Воинственная арифметика Вашингтона, - С.Кожемякин

00:26 06.04.2021 Воинственная арифметика Вашингтона



США не исключают вторжения в Северную Корею. Агрессивные выпады отражают стратегию Вашингтона по закреплению в регионе и ослаблению Китая, который назван главной угрозой американскому господству.



Тактика измора



Довольно длительное отсутствие КНДР в заголовках мировых СМИ могло создать впечатление, что обстановка на полуострове нормализовалась, а угроза большой войны осталась в прошлом. К сожалению, это не так. Логика империализма, стремящегося уничтожить любые очаги сопротивления, не оставляет свободолюбивым народам шанса на спокойную жизнь.



Да и затишье было лишь кажущимся. После резкого обострения обстановки, когда Вашингтон устами Дональда Трампа грозил Северной Корее интервенцией и стягивал к ее берегам авианосные группировки, наступил другой этап. В 2018 году и первой половине следующего года главы США и КНДР провели три личные встречи. Тогда же состоялась серия межкорейских саммитов, результатом которых стали сокращение войск в демилитаризованной зоне и налаживание механизма регулярных консультаций.



При внешних различиях эти этапы были частью игры в "доброго и злого полицейских": чего не удалось добиться силой, хотели получить с помощью показного дружелюбия. Однако Пхеньян отказался разоружаться, понимая, что это лишь пролог к полной капитуляции. Тогда США при поддержке большинства других стран, включая Россию, прибегли к "тактике измора". Международные санкции не только заблокировали северокорейский экспорт, но и остановили поставки в страну жизненно важных товаров, например, нефтепродуктов и лекарств. Блокаду не смягчили даже после начала пандемии.



Предвыборный марафон в Соединенных Штатах на какое-то время сдвинул тему КНДР на информационную периферию. Все изменилось с приходом к власти Байдена. Сразу после инаугурации пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о подготовке новой стратегии в отношении Пхеньяна. Она, по ее словам, будет основана на "курсе сдерживания" и сохранении давления, поскольку военная деятельность КНДР "представляет серьезную угрозу глобальному миру и безопасности". Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в рамках стратегии, направленной на полную денуклеаризацию Северной Кореи, возможно ужесточение санкций.



В лучших традициях информационной войны западные издания наполнились обвинениями Пхеньяна. Агентство "Рейтер", например, опубликовало "разоблачения" КНДР в масштабных хакерских атаках и махинациях с криптовалютой. Нагнетается паника в связи с якобы возобновившимся производством оружейного плутония. Журнал "Национальный интерес" разместил провокационный материал с деталями "Оперативного плана 5015". Такое название носит предложенная Пентагоном операция с убийством первых лиц Северной Кореи и атаками на ключевые объекты.



Силой - на силу



На этом фоне состоялось азиатское турне Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина. В Японии и Южной Корее они провели переговоры со своими коллегами. Гости не скрывали воинственного настроя, пытаясь изобразить его как коллективную волю. По их словам, решение ядерной и ракетной проблем КНДР является краеугольным камнем альянса, а поддерживать обороноспособность союзников Вашингтон собирается "с использованием всего спектра возможностей стратегического сдерживания". Еще откровеннее Блинкен и Остин выражались во время общения с прессой. Если первый назвал военный сценарий возможным для "решения проблемы Северной Кореи", то второй уточнил, что американские войска готовы сражаться "хоть сегодня вечером".



В Токио охотно поддержали эти угрозы, а вот официальный Сеул попытался сгладить агрессивную риторику. Из-за этого в совместном заявлении отсутствуют явно выраженные нападки и упоминания о денуклеаризации, а глава южнокорейского МИД Чон Ый Ен указал на важность мирного процесса. Такой подход объясняется тем, что нынешний президент страны Мун Чжэ Ин победил, пообещав наладить диалог с соседями. Шаги в этом направлении подняли его рейтинг до невиданного в истории Южной Кореи уровня.



Это пришлось не по нраву Вашингтону. Под давлением администрации Трампа урегулирование фактически было свернуто, в США не скрывают благоволения к сеульской правой оппозиции. В следующем году полномочия Мун Чжэ Ина истекают и, по закону, он не может баллотироваться на новый срок. Согласно опросам, наибольшие шансы занять его пост имеет бывший генпрокурор, член правой Партии народной власти Юн Сок Ель.



Не исключена досрочная отставка президента. В марте разразился коррупционный скандал, в который вовлечены десятки руководящих работников государственной земельной и жилищной корпорации. Воспользовавшись конфиденциальной информацией, они скупили участки земли на месте будущего строительства, чтобы затем с выгодой их продать. Президент был вынужден принести публичные извинения, но его популярность упала до рекордных 36 процентов. Не одобряют деятельность правительства 58 процентов граждан. На это влияют и социально-экономические причины, в том числе продолжающийся рост безработицы.



США всячески подчеркивают свой сюзеренитет. Открыто вмешиваясь в дела страны, Блинкен заявил, что заключение мирного договора между Сеулом и Пхеньяном зависит от денуклеаризации, а также от обеспечения безо-пасности США и Японии. При этом Вашингтон использует свое влияние на южнокорейскую армейскую верхушку. Заключено соглашение об увеличении Сеулом расходов на содержание 28-тысячного американского контингента. После более чем годового перерыва возобновились совместные военные учения.



Это вызвало закономерный отклик в Пхеньяне. МИД КНДР напомнил, что диалог имеет смысл, когда стороны общаются на равных. Обвинив Сеул в неспособности отстаивать свои интересы, северокорейские власти пригрозили выйти из соглашения о снижении военной напряженности и распустить комитет за мирное воссоединение родины. 25 марта КНДР провела ракетные испытания.



