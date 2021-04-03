С 106 до 66. В Узбекистане сократят поголовье заместителей министров

07:49 05.04.2021

Число заместителей в министерствах и ведомствах сократят на 40

С 1 мая в рамках оптимизации управленческого персонала число заместителей руководителей в министерствах и ведомствах сокращается на 40.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3 апреля подписал постановление "Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления" (есть у "Газеты.uz").



Документом предусматривается сокращение штатных единиц управленческого персонала и оптимизация структуры органов государственной власти и управления, их ведомственных и территориальных подразделений.



С 1 мая число должностей заместителей руководителей министерств и ведомств сокращается на 40 - со 106 до 66.



С этой же даты численность управленческого персонала органов государственной власти и управления, их ведомственных и территориальных подразделений сократится на 5288.



полную схему сокращения смотрим тут -

https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/03/reduction/



Примечания:



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* если число заместителей руководителя составляет 3 или больше, допускается введение должности первого заместителя;



** из должности "директор Агентства по развитию государственно-частного партнерства - заместитель министра финансов" исключается статус "заместитель министра финансов";



*** сокращается должность заместителя министра высшего и среднего образования по профессиональному образованию;



**** из должности "заместитель министра строительства - начальник Инспекции по контролю в сфере строительства" исключается статус "заместителя министра";



***** сокращается должность первого заместителя министра транспорта;



С должности "председателя Государственного комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта - замминистра транспорта" исключается "замминистра транспорта".



Ранее "Газета.uz" сообщала, что Агентство по развитию рынка капитала (АРРК) упраздняется, а все его задачи, функции и полномочия передаются Министерству финансов.



Газета.uz