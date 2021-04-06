 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лавров заявил о намерении РФ возобновить "московский формат" по Афганистану
06:41 06.04.2021

6 апреля 2021,
Россия, по мере продвижения афганского мирного процесса, рассчитывает возобновить "московский формат", объединяющий соседние с Афганистаном государства, ключевые страны региона и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times, опубликованном во вторник, 6 апреля.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что такой состав участников "позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения на широкой региональной основе".

"По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма", - подчеркнул Лавров.

Ранее, 18 марта, на заседании расширенной "тройки" (РФ, США, КНР, Пакистан) по афганскому урегулированию Лавров заявил, что Москва призывает США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) сохранять приверженность мирному соглашению. Глава МИД РФ отмечал, что в случае необходимости российская сторона готова организовать межафганские переговоры на своей площадке.

В конференции 18 марта в Москве приняли участие спецпредставители РФ, США, КНР и Пакистана. Впервые к работе расширенной "тройки" были привлечены и афганские стороны.

23 марта постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает, что наработки встречи расширенной "тройки" будут использованы для достижения прогресса.

В феврале 2020 года США и представители запрещенного в РФ движения "Талибан" заключили первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Документом предусматривается вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Источник - известия
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