 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 05.04.2021
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Не дождавшись гумпомощи КырКабмин выделил 215 млн сомов на закуп российской вакцины
07:27 05.04.2021

5 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

На покупку вакцины "Спутник V" выделили 215 миллионов сомов

На покупку российской вакцины "Спутник V" Минфин выделил 215 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в настоящее время идут переговоры по стоимости препарата. "В среднем она составляет около $8-10 за одну дозу. Сегодня буду разговаривать об этом с министром здравоохранения РФ", - сказал глава ведомства.

Он напомнил об обещанных бесплатных 500 тысячах доз вакцины. "Их должны поставить к концу мая-июня. Завод не успевает. Платная вакцина придет быстрее. Но наше население будет получать ее бесплатно согласно национальной программе (медики, учителя, пограничники, лица с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет и добровольцы)", - пояснил Алымкадыр Бейшеналиев.

Ожидаем еще спонсорскую помощь. К третьей волне, которую ожидаем в мае-июне, должны вакцинировать около 1 миллиона человек.

В настоящее время в Кыргызстане идет вакцинация от коронавируса китайской вакциной. 150 тысяч доз, поступивших в качестве гумпомощи от КНР, хватит лишь на 75 тысяч человек.

Источник - 24.kg
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