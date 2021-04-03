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Президент Эрдоган раскрыл заговор пенсионеров
22:06 05.04.2021

Отставные адмиралы выступили против планов властей Турции

Отставные турецкие адмиралы выступили против потенциального пересмотра конвенции Монтре, касающейся суверенитета Анкары над проливами Босфор и Дарданеллы. Военные напуганы той легкостью, с которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган меняет законы страны, и подозревают его в намерении полностью разрушить светские основы турецкого государства. Власти обвинили адмиралов в попытке переворота и выдали ордер на арест подписантов открытого письма.

104 адмирала в отставке выступили с открытым письмом, в котором выразили опасение в связи с дискуссией о возможном выходе Турции из конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. По словам бывших военных, они "с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала Стамбул и конвенции Монтре в контексте отмены международных договоров". Они также выразили мнение о необходимости сохранения нынешней конституции, изменить которую планирует президент Эрдоган, и осудили "попытки показать, что армия Турции отходит от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка".

В последнем заявлении турецкие СМИ усмотрели намек на контр-адмирала Мехмета Сары, который надел тюрбан и накидку для молитвы поверх формы, тем самым посягнув в глазах многих военных на незыблемый принцип светского государства, заложенный во времена Ататюрка. За день до письма адмиралов с похожим обращением выступили и 126 дипломатов в отставке, заявив о недопустимости пересмотра конвенции.

Международная конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но при этом устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.

Сразу после публикации письма генпрокуратура Анкары инициировала расследование в отношении его авторов. В понедельник был выдан ордер на арест десяти адмиралов, еще четверых попросили самим явиться в следственные органы.

Кроме того, президент Эрдоган срочно созвал в понедельник Кабинет министров и руководство правящей Партии справедливости и развития и выступил с телеобращением к нации. "Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет отношения к свободе слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии. Даже сама эта дискуссия - угроза. Мы не позволим вещи, которые бросают тень на армию, подрывают ее моральный дух",- заявил президент.

Он также назвал ошибкой связывать конвенцию Монтре и строительство канала Стамбул.

У нас нет ни малейшего намерения и планов выходить из Монтре",- сказал господин Эрдоган.

При этом подчеркнул: "Если в будущем такой вопрос или необходимость возникнет, то ради лучших условий мы откроем такую тему, если сочтем нужным".

Впервые план строительства канала Стамбул был анонсирован президентом Эрдоганом в 2011 году. Предполагается, что через новый канал будет проходить 160–185 судов в день по сравнению с 118–125 судами через Босфор, чья нагрузка в последние годы резко возросла. Стоимость проекта оценивается примерно в $10 млрд, окупить его планируется примерно за десять лет, собирая деньги с проходящих судов. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступил против проекта сразу после своего избрания на этот пост в 2019 году и с тех пор лишь укрепился в этой позиции. По его словам, невозможно тратить ресурсы на канал, пока Турция борется с эпидемией коронавируса. Он также выразил опасение, что строительство канала нарушит экологический баланс и создаст проблемы с водой для жителей Стамбула.

Тезис об угрозе "Монтре" возник на фоне принятого Анкарой две недели назад решения отказаться от Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении прав женщин.

Турецкая оппозиция возмутилась, что президент единолично может перечеркнуть все международные соглашения.
Тогда спикер парламента Мустафа Шентоп в интервью телеканалу HaberTurk напомнил, что у президента есть право выходить из международных соглашений, ответив утвердительно на уточняющий вопрос, относится ли это и к конвенции Монтре. "У него есть власть. Но есть разница между возможным и вероятным",- подчеркнул господин Шентоп.

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"Территория Турции не подпадает под предмет регулирования конвенции, поскольку она распространяется лишь на проливы (Дарданеллы, Босфор и Мраморное море). То есть на своей территории Турция вправе строить любые каналы, если это не приведет к нарушению принципов конвенции. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией",- сказал "Ъ" управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Он также обратил внимание, что цель строительства канала - получение доходов. "Если новый канал вдруг признают подпадающим под конвенцию Монтре, Турция может столкнуться с трудностями в получении значительных доходов. Согласно конвенции, все суда могут пользоваться правом свободы прохода через проливы без каких-либо сборов или плат. Следовательно, Турции невыгодно распространение конвенции на новый канал",- подчеркнул он.

Конвенция преимущественно защищает права крупнейших черноморских держав - Турции и России, а вот отказ от нее может стать хорошей новостью для Запада, из-за того что ограничения по тоннажу и времени пребывания в Черном море для стран, которые им не омываются, будут сняты, сказал "Ъ" бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш.
В то же время он выразил опасение в связи с "делом адмиралов". "Если адмиралы будут признаны виновными, это будет еще одним подтверждением, что свободы слова в Турции нет. Но сначала надо дождаться результатов следствия",- сказал он.

Турецкий политолог Мурат Еткин в своей статье на сайте YetkinReport отмечает, что преследование адмиралов вызвано желанием властей сохранить за собой инициативу во внутренней политической повестке, а письмо военных в отличие от письма дипломатов задевает важные для президента темы - армию и конституцию.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
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