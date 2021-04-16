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|Скончалась кыргызская журналистка Жаркын Темирбаева
08:25 05.04.2021
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Известная журналистка Жаркын Темирбаева скончалась 3 апреля. Ей было 66 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры.
"Кыргызская культура и журналистика понесли тяжелую утрату. Известный журналист и писатель, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Жаркын Темирбаева скончалась 3 апреля 2021 года в возрасте 66 лет в результате продолжительной болезни", - проинформировали в ведомстве.
Жаркын Темирбаева родилась в 1955 году в селе Тоо-Дыйкан Узгенского района Ошской области.
Она окончила факультет кыргызской филологии Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына по специальности журналистика.
Профессиональную деятельность начала корреспондентом в Узгенской районной газете "Узген нуру", затем стала редактором издания.
Жаркын Темирбаева известна как журналистка, которая освещала проблемы, связанные с социальной жизнью местного населения, правами женщин в регионе.
Она также работала на радио "Азаттык", специализируясь на правах человека и правах женщин.
Коллектив 24.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Жаркын Темирбаевой.