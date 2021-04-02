Незваный гвоздь: Турция не пригласила РФ на афганские переговоры

00:53 05.04.2021

Встреча под эгидой Анкары и Вашингтона должна пройти в Стамбуле в апреле



Эльнар Байназаров



Турция до сих пор не прислала России приглашение для участия в афганских переговорах в Стамбуле, которые должны пройти в апреле. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Встреча планируется с участием США, Турции и других держав. Представители правительства Афганистана и других влиятельных сил региона подтвердили "Известиям", что уже получили приглашения и намерены принять участие в конференции. Но опрошенные "Известиями" эксперты склонны считать, что встречу в итоге отменят, поскольку "Талибан" (запрещен в РФ) и США пока так и не смогли согласовать продление вывода американских войск из Афганистана после 1 мая. Формальным поводом для переноса мероприятия при этом может стать священный месяц Рамадан - он начинается уже 13 апреля.



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Состав сокращенный



18 марта в Москве прошли афганские переговоры под эгидой расширенной "тройки" с участием РФ, Китая, США и Пакистана. В качестве почетных гостей на встречу были приглашены представители Катара и Турции.



Конференция в РФ должна была создать базу для предстоящей в апреле афганской встречи в Стамбуле, пояснила "Известиям" член правительственной делегации от Кабула Хабиба Сараби. Она отметила, что встреча в Москве и последовавшая конференция "Сердце Азии - Стамбульский диалог" 31 марта в Душанбе помогли продвинуть диалог, однако противоречия между "Талибаном" и США на этих встречах не обсуждались.



- Вывод американских войск не затрагивался в ходе московской встречи, мы сконцентрировались на межафганском диалоге. Потому ожидается, что эта тема станет основной в ходе стамбульской конференции, - отметила Хабиба Сараби.



Глава делегации правительства Афганистана Мохаммад Масум Станикзай на заседании расширенной "тройки" (Россия, Китай, Пакистан, США и Катар) на уровне спецпредставителей, посвященном вопросу мирного урегулирования ситуации в Афганистане, март 2021 года



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Экс-президент Афганистана Хамид Карзай, а также представитель официального Кабула, глава высшего национального совета по примирению Абдалла Абдалла в ходе визита в Москву заявили "Известиям", что намерены посетить конференцию в Стамбуле. Глава делегации "Талибана" на московской встрече Абдул Барадар заявил "Известиям", что группировка пока не приняла решение ехать или нет.



Россия приглашения на афганские переговоры под эгидой Турции пока не получила, заявил "Известиям" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Потому Москва до сих пор не определилась со своим участием в переговорах.



- Нет (не поедем). Не потому, что не хотим, мы еще не получили документы, повестку дня, состав, которые организаторы нам обещали прислать. Когда пришлют, тогда и будет приниматься решение, - пояснил позицию РФ Замир Кабулов.



В МИД Турции "Известиям" не предоставили оперативный комментарий на вопрос, намерена ли Анкара пригласить РФ для участия в переговорах.



Ранее глава южноазиатского департамента турецкого МИДа Хакан Текин заявил "Известиям", что дата предстоящей конференции в Турции до сих пор не определена, но она точно состоится в апреле.



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Переносная угроза



На фоне приближающейся афганской конференции официальная Анкара нарастила взаимодействие с Афганистаном, причем со всеми его силами.



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу был среди главных гостей на форуме "Сердце Азии" в Душанбе 31 марта, где провел встречу с афганским коллегой Ханифом Атмаром и президентом исламской республики Ашрафом Гани. В ходе обеих встреч Чавушоглу обсуждал предстоящую стамбульскую встречу, которая, по его словам, должна "вдохнуть энергию в дохийский процесс".



А 1 апреля турецкий министр встретился в Анкаре с бывшим вице-президентом Афганистана маршалом Абдул Рашидом Достумом и экс-главой МИД центральноазиатской страны, лидером партии "Джамиат-е Ислами" Салахуддином Раббани. Встречался с Достумом и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад - 30 марта политики обсуждали предстоящую стамбульскую встречу.



Однако, несмотря на активные действия Турции на афганском направлении, есть риск, что конференцию придется перенести на более поздний срок - вторую половину мая, считает директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. По его мнению, это связано с тем, что США и "Талибан" до сих пор не договорились о судьбе американского военного контингента в стране после 1 мая.



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- Формальным предлогом может стать Рамадан, который начнется 13 апреля и продлится до 12 мая. Хотя ранее священный месяц не служил препятствием для проведения встреч, сейчас это может быть действенной причиной для переноса на вторую половину мая, - пояснил эксперт "Известиям".



Талибам важно прощупать позицию американцев перед конференцией, потому они медлят давать окончательное согласие. Им нужно выбить как можно более выгодные условия, прежде чем срывать сделку, к которой обе стороны шли долгие 18 месяцев и считали своей победой, подчеркнул в беседе с "Известиями" эксперт аналитического вашингтонского Центра Вудро Вильсона Майкл Кугельман.



Афганский портал TOLO News со ссылкой на источники, близкие к талибам, 30 марта сообщил, что США просят группировку продлить вывод американских войск из страны на период от трех до шести месяцев. "Талибан", в свою очередь, требует для начала освободить 7 тыс. заключенных и убрать представителей группировки из черных списков ООН (при этом США уже убрали группировку из своего национального черного списка).



Согласно сделке от 29 февраля 2020 года, правительство Афганистана должно освободить 5 тыс. заключенных. Этот пункт был выполнен к сентябрю прошлого года, что позволило 12 сентября начать межафганские переговоры в Дохе. Обе стороны продолжали переговоры в течение трех месяцев, но конкретных результатов на них добиться не удалось.