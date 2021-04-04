В Казахстане придумали, как сохранить главную елба-кормушку "Самрук-Казыну", - В.Щекунских

09:04 05.04.2021

В конце апреля стало известно, что Ахметжан Есимов уступил пост председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадаму Саткалиеву.



Для понимания значения нацхолдинга в масштабах Республики Казахстан: в 2019 году активы "Самрук-Казыны" оценивались в 45% от ВВП страны (ВВП РК: 64 трлн тенге или 181,7 млрд долл США), а вклад в экономику Казахстана – 7,5 %.



Итрига о преемнике



О готовящейся перестановке соцсети писали еще в июне 2020 года, затем осенью. Интригу составляла только кандидатура преемника Ахметжана Смагуловича Есимова.



Среди тех, кто может возглавить фонд, назывались председатель президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" зять Елбасы Тимур Кулибаев, управляющий директор по управлению активами и приватизации "Самрук-Казыны" Алмасадам Саткалиев, бывший министр энергетики Канат Бозумбаев, председатель правления АО "Казахстан темир жолы" Сауат Мынбаев.



Последнего в январе вывели из игры, поскольку, по официальной информации, он получил травму позвоночника. Что же касается Саткалиева, то его на протяжении нескольких лет нацхолдинг активно пиарил в связи с различного рода публикациями на тему приватизации активов фонда. Интриги добавила появившаяся в сети информация, что Алмасадам Майданович "недавно породнился" с братом первого президента РК Болатом Назарбаевым. Как бы то ни было, интрига о преемнике и главе нацхолдинга "нового формата" разрешена.



Чемодан без ручки. Очень большой



В своем январском интервью Ia-centr.ru политолог Данияр Ашимбаев в очередной раз усомнился в жизнеспособности нацхолдинга и видит решение в том, чтобы передать его активы профильным министерствам.



Однако, по словам эксперта, фонд превратился в огромную кормушку, поэтому никто не решится "пристрелить бедную лошадь".



Продолжается бой



В сентябрьском послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев говорил о реформах в квазигоссекторе. Это напрямую касается и нацхолдинга.



Так, речь шла о сокращении работников сектора на 25% к 2021 году. Еще одно указание касается реформ корпоративного управления, о внедрении которого с таким пафосом рассуждали представители госкомпаний.



Довольно многих проектов фонда касается и не вполне понятное многими нововведение – стратегическое инвестиционное соглашение, которое должно стать инструментом финансирования приоритетных проектов.

Еще одна проблема – перегруженность группы компаний холдинга активам. Уже почти пять лет с переменным успехом идет борьба с непрофильными "обременениями", завершающимися то приватизацией, то ликвидацией юрлиц и активов с миллиардной собственностью на балансе.



Неизвестно, что стало причиной – пандемия или проблемы с ликвидностью у потенциальных покупателей, но приватизация застопорилась прошлым летом.



Об активизации данной работы Токаев и напомнил в послании, полагая, что "у государства должны остаться только социальные объекты, а также объекты, обеспечивающие безопасность и функционирование государства".



То есть в итоге "Самрук-Казына" в нынешнем виде будет не нужен.

Для "не услышавших" президент Токаев повторил текст своего послания еще и на открытии первой сессии парламента РК 15 января 2021.



А спустя месяц он выступил и сформулировал три основных принципа разгосударствления.



По мнению президента, даже приватизированные предприятия остаются реципиентами госсредств. А в ряде случаев приватизация плодит частных монополистов.

С большим опозданием Токаев высказался и о проблеме прозрачности самого процесса передачи в частные руки госактивов. Заодно представители фонда еще раз рассказали, почему его не надо ликвидировать. Для этого главе государства были презентованы инвестиционные инициативы, ход работ по поэтапной трансформации фонда в инвестиционный холдинг.



Таким образом для того, чтобы оправдать существование птицы "Самрук", присевшей на казан с государственным добром, было решено скопировать формат еще одного квазигосхолдинга – "Байтерек", а также вернуть принципы "Казыны".



