порадоваться за акционеров и директоров крупнейших строительных компаний. С другой - мы видим, что переход к "белым" формам ведения бизнеса и нормальным трудовым отношениям с местными рабочими к финансовому краху отрасль никак не приведет. Препятствием здесь служить нежелание отвыкать от сложившегося порядка вещей да самая обычная, по Карлу Марксу, тяга капиталиста к сверхприбыли.

Более того, у квалифицированного высокооплачиваемого рабочего и производительность труда выше, чем у низкооплачиваемого. Так что далеко не факт, что требующий соблюдения Трудового кодекса российский рабочий в конечном итоге обойдет своему нанимателю дороже, чем низкооплачиваемая рабочая сила из-за рубежа.

Трудовым мигрантам приходится тяжко - они живут в ужасных условиях, вдали от дома, от семьи, без доступа к медицине. Часто наниматели их просто-напросто "кидают", нарушая предварительные, нигде не зафиксированные договоренности. В полицию, прокуратуру или суд мигрант обращаться не станет. Да даже просто воззвать к прессе или обитателям социальных сетей затруднительно для иностранного рабочего. Многие из них из-за общей бесправности и самого факта обитания в "серой" сфере жизни обращаются к криминалу, совершают преступления.

Конкуренция за рабочие места, приправленная активностью этнокриминальных группировок способствует чему угодно, кроме дружбы народов. Можно прямо сказать - подобная ситуация приводит к конфликту, к межэтнической напряженности.

При первом рассмотрении иностранная рабочая сила, казалось бы, способствует повышенным доходам строительных компаний за счет экономии заработной платы. Однако в конечном счете мигранты несут российскому бюджету и российским гражданам нагрузку, превышающую любую относительную прибыль для отдельно взятой компании.

Нужно ли бросать жителей Средней Азии, наших бывших сограждан в рамках Советского Союза, на произвол судьбы? Это неприемлемо, на мой взгляд, ни по моральным, ни по прагматическим причинам - миллионы недовольных станут добычей проповедников террористической идеологии, что способно принести России чертовски большие проблемы.

Для всех будет лучше, если жители бывших советских республик останутся у себя дома, а Россия, как региональный гегемон, осуществит экспорт безопасности, достатка и социальной справедливости в Среднюю Азию с помощью иных рычагов влияния. Их конкретное обсуждение выходит за рамки данной статьи.

Если крупные строительные компании, эти акулы бизнеса, готовы продолжать оставаться в рамках парадигмы легких сверхприбылей, то российское государство, в лице профильных министерств - строительства и труда, должно не разрабатывать планы об открытии границ для упрощения въезда в РФ строителей-мигрантов, а принимать обратные меры.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617572460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС
- Нурлан Нигматулин принял посла Германии в Казахстане
- Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал
- Обзор финансового сектора в феврале 2021 года
- В Правительстве обсудили вопросы электронной торговли и новую стратегию ЕАБР
- Кадровые перестановки
- Готов ли Казахстан к большой воде?
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Об особенностях издания общественно значимой литературы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  