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У демократов в США есть основание бояться честных выборов, - Св.Князев
10:25 05.04.2021

О новом избирательном законе в штате Джорджия

В Соединенных Штатах разгорается скандал вокруг принятия с подачи Республиканской партии нового закона о выборах в штате Джорджия. Принятый закон не только вызвал нервную реакцию либеральных активистов, но и привлек внимание президента Джо Байдена, назвавшего законотворчество оппонентов-республиканцев "злодеянием". Между тем принятие закона в штате Джорджии – это первая ласточка масштабной политической инициативы, направленной на борьбу с избирательными махинациями во всех штатах.

Новый закон о выборах был поддержан сенаторами (34 против 20) и членами палаты представителей (100 против 75) штата Джорджия и подписан губернатором Брайаном Кемпом, несмотря на протесты и нарушения общественного порядка в штате со стороны демократов.

У демократов в США есть основание бояться честных выборов

"В нашем штате назрела потребность в избирательной реформе. Ни у кого не вызывает сомнений то, что возникло немало тревожных вопросов, связанных с выборами, и эти проблемы по понятным причинам привели к кризису доверия к урне для голосования у нас в Джорджии", – заявил губернатор Кемп.

Новый закон обширен, но дискуссия возникла вокруг всего нескольких положений. В частности, критикам документа не нравится то, что теперь избирателям в Джорджии придется при использовании открепительного талона идентифицировать себя при помощи водительских прав или другого удостоверения личности. Смущают их и требования размещать урны для предварительного голосования исключительно в специально оборудованных местах, получать открепительные талоны не позже чем за 11 суток до дня выборов, а также выведение избирательных комиссий из подчинения секретаря штата и переподчинение их выборным властям Джорджии. Недовольство демократов вызвали, кроме того, запрет на раздачу продуктов избирателям, сокращение сроков между двумя турами выборов до четырех недель и введение жестких временных рамок для оглашения результатов голосования.

У демократов в США есть основание бояться честных выборов

Авторы законопроекта предлагали также отменить голосование по воскресеньям и ввести на законодательном уровне требование объяснять желание участвовать в выборах заочно, но эти инициативы демократам удалось заблокировать.

Губернатор Кемп объяснил внесенные республиканцами новшества необходимостью сделать процесс голосования менее подверженным фальсификациям. Однако демократы и их союзники не согласны. Начались протесты на уровне штата, которые переросли в шквал критики со стороны либеральных СМИ национального уровня и вмешательство президента Байдена.

"Вместо того, чтобы выигрывать кампании, отталкиваясь от определенных идей, республиканцы поспешили принять антиамериканский закон, направленный на лишение жителей Джорджии права голоса", – заявил Байден. Он назвал новый закон о выборах "злодеянием" и "вопиющим нападением на конституцию", сравнив его с "законами Джима Кроу", вводившими в конце XIX века в ряде штатов расовую сегрегацию и ограничивавшими избирательное право для неграмотных и малообеспеченных.

К борьбе с новым законом немедленно подключились активисты.

"Мы переживаем момент, который случается только раз в поколение. Мы либо увидим один из самых массовых откатов нашей демократии за многие поколения, либо у нас будет возможность сказать: "Нет, Америка не за это выступает". Мы собираемся укрепить демократию и сделать так, чтобы у всех был равный голос", – заявила Тиффани Мюллер, президент организаций End Citizens United и Let America Vote.

Три общественных объединения либерального толка – New Georgia Project, Black Voters Matter Fund и Rise Inc – будут обжаловать новый закон в суде. По их мнению, он является дискриминационным, так как лишает часть жителей Джорджии права голоса.

Демократы настроены бороться с избирательными нововведениями в Джорджии всерьез: ведь за последние несколько месяцев республиканцы выдвинули в разных штатах около 200 похожих законодательных инициатив. И, если отменить закон в Джорджии не удастся, результаты следующих выборов могут стать печальными для Демократической партии.

У демократов в США есть основание бояться честных выборов

Выборы президента США в 2020 году проходили в атмосфере скандалов. Явка по не совсем понятным причинам достигла беспрецедентно высокого уровня – рекордного за последние 120 лет. Джо Байден набрал наибольшее количество голосов, когда-либо отданных за кандидата на президентских выборах. Рекордным также было количество бюллетеней, поданных по почте.

Все эти рекорды, по словам Дональда Трампа и его сторонников, стали возможны благодаря тому, что демократы использовали на выборах "мертвые души", предоставляли право голоса не гражданам, а также практиковали голосование одного человека на различных участках. Установить личность и гражданство человека, когда бюллетень выдается на основании одной подписи, действительно проблематично. А всего несколько тысяч сфальсифицированных голосов могут оказать решающее воздействие на результаты выборов. Победа Джо Байдена в той же Джорджии вызывает вопросы – демократы не побеждали в этом штате уже много лет, а их конечное преимущество составило всего 12 тыс. голосов.

Принятый в Джорджии закон предполагает стандартные на мировом уровне практики: установление личности избирателя, обеспечение тайны голосования, запрет подкупа голосующих. Звучащие в адрес авторов закона обвинения в расизме абсурдны, но от них сложнее всего "отмыться". На фоне расовых скандалов последних лет любого обвиненного в "расовой дискриминации" в США подвергают травле. Так же и в этом случае. У американских демократов действительно есть основание бояться честных выборов.

Святослав Князев
4 апр.2021

Источник - fondsk.ru
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