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Будь здоров и не Каспий. Туркмения настолько не больна, что готова принять саммит, - "Къ"
08:23 05.04.2021

Москва вновь начинает принимать крупные международные мероприятия: в пятницу в российской столице впервые с начала пандемии встретятся министры иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ). Некоторые, в том числе глава МИД Туркмении Рашид Мередов, решили воспользоваться приездом, чтобы провести обширные двусторонние консультации. Ашхабад тоже надеется в этом году организовать важную международную встречу - Каспийский саммит. Но дать гарантии того, что его удастся созвать "вживую", пока нельзя, хотя туркменские власти утверждают, что коронавируса у них нет и в помине.

Улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволяет России вновь созывать международные встречи офлайн. Одно из первых таких мероприятий - заседание министров иностранных дел стран СНГ, запланированное на пятницу. Подобных встреч не было с марта прошлого года. Дипломаты либо общались по видео-конференц-связи, либо проводили встречи в совсем узком составе. Сейчас же в Москву приехали восемь министров иностранных дел (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана) и государственный секретарь МИД Молдавии. Приглашение на мероприятие было направлено и Украине, которая формально остается членом СНГ, но с 2014 года игнорирует проводимые в рамках Содружества встречи.

Делегация Туркмении (глава МИДа Рашид Мередов прибыл в Москву с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым, сыном президента Гурбангулы Бердымухамедова) воспользовалась возможностью, чтобы провести в российской столице переговоры на разных уровнях - от Совета безопасности до правительства, МИДа, Минздрава, Торгово-промышленной палаты, РФПИ и ряда других структур. Было подписано несколько документов, призванных, в частности, облегчить межрегиональное сотрудничество.

В Доме приемов МИДа глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Рашид Мередов подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.
На фоне пандемии коронавируса Россия стремится укрепить сотрудничество в этой сфере со всеми государствами-членами СНГ. Помимо укрепления связей с соседями, а соответственно, и защищенности от угроз у этой стратегии есть еще одна цель: вытеснить с территории постсоветских стран спонсируемые Пентагоном медико-биологические лаборатории. В Туркмении таких и нет, но зато недавно при содействии Агентства США по международному сотрудничеству (USAID) открылась первая частная микробиологическая лаборатория по пищевой безопасности. В Москве традиционно не верят в официально декларируемые цели подобных структур, подозревая американцев в проведении у границ России тайных исследований военной направленности.

Власти Туркмении к вопросам биологической безопасности относятся удивительным образом. Эта страна входит в число всего нескольких государств мира, которые утверждают, что на их территории не зарегистрировано ни одного случая инфицирования COVID-19. Но если при разговоре о небольших островных государствах в это еще можно поверить, то официальная статистика Туркмении и Северной Кореи (там тоже до сих пор ноль заболевших) доверия не вызывает. Оппозиционные (работающие из-за границы) туркменские СМИ утверждают, что случаев инфицирования, как и смертей от COVID-19, в стране много, но официальный Ашхабад это отрицает. Тем не менее в ходе встречи с Сергеем Лавровым Рашид Мередов поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в этой сфере, в частности за поставку 120 тыс. ПЦР-тестов на безвозмездной основе. А Сергей Лавров отблагодарил коллегу за решение "в качестве дружеского жеста" отправить произведенные в Туркмении товары в Астраханскую область (весной туда был направлен самолет с текстильной продукцией, строительными материалами и продовольствием).

Учитывая позицию властей Туркмении, касающуюся коронавируса, не совсем ясно, насколько безопасно проводить в Ашхабаде крупные международные мероприятия.
Между тем туркменские власти рассчитывают в этом году принять у себя Шестой каспийский саммит с участием лидеров Азербайджана, Ирана, Казахстана и России. По информации "Ъ", этот вопрос обсуждался на нескольких встречах в Москве с участием туркменской делегации, однако перспективы проведения саммита "вживую" пока неясны.

Помимо тематики коронавируса и биологической безопасности на переговорах обсуждалось сотрудничество в экономической и энергетической сферах. Туркмения стала одной из немногих стран, с которыми у России за 2020 год товарооборот не упал, а вырос, еще и почти на 40% (до $1 млрд). Отдельную встречу туркменская делегация провела с руководством ЛУКОЙЛа, который примет участие в освоении туркмено-азербайджанского месторождения Дружба (Достлуг) в Каспийском море.

Елена Черненко
Газета "Коммерсантъ" №57 от 02.04.2021, стр. 5

Источник - kommersant.ru
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