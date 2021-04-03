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В Италии скончалась узбекистанская правозащитница Тамара Чикунова
10:28 05.04.2021

ЛЮБОВЬ И МУЖЕСТВО ТАМАРЫ ЧИКУНОВОЙ
В Италии умерла правозащитница из Узбекистана Тамара Ивановна Чикунова. Она долго и упорно боролась против смертной казни в республике после того, как расстреляли ее единственного сына.

Любовь и мужество Тамары Чикуновой
Тамара Чикунова у Папы Римского Франциска в сентябре 2016 года.

Трагедия произошла в апреле 1999 года. Дмитрия Чикунова "пригласили" в райотдел милиции и пытками заставили признать себя виновным в двойном убийстве. В том же году молодого человека "отправили в расход". Но перед смертью он написал матери письмо, где отказался от свой вины.

"Умоляю тебя, милая моя мамуля, если к тебе попадет это письмо, будь очень аккуратной: эти люди готовы на любую подлость! Я прошу у тебя прощения, если все-таки нам не судьба увидеться, помни, что я невиновен, я не проливал кровь! Я тебя очень люблю, ты единственный дорогой мне человек. Пожалуйста, помни обо мне. Крепко тебя целую, твой сын"

Тамара Чикунова ему поверила. Она начала бороться за честное имя сына, натолкнулась на стену из равнодушия и каримовского беззакония. Из страны ей пришлось уехать. Она проводила бесконечные акции у узбекских посольств, создала организацию "Матери против смертной казни", помогая сотням людей.

В 2005 году в ООН приговор Дмитрию Чикунову признали фальшивым, его реабилитировали посмертно. А уже через три года официальный Ташкент отказался от смертной казни. Тамара добилась своего, она победила.

Чикунова отмечена Нюрнбергской премией в защиту прав человека, французской медалью "Свобода. Равенство. Братство" и орденом Почетного легиона, итальянской медалью "Города за жизнь - города против смертной казни", номинировалась на Нобелевскую премию мира. И только на родине, в Узбекистане, она была гонимой, безвестной и всем мешавшей.

В памяти близких Тамара Ивановна осталась доброй матушкой, почти святой, встречавшей друзей пирогами и блинами. Она часто перечитывала последнее письмо сына. Это, как она признавалась, придавало ей силы и веры, когда руки опускались от полного отчаяния.

Источник - vesti.uz
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