Казахстан меняет посла в США - Ашикбаев вместо Казыханова

07:54 06.04.2021

Указ Президента Республики Казахстан от 5 апреля 2021 года №546

О назначении Казыханова Е.Х.



Назначить Казыханова Ержана Хозеевича Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 5 апреля 2021 года

№546



***



Ержан Хозеевич Казыханов – Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству

Родился 21 августа 1964 года в г.Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет, факультет востоковедения. Кандидат исторических наук.

Свою дипломатическую карьеру начал в 1989 году с должности второго секретаря, занимал различные позиции в Центральном аппарате.

Работал в Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке. Являлся Послом Казахстана в Австрии, Великобритании и Северной Ирландии, а также Постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке и Постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене. Дважды являлся помощником Президента РК.

В 2007-2008, 2011 году был заместителем министра иностранных дел РК. С 2011 по 2012 годы возглавлял Министерство иностранных дел РК.

До назначения Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству с февраля 2017 года являлся Послом Казахстана в США.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.



---



Указом Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

* * *

Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан.



***



Ержан Нигматуллаулы Ашикбаев – Посол Казахстана в США

Родился 16 июня 1974 года в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Школу государственного управления им. Дж. Кеннеди и Гарвардский университет. Специалист в области международных отношений, магистр государственного управления.

Свою дипломатическую карьеру начал с 1998 году в качестве референта Управления Азии, Ближнего Востока и Африки Четвертого Департамента. Работал в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, а также был командирован в Посольство Казахстана в Бельгии. В 2012 году являлся Заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, официальным представителем Правительства РК. С 2012 по 2013 годы - Заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК.

До назначения Послом Казахстана в США с 2013 года являлся Заместителем министра иностранных дел РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.



Акан Акасович Рахметуллин – Заместитель министра иностранных дел Казахстана

Акан Акасович является кадровым дипломатом, опытным специалистом в сфере многосторонней дипломатии, международной безопасности и разоружения.

Родился 2 февраля 1967 года в Алматы. В 1991 году окончил Алма–Атинский энергетический институт. В 1999 году – Дипломатическую Академию МИД РК (с отличием).

Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта. Работал в посольствах Казахстана в Пакистане, Австрии, Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке, где вел вопросы Третьего Комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН, включая продвижение страны в Совет Безопасности ООН, а также в Постоянном представительстве Казахстана при ОБСЕ в г.Вена. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения Организации (вопросы экологии и экономики).

Являлся советником Представительства МИД РК в Алматы, курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями. В Центральном аппарате возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества.

До назначения заместителем министра иностранных дел с июня 2019 года был Послом Казахстана в Пакистане.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.



---



Указом Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

* * *

Распоряжением Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.