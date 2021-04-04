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Элитные группы Киргизии делят Бишкек и Ош, - В.Панфилова
06:52 05.04.2021

Выборы в местные органы власти могут стать уникальными для республики

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

4.04.21

Представители пяти партий заявили в Оше, что предвыборная кампания ведется с нарушениями.
В Киргизии 11 апреля состоятся выборы депутатов местных органов власти – кенешей, из которых 420 сельские и 28 городские. Наиболее острая борьба за депутатский мандат идет в Бишкеке и Оше – главных финансовых центрах страны. Причина в том, что Киргизия переходит на президентскую форму правления. В этот же день состоится и референдум по изменению Конституции, и уже по новому закону пройдут выборы в парламент, в который попадут далеко не все желающие.
Предвыборная кампания в городские и сельские советы подходит к финалу. Такой острой борьбы за депутатские кресла Киргизия за годы независимости еще не знала. Во-первых, зарегистрировано беспрецедентное количество кандидатов в депутаты. По данным ЦИК Киргизии, на 7560 мандатов зарегистрировались 18772 кандидата, из них 5300 – женщины. 63 кандидата зарегистрированы политическими партиями, остальные являются самовыдвиженцами. В предвыборную кампанию вкладывались большие деньги, привлекались политтехнологи, раскручивались коррупционные скандалы, зафиксированы десятки нарушений.

Партии в погоне за голосами избирателей раздают различные обещания. Например, "Замандаш" обещает установить интернет 5G по всей территории страны и развивать IT-технологии. Или "Киргизия – страна без тюрем". Наблюдатели отмечают, что партия, по всей видимости, подготовила программу к будущим выборам в Жогорку Кенеш – парламент страны, которые намечены на осень, и решила "обкатать" ее на выборах в местные советы.

Партия "Ата-Журт Кыргызстан" обещает поднять экономику страны и бросить все силы на борьбу с коррупцией в республике. Это не новая программа партии. С ней уже выступал на прошлых президентских выборах Бабур Тольбаев – лидер партии. Он также обещает за год привлечь в Бишкек инвестиции в размере 1 млрд долл.

Возглавляемая экс-мэром Бишкека Нариманом Тюлеевым партия "Ак Бата" намерена построить мусороперерабатывающий завод, а сам Тюлеев говорит, что пожилым горожанам будет уделено особое внимание – их пенсия каждый месяц будет увеличиваться. Также, по его словам, каждый день пенсионерам будет бесплатно раздаваться хлеб. А для врачей, учителей и граждан, нуждающихся в жилье, будут построены дома.

Есть партии, которые не представили свою программу. То ли предложить было нечего, то ли не стали морочить голову избирателям. Про развитие столицы заявили только 13 из зарегистрированных в ЦИКе партий. Да и программы у них, как говорят эксперты, невыполнимые. Политолог Шайырбек Маматокторов сказал радио "Азаттык" (киргизская служба Радио "Свобода"), что киргизские политики привыкли только раздавать обещания. Но мало кто требует выполнения этих обещаний после выборов.

"Острая борьба за места в кенеши связана с тем, что попасть в будущий состав Жогорку Кенеша для элитных группировок, где они решают свои финансовые вопросы, будет проблематично. Мало кто сомневается, что на референдуме, который состоится 11 апреля, люди выскажутся за изменения Конституции. (см. "НГ" от 04.03.21). Республика меняет форму правления с парламентско-президентской на президентскую. Жогорку Кенеш в этом случае теряет свою значимость. Более того, выборы, которые намечены на осень, пройдут по одномандантым округам. Также предусматривается и сокращение числа депутатского корпуса до 90 человек вместо 120. Значит, избраться в законодательный орган будет сложнее. А если выборы будут честными, как обещал президент Садыр Жапаров, то шансов для многих вообще нет. Поэтому усилия элитных групп сконцентрированы на выборах в Бишкеке и Оше, где сосредоточено больше половины экономики страны", – сказал "НГ" политолог Марс Сариев.

По оценке политолога Дениса Бердакова, нынешние выборы станут уникальными для каждого региона. Если раньше в стране были мощные партии, такие как "Ата-Мекен", "Республика", СДПК и другие, то, как показали события 2020 года (пандемия и октябрьский переворот), старые партии начали уходить. "В Киргизии с прошлого года идет переформатирование политических элит. Они кочуют из одной партии в другую, создают новые и воскрешают из небытия старые партии, переформатируют их и создают коалиции. Они не оппозиционные и не провластные, а просто новые. Cоздались с десяток новых партий, которые имеют реальный шанс вступить в элитный клуб. Кандидаты в предвыборных списках более-менее договорились между собой и стремятся попасть во власть. А вот старые партии на этих выборах шансов избраться имеют мало", – написал в Facebook Денис Бердаков.

Источник - ng.ru
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