О планах в реализации этого не очень хитрого шага в конце прошлого года рассказала в интервью управляющий директор по стратегическому развитию фонда Ляззат Боранкулова.



Она сообщила о том, что А. Есимов в ноябре представил изменения направления деятельности "Самрук-Казына" на совете по управлению Фондом в виде Концепции по преобразованию Фонда в инвестиционный холдинг. Эти мероприятия рассчитаны до 2024 года включительно. Данная Концепция 13 ноября была одобрена Советом по управлению фондом, где председателем является первый президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.



Так, до 2028 года ожидается реализация долей участия фонда в текущем портфеле активов в рамках собственной программы инвестиций, то есть продажи долей. При этом в "Самрук-Казыне" планируют сохранить контрольные доли участия в крупных стратегических активах, таких как "КазМунайГаз", "Казатомпром", "Қазақстан Темір Жолы", "Казахтелеком" и KEGOC. До 49% указанных компаний, а также до 100% долей в нестратегических компаниях будут доступны для дивестиций, а все поступления от реализации активов будут сохранены в фонде на инвестиционные цели.



Планируется, что указанные изменения позволят снизить долю контролируемых компаний с текущих 11 – до 5, увеличить долю стоимости листингуемых активов с 14% до 75% к 2024 году, а также увеличить долю новых инвестиций в портфеле до 30% к 2028 году, в том числе за счет зарубежных инвестиций. В качестве примера Л.Боранкулова сообщила, что уже заключено три соглашения по вхождению в фонды прямых инвестиций, размеры которых составляют более 800 миллионов долларов. Участие фонда составит порядка 100 миллионов долларов.



Однако не все так красиво, как рассказывают в "Самруке".



Так, уже десять лет в Атырауской области строится интегрированный газохимический комплекс, и до сдачи объекта добраться никак не могут.

Это проект "дочки" холдинга "Объединенной химической компании". Боранкулова говорит о небольших инвестициях самого холдинга, а здесь ситуация, где акционер, то есть государство, активно инвестирует в этот долгострой.



Долгие проводы



Вернемся к Есимову, которого с поста председателя и президент страны, и Елбасы достаточно позитивно проводили.



Судя по всему, прошлый год прошел довольно активно для фонда, и в октябре Ахметжан Смагулович отчитался о неплохих результатах работы холдинга.



Выплаты дивидендов акционеру, то есть правительству Казахстана, в 2020 году составили 120 миллиардов тенге, что в 10 раз больше показателя 2017 года.



Хотя в собственном финотчете фонд констатирует то ли собственную неэффективность, то ли нерасторопность, то ли недобрый умысел коррупционно ориентированных менеджеров. Холдингом была приобретена Logistic SystemManagement B.V. И, поскольку процесс оформления сделки проводился неспешно, пришлось признать: "Если бы объединение бизнеса произошло 1 января 2020 г., выручка и прибыль Группы за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., были бы больше на 11.914 млн. тенге и на 251 млн. тенге, соответственно".



Правда, не обошлось и без скандалов. СМИ сообщали следующее: Комитет по доходам Казахстана установил, что глава "Самрук-Казыны" Ахметжан Есимов разрешил фонду внести около 350 миллионов долларов в АТФ-банк, который принадлежит мужу его дочери Галимжану Есенову. А это нарушило правила нацхолдинга, согласно которым государственный фонд должен хранить деньги только в банках с высоким рейтингом. В марте Есимов был вызван на встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, на которой он обязался десятикратно увеличить дивидендные выплаты правительству.



История передачи руля "Самруком" показала, что управлять этой громадиной будут до последнего, пока сама не посыплется. Все ближайшие годы фонд будет под управлением представителей самых высших эшелонов власти, и результаты трехлетнего руководства "Самруком" удивили тем, что эти люди могут относиться к госактивам если не рачительно, то крайне последовательно и рационально.



Вяч.Щекунских

4 апр. 2021