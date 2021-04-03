Таджикским студентам разрешили въезд в Россию

10:22 05.04.2021

Студентам из Таджикистана разрешили въезд в Россию для очного обучения



Таджикские студенты российских вузов у посольства России в Душанбе, 11 ноября 2020 года



Студентам из Таджикистана и еще пяти стран разрешили въезд в РФ для продолжения очного обучения в вузах.



Решение об этом было принято правительством еще 31 марта сообщает сайт Министерства науки и высшего образования РФ.



Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучении, говорится в опубликованном накануне сообщении министерства.



В вузах России обучаются около 26 тыс. студентов из Таджикистана, многие из которых из-за закрытия границ в связи с пандемией были лишены очного обучения.



Министерство науки и высшего образования напоминает, что согласно распоряжению правительства РФ, перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.



Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.



В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.



В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.



"Пошаговая инструкция о том, что делать иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов до приезда в Россию и в первые недели после, будет направлена им по электронной почте, размещена на сайтах университетов и в социальных сетях", отмечает сайт Министерства науки и высшего образования РФ.



Министерство образования и науки Таджикистана ранее сообщило, что в прошлом году более 3 тыс. граждан страны поступили в зарубежные высшие учебные заведения, но из-за пандемии и закрытия границ были лишены возможности въехать на учебу. Некоторые студенты зарубежных вузов ранее в беседе с Радио Озоди заявили о трудностях дистанционного обучения в Таджикистане из-за низкой скорости интернета и перебоев в подаче электроэнергии.



Студенты из Таджикистана в начале сентября 2020 года пришли с протестами к зданию МИД Таджикистана и посольство РФ в Душанбе и просили посодействовать их выезду в Россию.



Напомним, в прошлом месяце власти Таджикистана выразили недовольство тем, что Россия разрешила студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов из 25 стран вернуться для продолжения обучения, но Таджикистана в списке не было.