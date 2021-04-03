В Турции задержали отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтре

10:32 05.04.2021

5 апреля 2021, Дмитрий Зубарев



Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре, передает агентство Anadolu.



Отмечается, что еще четыре адмирала, подписавших письмо, вызваны на допрос в прокуратуру, передает РИА "Новости".



В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка".



C осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны", а само оно "направлено на нанесение урона армии и демократии". Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.



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