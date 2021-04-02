Не дождавшись гумпомощи КырКабмин выделил 215 млн сомов на закуп российской вакцины

07:27 05.04.2021

5 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



На покупку вакцины "Спутник V" выделили 215 миллионов сомов



На покупку российской вакцины "Спутник V" Минфин выделил 215 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.



По его словам, в настоящее время идут переговоры по стоимости препарата. "В среднем она составляет около $8-10 за одну дозу. Сегодня буду разговаривать об этом с министром здравоохранения РФ", - сказал глава ведомства.



Он напомнил об обещанных бесплатных 500 тысячах доз вакцины. "Их должны поставить к концу мая-июня. Завод не успевает. Платная вакцина придет быстрее. Но наше население будет получать ее бесплатно согласно национальной программе (медики, учителя, пограничники, лица с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет и добровольцы)", - пояснил Алымкадыр Бейшеналиев.



Ожидаем еще спонсорскую помощь. К третьей волне, которую ожидаем в мае-июне, должны вакцинировать около 1 миллиона человек.



В настоящее время в Кыргызстане идет вакцинация от коронавируса китайской вакциной. 150 тысяч доз, поступивших в качестве гумпомощи от КНР, хватит лишь на 75 тысяч человек.