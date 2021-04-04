 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан меняет посла в США - Ашикбаев вместо Казыханова
07:54 06.04.2021

Указ Президента Республики Казахстан от 5 апреля 2021 года №546
О назначении Казыханова Е.Х.

Назначить Казыханова Ержана Хозеевича Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 5 апреля 2021 года
№546

***

Ержан Хозеевич Казыханов – Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству
Родился 21 августа 1964 года в г.Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет, факультет востоковедения. Кандидат исторических наук.
Свою дипломатическую карьеру начал в 1989 году с должности второго секретаря, занимал различные позиции в Центральном аппарате.
Работал в Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке. Являлся Послом Казахстана в Австрии, Великобритании и Северной Ирландии, а также Постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке и Постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене. Дважды являлся помощником Президента РК.
В 2007-2008, 2011 году был заместителем министра иностранных дел РК. С 2011 по 2012 годы возглавлял Министерство иностранных дел РК.
До назначения Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству с февраля 2017 года являлся Послом Казахстана в США.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

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Указом Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.
* * *
Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан.

***

Ержан Нигматуллаулы Ашикбаев – Посол Казахстана в США
Родился 16 июня 1974 года в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Школу государственного управления им. Дж. Кеннеди и Гарвардский университет. Специалист в области международных отношений, магистр государственного управления.
Свою дипломатическую карьеру начал с 1998 году в качестве референта Управления Азии, Ближнего Востока и Африки Четвертого Департамента. Работал в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, а также был командирован в Посольство Казахстана в Бельгии. В 2012 году являлся Заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, официальным представителем Правительства РК. С 2012 по 2013 годы - Заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК.
До назначения Послом Казахстана в США с 2013 года являлся Заместителем министра иностранных дел РК.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Акан Акасович Рахметуллин – Заместитель министра иностранных дел Казахстана
Акан Акасович является кадровым дипломатом, опытным специалистом в сфере многосторонней дипломатии, международной безопасности и разоружения.
Родился 2 февраля 1967 года в Алматы. В 1991 году окончил Алма–Атинский энергетический институт. В 1999 году – Дипломатическую Академию МИД РК (с отличием).
Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта. Работал в посольствах Казахстана в Пакистане, Австрии, Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке, где вел вопросы Третьего Комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН, включая продвижение страны в Совет Безопасности ООН, а также в Постоянном представительстве Казахстана при ОБСЕ в г.Вена. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения Организации (вопросы экологии и экономики).
Являлся советником Представительства МИД РК в Алматы, курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями. В Центральном аппарате возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества.
До назначения заместителем министра иностранных дел с июня 2019 года был Послом Казахстана в Пакистане.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

---

Указом Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.
* * *
Распоряжением Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617684840
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