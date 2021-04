NBC News: Россия и Китай побеждают США в "вакцинной дипломатии"

10:16 05.04.2021 Американский телеканал NBC News убеждает читателей своего сайта, что Россия и Китай едва ли не "захватывают мир" благодаря своим вакцинам, отодвигая США на периферию международной политической арены. Автор статьи уверен, что "семена российской вакцинной дипломатии" уже дают свои "ростки".

Александр Смит (Alexander Smith)

Прошло совсем немного времени, и семена российской "вакцинной дипломатии" дали первые всходы.



В конце января, вскоре после того, как Москва продала 5,2 миллиона доз вакцины "Спутник-V", президент Владимир Путин провел телефонную беседу со своим боливийским коллегой Луисом Арсе (Luis Arce) и обсудил с ним самые разные темы - от строительства атомной электростанции до добычи лития и запасов газа.



В Северной Африке Алжир не заплатил ни цента за китайские вакцины, которые поступили в марте. Но он предложил поддержать "основные интересы" Пекина и выступить против вмешательства в его "внутренние дела", вторя риторике, которую Китай использует, чтобы защититься от критики по поводу автономии Гонконга и обвинений в нарушениях прав человека в Синьцзяне, которые он отрицает.



Хотя Пекин и Москва отрицают это, они, по словам экспертов, начинают наблюдать, как стратегия продажи или безвозмездное предоставление своих вакцин за рубеж способствует развитию их международных связей и позволяет им расширять свое влияние в мире.



По мнению бывших американских послов и других бывших дипломатов, такое развитие событий должно вызвать серьезную озабоченность у США и других демократических стран.



Этих наблюдателей раздражает не то, что Китай и Россия побеждают в "вакцинной дипломатии", а то, что США и другие страны еще даже не вступили в игру. Вместо этого Вашингтон и его союзники предпочитают уделять первостепенное внимание населению своих стран, оставляя большую часть доз у себя в странах и вызывая недовольство за рубежом.



"Соединенные Штаты до недавнего времени были страной, к которой обращались за помощью в случае любой масштабной катастрофы в области здравоохранения, - говорит Томас Шеннон (Thomas Shannon), бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, занимавший третий по значимости пост в Госдепартаменте. - Поэтому, то, что мы устранились и не участвуем в этом состязании, обескураживает и вызывает серьезное беспокойство".



По словам Шеннона, работавшего в администрациях президентов Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональды Трампа и с 2010 по 2013 год бывшего послом в Бразилии, решение Трампа отказаться от участия в международной борьбе с Covid-19 стало "очень неприятным и тревожным сигналом для многих стран, которые оказались в очень уязвимом положении".



Если при президенте Джо Байдене и в будущем это не изменится, "мир поймет, что мы не являемся надежным партнером, и для нас это будет опасно, - сказал он. - Я считаю, что этого нам не забудут".



"В высшей степени недальновидно"



Мало кто станет утверждать, что отправлять вакцины, способные спасти жизнь, во все страны мира - это плохо.



"Мы не говорим здесь о продаже оружия, - сказал Джон Кэмпбелл (John Campbell), который был послом США в Нигерии с 2004 по 2007 год. - Мы ведем речь о том, чего хотят и в чем крайне нуждаются граждане всего мира".



Это "в высшей степени недальновидно", заявил пресс-секретарь Народной политической консультативной конференции Китая Го Вэйминь (Guo Weimin), выступая на ежегодном заседании, состоявшемся в прошлом месяце. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал сделать вакцины "глобальным общественным благом".

Точно так же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что, по мнению России, "всех вакцин должно быть как можно больше, чтобы все страны, включая бедные государства, получили возможность привить свое население. Это единственный способ остановить пандемию".



После того как тень скептицизма рассеялась, результаты последних исследований показали, что вакцины, созданные на госпредприятиях, например, китайская "Синофарм" (Sinopharm) и российская "Спутник V", так же эффективны, как и другие. Они были одобрены десятками регуляторов.



По данным лондонской фармацевтической аналитической компании Airfinity, Китай отправил 118 миллионов доз вакцин из почти 250 миллионов, выпущенных им на сегодняшний день, в 49 стран.



По данным этой компании, Россия отправила вакцины в 22 разных страны, а Индия экспортировала или безвозмездно передала 64 миллиона доз из почти 150 миллионов доз, произведенных ею вакцин, что некоторые эксперты расценивают как попытку Нью-Дели уравновесить инициативы вакцинной дипломатии Пекина, своего регионального конкурента.



В отличие от этого, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, США поставили своему населению чуть более 200 миллионов доз вакцин. Они согласились поделиться с Мексикой и Канадой лишь небольшим количеством - примерно четырьмя миллионами доз вакцины, разработанной компанией "АстраЗенека" и специалистами Оксфордского университета, которые они все равно не использовали.