В Пхеньяне не питают иллюзий относительно ближайшего будущего. На прошедшем в начале года съезде Трудовой партии Кореи глава страны Ким Чен Ын подчеркнул, что на политику США не влияет смена власти. "Нет ничего более глупого и опасного, чем, глядя на стремительное перевооружение противника, не наращивать нашу мощь. Мы можем достичь мира на Корейском полуострове, только если будем крепить оборону", - заявил он, добавив, что КНДР ответит силой на силу и доброй волей - на добрую волю.



Поставлены задачи совершенствования ракетного потенциала и подводного флота. Уделяется внимание социально-экономическому развитию. Признав, что положение здесь сложное, власти сообщили о ключевых пунктах нового пятилетнего плана. Среди них развитие металлургии и химической промышленности, увеличение сельхозпроизводства для полного самообеспечения продуктами первой необходимости. Запланированы масштабное жилищное строительство и модернизация столичного метро. Несмотря на трудности, в бюджете на этот год увеличены расходы на образование и здравоохранение. Не менее важным является курс на укрепление дисциплины в правящей партии и усиление госконтроля над экономикой.



"Авторитет" на крови



Нападки на КНДР имеют и более глубокие причины. Вашингтон руководствуется арифметической подсказкой: "Корею пишем, Китай в уме". Ясно обозначив нежелание смягчать антикитайскую политику, Байден пошел еще дальше своего предшественника. 12 марта состоялся первый саммит глав государств, входящих в "четверку". Объединение США, Австралии, Японии и Индии приобрело очертания полноценного военно-политического союза, причем с четкой повесткой: противодействие "угрозам" со стороны Пекина. Их подробный перечень дан в опубликованном аккурат к саммиту временном стратегическом руководстве США в области национальной безо-пасности. Китай назван в нем единственным конкурентом Вашингтона, который может объединить свои экономические, дипломатические, военные и технологические силы и бросить вызов существующей системе. "Восстанавливая авторитет США и вновь утверждая направленное в будущее глобальное лидерство, мы сделаем так, чтобы Америка, а не Китай, устанавливала международную повестку", - заключает стратегия.



Буквально слово в слово эти мысли повторены в статье, подписанной Блинкеном и Остином. Она вышла в газете "Вашингтон пост" накануне их азиатского турне. В ней чиновники обещают "привлечь Пекин к ответу" и заявляют, что, если США с союзниками не возьмут на себя решительное руководство глобальными процессами, это сделает Китай.



В военном плане КНР хотят запереть в собственных границах, обложив цепью баз и форпостов. На это направлен представленный в американский конгресс проект стратегии Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США. На новый финансовый год на "укрепление обороны" региона предлагается направить 4,7 млрд долл. - в два с лишним раза больше, чем в 2021 году. Общие же расходы на ближайшую перспективу исчисляются суммой почти 30 млрд. На "первой цепи" окружающих Китай островов (группа японских островов Рюкю, а также Тайвань и Филиппины) будут размещены батареи высокоточных ракет малой и средней дальности, а на "второй цепи" - от Японии к Гуаму и Индонезии - системы противовоздушной обороны. Соответственно, будет увеличена численность американских войск в регионе, уже составляющая 132 тыс. человек.



В том же духе выступают американские военачальники. Охарактеризовав Китай как "величайшую стратегическую угрозу безопасности в XXI веке" и посетовав, что баланс сил в регионе становится все более неблагоприятным для США, глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон призвал нарастить наступательный потенциал. По его словам, он должен включать размещение большого количества высокоточных дальнобойных ракет и систем ПРО "Иджис Эшор".



Также Дэвидсон выступил за увеличение поставок оружия союзникам Вашингтона. Этот процесс уже идет. На днях была одобрена продажа оборудования Тайваню для создания современного подводного флота. Истребители F-15, транспортный самолет C-130J "Супер Геркулес" и ударные беспилотники получит армия Индонезии. При непосредственном участии США происходит модернизация японских вооруженных сил. Утвержденный министерством обороны этой страны план укрепления ПРО предусматривает интегрирование в структуру американской противоракетной обороны. 18 марта в состав ВМС Японии вошел новейший эсминец "Хагуро" с системой слежения и наведения "Иджис", способный нести ракеты SM-3 Block IIA. Это произошло спустя всего год после принятия на вооружение другого аналогичного корабля "Мая". Общее же количество судов с системами "Иджис" достигло восьми. Кроме того, Токио начал разработку крылатых ракет с дальностью полета до 2 тыс. км.



Для демонстрации сплоченности США вовлекают своих сателлитов в постоянные маневры. Уже в апреле в Индийском океане пройдут совместные учения ВМС США, Австралии, Японии, Индии и Франции. В феврале американские, японские и французские корабли отрабатывали взаимодействие у побережья острова Кюсю. Продолжаются регулярные провокационные проходы военных судов США и их союзников через Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.



Никакие диалоги и нормализация ситуации американскому правящему классу не нужны. Рассматривая мир как свою вотчину, он видит в Китае смертельного врага. Это доказали первые при новой американской администрации переговоры Вашингтона и Пекина на Аляске. Делегация во главе с Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обрушила на гостей поток обвинений и угроз, заведомо сделав невозможным конструктивный разговор.



"США постоянно и нагло вмешиваются во внутренние дела других государств под прикрытием демократии и прав человека. Это создает множество проблем в мире, является причиной потрясений и войн. Чем скорее Вашингтон вернется к здравомыслию, тем раньше в мире восстановится спокойствие", - заявил после этого министр иностранных дел КНР Ван И.



И в Пекине, и в Пхеньяне понимают, что добровольного "возвращения к здравомыслию" от США ждать не приходится. Заставить их это сделать может только объединение сил и возможностей всех идущих по самостоятельному пути стран.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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