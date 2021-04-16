Скончалась кыргызская журналистка Жаркын Темирбаева

08:25 05.04.2021

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Известная журналистка Жаркын Темирбаева скончалась 3 апреля. Ей было 66 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры.



"Кыргызская культура и журналистика понесли тяжелую утрату. Известный журналист и писатель, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Жаркын Темирбаева скончалась 3 апреля 2021 года в возрасте 66 лет в результате продолжительной болезни", - проинформировали в ведомстве.



Жаркын Темирбаева родилась в 1955 году в селе Тоо-Дыйкан Узгенского района Ошской области.



Она окончила факультет кыргызской филологии Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына по специальности журналистика.



Профессиональную деятельность начала корреспондентом в Узгенской районной газете "Узген нуру", затем стала редактором издания.



Жаркын Темирбаева известна как журналистка, которая освещала проблемы, связанные с социальной жизнью местного населения, правами женщин в регионе.



Она также работала на радио "Азаттык", специализируясь на правах человека и правах женщин.



Коллектив 24.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Жаркын Темирбаевой.