Из-за национализма Запада по отношению к собственным вакцинам возник вакуум, в условиях которого страны с низким и средним уровнем дохода не смогли получить доступ к вакцинам. А Пекин и Москва были только рады включиться и прийти на выручку.



"Политическое самоубийство"



Большинство доз китайских и российских вакцин ушло "туда, где западные державы, Россия и Китай годами конкурировали за усиление влияния", сказала Агата Демараис (Agathe Demarais), директор по глобальному прогнозированию лондонской исследовательской группы Economist Intelligence Unit.

Одним из ключевых полей битвы является Египет, который ежегодно получает помощь от США на сумму 1,3 миллиарда долларов, но у которого из-за ситуации с правами человека возникли напряженные отношения с Западом. Египет заказал десятки миллионов доз у компаний "Пфайзер", "АстраЗенека", "Синофарм" и у российских производителей вакцины "Спутник V". Но первыми вакцинами, которые поступили в Каир в январе, были китайскими.



"Для человека с улицы" в африканских странах, использующих эти вакцины, "Россия и Китай становятся несколько более привлекательными в качестве возможных моделей для дальнейших действий", говорит Джон Кэмпбелл, бывший посол в Нигерии. "Возможно, это поможет повысить привлекательность авторитарных форм правления в ущерб более демократическим формам".



По словам Шеннона, пандемия также позволила России построить отношения в Латинской Америке, которые теперь не ограничиваются ее традиционным присутствием в Венесуэле. При этом, как сказала Демараис, телефонный разговор между российским и боливийским президентами был явно связан с их соглашением о поставке вакцины. В администрации президента Боливии на запрос прокомментировать это комментариях не ответили.

А в Восточной Европе использование китайских и российских вакцин позволило Сербии и Венгрии вырваться вперед на фоне соседних стран, испытывающих трудности из-за проблем с поставками западных вакцин.



Поставки вакцин из своих запасов - это далеко не единственный способ, с помощью которого которым Москва и Пекин пытаются расширить свое влияние. В больших масштабах, чем поставка вакцин, например, осуществляется продажа Россией оружия или строительство инфраструктуры в рамках китайской программы "Один пояс - один путь".



"Вакцинная дипломатия", скорее, является "еще одним кирпичиком" в их продолжающихся не одно десятилетие попытках добиться влияния на глобальном Юге и бросить вызов послевоенному международному порядку, говорит Демараис (Demarais), бывший французский дипломат, работавшая в Москве и на Ближнем Востоке.



"Пандемия не привела к возникновению новых тенденций. Она лишь ускорила существующие тенденции, - говорит она. - Фрагментация глобального миропорядка происходит уже очень давно".



Между тем у Китая есть два преимущества, которых нет у западных стран. После того как он быстро справился со вспышкой коронавируса у себя в стран, у него теперь нет такой особой необходимости хранить у себя вакцины. И китайскому однопартийному государству можно не беспокоиться о недовольстве избирателей.



"Для Байдена было бы политическим самоубийством сказать: „Мои дорогие соотечественники, американцы, я собираюсь отправить миллионы доз вакцин в Южную Америку или Африку просто потому, что нам нужно конкурировать с Россией и Китаем"", - сказала Демараис.



Кроме того, Пекин и Москва довели до совершенства искусство пропаганды вакцин.



"У китайцев это очень хорошо получается, они мастера действовать быстро, отправлять символические партии вакцин безвозмездно - и получать за это широкое освещение в прессе", - говорит Ричард Олсон (Richard Olson), бывший посол США в Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах.



"Мы проиграли"



Теперь США, похоже, пытаются изменить ситуацию в мире.



Если Трамп проявлял мало интереса к глобальным усилиям в области создания вакцин, то Байден кардинально сменил тон. Он выделил четыре миллиарда долларов на международную программу распределения вакцин "КОВАКС" (COVAX) и призвал союзников отдать свои излишки вакцин более бедным странам.



Недавно США, Индия, Япония и Австралия начали контрнаступление на пандемию, планируя к 2023 году передать другим странам безвозмездно один миллиард доз вакцин.



В прошлом месяце, отвечая на брифинге на вопрос о "вакцинной дипломатии", заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер (Jalina Porter) отказалась говорить о Китае и заявила: "США играют ведущую роль в борьбе с этой пандемией во всем мире".

Но многие опасаются, что будет слишком поздно.



Байдена без зазрения совести по-прежнему уделяет основное внимание вакцинации жителей США. Он купил для американцев сотни миллионов доз и собирается безвозмездно передавать вакцины развивающимся странам только после того, как возможность вакцинации будет предоставлена каждому взрослому американцу.



"Если бы я по-прежнему работала в посольстве, я бы сказала, что здесь нам нужно подключиться к работе, вступить в игру, - говорит Демараис. - Но я бы также сказала, что, по-моему, мы проиграли".



