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Иран вернул США к переговорам по "ядерной сделке", - Ю.Паниев
07:33 06.04.2021

В Вене состоится встреча всех стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий
Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

На днях Иран начал обогащение урана с помощью четвертого каскада установок IR-2m на заводе в Натанзе.

На вторник в столице Австрии запланировано заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В нем впервые после почти трехлетнего перерыва примет участие представитель Соединенных Штатов, которые по указу экс-президента Дональда Трампа вышли из "ядерной сделки". Накануне Тегеран отверг предложение Вашингтона о поэтапной отмене американских санкций, введенных с 2018 года.
Еще во времена борьбы за президентство Трамп пообещал, что, въехав в Белый дом, выведет США из СВПД, который в 2015 году подписали также Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Иран. Через два года после избрания – в мае 2018-го – он подписал соответствующий указ и запустил кампанию максимального санкционного давления на экономику Ирана. Противники этого решения в Конгрессе отмечают, что до выхода из СВПД, ограничивавшего ядерную активность Ирана в обмен на ослабление международных санкций, у Тегерана было 102 кг урана, а сегодня – более тонны.

Эксперты, которых опросила Wall Street Journal, считают, что максимальное обогащение иранского урана составляет 20%. Но если уран будет обогащен достаточно, чтобы произвести ядерное оружие (то есть до 90%), то у Тегерана появится возможность создать три ядерные бомбы. Однако специалисты расходятся во мнениях относительно того, сколько времени потребуется Ирану для производства оружия такого типа.

Одни полагают, что Тегерану нужно от двух до трех лет, чтобы произвести ядерную боеголовку без какого-либо внешнего вмешательства. Другие, к числу которых принадлежит экс-инспектор по вооружениям и директор Института науки и международной безопасности в Вашингтоне Дэвид Олбрайт, считают, что Иран может провести ядерное испытание в течение девяти месяцев, создать базовое ядерное оружие в течение года и установить боеголовку на баллистическую ракету два года спустя.

Вместе с тем эксперты едины в том, что у Ирана все еще нет непреодолимых преград для восстановления СВПД в полном объеме уже в ближайшее время. "Нарушения договора, которые Иран допустил к данному моменту, по большей части обратимы и могут быть исправлены довольно быстро – менее чем за три месяца, – говорит руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Давенпорт. – Ирану будет необходимо вывезти из страны либо разбавить избыточные объемы уже полученного обогащенного урана, демонтировать и убрать с заводов центрифуги и таким образом снизить объемы обогащения урана до лимитов сделки".

Как сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), по состоянию на 31 марта Иран использовал 5060 центрифуг IR-1, установленных в 30 каскадах, 696 центрифуг IR-2m, установленных в четырех каскадах, и 174 центрифуги IR-4, установленные в одном каскаде, для обогащения природного UF6 до 5%.

Ранее Иран известил МАГАТЭ о своих планах использовать шесть каскадов установок IR-2m для обогащения урана в Натанзе, добавив, что оставшиеся два каскада были установлены, но еще не задействованы. Это был последний из серии шагов, предпринятых Тегераном для приостановления своих обязательств по СВПД. Напомним, что в ответ на выход США и последующее возобновление санкций Иран начал в 2019 году сокращать свои ядерные обязательства в соответствии со статьей 36 СВПД, сославшись на невыполнение другими подписантами своих обязательств, закрепленных в "ядерной сделке".

За несколько дней до запланированной встречи в Вене МИД Ирана вновь призвал США снять все ранее введенные санкции и отверг любое поэтапное их ослабление. Тегеран выступил с таким заявлением, несмотря на то что Франция призвала Иран продемонстрировать конструктивную позицию во время переговоров.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в минувшую субботу рассказал, что он попросил Тегеран избегать дальнейших нарушений ядерных обязательств. "Я призвал Иран быть конструктивным во время предстоящих переговоров, – цитирует Ле Дриана Reuters. – Они должны помочь определить в ближайшие недели шаги, которые потребуется предпринять, чтобы вернуться к полному соблюдению "ядерной сделки".

Ожидается, что участники заседания в Вене уделят главное внимание тем мерам, которые должны быть приняты США для устранения ранее допущенных ими нарушений СВПД и отмены введенных ими санкций против Тегерана. Как и встречным шагам со стороны Ирана по разморозке приостановленных обязательств – в части реконфигурации его ядерной программы и обеспечения ее прозрачности.

Российская сторона исходит из безальтернативности СВПД и призывает все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для скорейшего возвращения "ядерной сделки" в изначально установленные рамки. Обмен мнениями по ситуации вокруг СВПД обещает быть в центре рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Тегеран 13 апреля.

Источник - ng.ru
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