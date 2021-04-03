 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.04.2021
10:32  В Турции задержали отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтре
10:28  В Италии скончалась узбекистанская правозащитница Тамара Чикунова
10:25  У демократов в США есть основание бояться честных выборов, - Св.Князев
10:22  Таджикским студентам разрешили въезд в Россию
10:19  American Conservative: Девочки-трансгендеры. В США быть уродом и извратом - это мейнстрим
10:16  NBC News: Россия и Китай побеждают США в "вакцинной дипломатии"
09:14  Россия – это добрая сила, а не мягкая, - Кубатбек Рахимов

09:12  В узбекских Кызылкумах отрыли новое золото-месторождение. Весом - 133 тонны!
09:09  Оренбургская дивизия к пуску готова. Россия размещает гиперзвуковые "Авангарды" на границе с Казахстаном
09:04  В Казахстане придумали, как сохранить главную елба-кормушку "Самрук-Казыну", - В.Щекунских
08:25  Скончалась кыргызская журналистка Жаркын Темирбаева
08:23  Будь здоров и не Каспий. Туркмения настолько не больна, что готова принять саммит, - "Къ"
07:49  С 106 до 66. В Узбекистане сократят поголовье заместителей министров
07:27  Не дождавшись гумпомощи КырКабмин выделил 215 млн сомов на закуп российской вакцины
07:00  В Кыркабмине Улукбека Марипова рулят чекисты и дипломаты, - "ВБ"
06:55  Америка между системным расизмом и культурным погромом. Ч. 1, - В.Можегов
06:52  Элитные группы Киргизии делят Бишкек и Ош, - В.Панфилова
00:53  Незваный гвоздь: Турция не пригласила РФ на афганские переговоры
00:41  В Россию ввозят рабсилу уже из Африки
00:37  Ближневосточному "оазису стабильности" угрожает смута, - "НГ"
00:12  Фермопилы под Туркестаном. Иканская история, 1864 год
00:09  Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться, - Д.Бавырин
00:01  Россия пытается вывести отношения с Индией из застоя, - Вл.Скосырев
Воскресенье, 04.04.2021
22:11  США послали военную авиацию на помощь Зеленскому. Конфликт на Донбассе набирает обороты
21:45  Принадлежавшую Гульнаре Каримовой зону отдыха под Ташкентом выставили на продажу
20:24  Ни одна страна мира не дала мне политического убежища! - узб-правозащитник А.Кушаев
13:13  "Ненасытная элита" Казахстана. Елбасы пережил и проводил на пенсию последнего "агашку" (Есимова), - М.Екей
13:12  Москва против НАТО создает в Азии военный союз "библейских размеров"
13:09  Китай: слишком большой, чтобы его не опасаться. Часть 1, - И.Галкина
12:58  Умер заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро
10:06  Мирзиеев упразднил "Агентство по развитию рынка капитала". Ввиду бессмысленности существования
07:50  Скончался генерал КНБ Казахстана и депутат Есенгельды Мустафетов
07:44  Молдавские плохотнюки. 6 бизнесменов скопом изнасиловали депутата-демократа
07:41  Брат короля и экс-дофин Иордании Хамза арестован и обвинен в заговоре
07:38  Москва по-тихому депортирует таджикских инсургентов на родину
00:34  Несыгранность квартета, или Закат Европейской империи, - И.Левитас
00:25  США создают блок против Северной Кореи и Китая, - А.Кошкин
00:23  В Бишкеке разломали инсталляцию "Я люблю Бишкек". Дичаем-с
00:18  "Дестабилизация мировой безопасности": к чему привел роспуск военных структур Организации Варшавского договора
00:13  AstraZeneca расколола Европу, а винят в этом "Спутник V"
00:07  Огонь по штаммам: почему Украина снова бьет рекорды по коронавирусу
00:01  Ай, да Пушкина, ай да сучья... ЛГБТ-лобби в РосГосДуме, - А.Соколов
Суббота, 03.04.2021
22:13  Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова закопала елочку на субботнике
19:41  Клоун-Бом. 34-летний сын профессора и племяш депутата Джумабеков возглавил ГКНБ Бишкека
19:18  Группа неизвестных напала на лидера недавно созданной в Узбекистане оппозиционной партии профессора Аллакулова
18:34  Клоун-Бим. Министр образования Кыргызстана Бейшеналиев сам себя выдвинул на пост главы ЮНЕСКО
18:02  Как Баку инструментализирует ислам, - Le Monde
17:57  Кишлаки в заложниках: как образовались и как живут анклавы в Центральной Азии
16:42  Какие потери несут мировые бренды из-за бойкота хлопка из Синьцзяня, - "РГ"
16:15  Попытка переворота в Киргизии будет привязана к референдуму по проекту новой Конституции 11 апреля, - В.Прохватилов
12:43  Почему так важно знать историю своих предков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
С 106 до 66. В Узбекистане сократят поголовье заместителей министров
07:49 05.04.2021

Число заместителей в министерствах и ведомствах сократят на 40
С 1 мая в рамках оптимизации управленческого персонала число заместителей руководителей в министерствах и ведомствах сокращается на 40.
а
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3 апреля подписал постановление "Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления" (есть у "Газеты.uz").

Документом предусматривается сокращение штатных единиц управленческого персонала и оптимизация структуры органов государственной власти и управления, их ведомственных и территориальных подразделений.

С 1 мая число должностей заместителей руководителей министерств и ведомств сокращается на 40 - со 106 до 66.

С этой же даты численность управленческого персонала органов государственной власти и управления, их ведомственных и территориальных подразделений сократится на 5288.

полную схему сокращения смотрим тут -
https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/03/reduction/

Примечания:

Реклама на Газета.uz
* если число заместителей руководителя составляет 3 или больше, допускается введение должности первого заместителя;

** из должности "директор Агентства по развитию государственно-частного партнерства - заместитель министра финансов" исключается статус "заместитель министра финансов";

*** сокращается должность заместителя министра высшего и среднего образования по профессиональному образованию;

**** из должности "заместитель министра строительства - начальник Инспекции по контролю в сфере строительства" исключается статус "заместителя министра";

***** сокращается должность первого заместителя министра транспорта;

С должности "председателя Государственного комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта - замминистра транспорта" исключается "замминистра транспорта".

Ранее "Газета.uz" сообщала, что Агентство по развитию рынка капитала (АРРК) упраздняется, а все его задачи, функции и полномочия передаются Министерству финансов.

Газета.uz

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617598140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министры Казахстана и Кыргызстана открыли модернизированный пункт пропуска "Кордай - Ак Жол"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2021 года №144
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Помимо "антиваксеров" есть те, кто не доверяют коррумпированному руководству – Ашимбаев
- Госорганы отчитались перед сенаторами о ходе исполнения рекомендаций парламентских слушаний
- "Уже смысла нет работать": сотни бизнесменов разорились из-за локдауна
- Кадровые перестановки
- Ход разработки Концепции пограничной политики обсудили в Сенате
- Е. Тугжанов провел второе заседание Комиссии по земельной реформе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  