Умер от КОВИ ведущий кыргызстанский офтальмолог доктор Медведев

17:03 05.04.2021

5 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Сюжет: COVID-19

Скончался известный офтальмолог доктор медицинских наук Михаил Медведев



В Бишкеке скончался известный офтальмолог Михаил Медведев. Информацию 24.kg подтвердил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.



из интернета

Фото из интернета. Михаил Медведев

По его словам, у Михаила Медведева были COVID-19, внебольничная пневмония.



"Поражение легких было почти 90 процентов. Мы его практически спасли, собирались выписывать через пару-тройку дней, но открылось кровотечение", - рассказал Гульжигит Аалиев.



Михаил Медведев родился в 1957 году. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Доктор медицинских наук, отличник здравоохранения, заслуженный врач Кыргызстана, член Европейского общества катарактальной и рефракционной хирургии.



Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Михаила Анатольевича.