В узбекских Кызылкумах отрыли новое золото-месторождение. Весом - 133 тонны!

09:12 05.04.2021

Найдено месторождение золота с запасами в 133 тонны

В Кызылкуме обнаружено новое месторождение золота "Чукуркудук" с запасами в 133 тонны. В Узбекистане также найдены новые месторождения свинцово-цинковых, полиметаллических руд, меди и вольфрама. В прошлом году экспортировано 100 тонн золота на 5,8 млрд долларов.



В 2020 году в пустыне Кызылкум в Узбекистане было обнаружено новое крупное месторождение золота "Чукуркудук". Об этом сообщил начальник Главного управления по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Комитета по геологии и минеральным ресурсам Асрор Рустамов.



По его словам, запасы золота оцениваются в 133 тонны, а дополнительные прогнозные ресурсы - в 70−80 тонн. Месторождение взято на баланс государства.



Ранее "Газета.uz" со ссылкой на данные Центрального банка сообщала, что Узбекистан экспортировал 687 тонн немонетарного золота за 2010−2020 годы, в том числе 100 тонн за прошлый год. Продажи этого драгметалла в прошлом году принесли бюджету страны 5,8 млрд долларов (38,4% всего экспорта).



Стоимость золота на рынке в прошлом году достигла исторического рекорда на фоне пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса (средние цены в 2020 году составили 1771 доллар за унцию), но за три первых месяца 2021 года потеряла уже более 10% и установилась в нейтральной зоне 1670−1765 долларов за унцию.



Подтвержденные запасы месторождения "Чукуркудук" можно оценить в 7,55 млрд долларов, если запасы в 133 тонны (около 4,27 млн унций) рассчитать по средним ценам предыдущего года (1771 доллар за унцию).



Кроме того, рядом с разрабатываемым свинцово-цинковым карьером в Сурхандарьинской области найдено новое крупное месторождение полиметаллических руд "Чинорсой", которое, помимо свинца и цинка, содержит золото и серебро.



В Алмалыке также ожидается открытие крупного медного рудника с запасами меди в 200 тысяч тонн, которые также оперативно переведены на государственный баланс.



На границе Самаркандской и Кашкадарьинской областей рядом с месторождением "Сарикул" зарегистрирован вольфрамовый рудник.



Асрор Рустамов сообщил, что в этом году на технологическое оснащение для проведения геологоразведочных работ планируется направить 185 млрд сумов. Всего из госбюджета Госкомгеологии получит 1,3 трлн сумов (в 2020 году было 1,44 трлн сумов).