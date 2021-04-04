Генерал, кавалерист и взяточник Аян Дуйсембаев получил новую должность в КазМЧС

08:02 06.04.2021

Освобожденный от должности за нарушение служебной этики генерал получил должность в МЧС

Kazakhstan Today НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ



Генерал-майор полиции, экс-начальник департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев получил должность заместителя председателя комитета противопожарной службы МЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Дуйсембаев Аян Сабитович назначен заместителем председателя комитета противопожарной службы", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

20 мая 2019 года приказом министра внутренних дел, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан за нарушение служебной этики Дуйсембаев А.С. освобожден от должности начальника департамента полиции Атырауской области.

Было проведено служебное расследование по опубликованным в соцсетях видеоматериалам, связанным с начальником ДП Атырауской области Дуйсембаевым. На видео заснято, как начальник Атырауского ДП под аплодисменты людей, в том числе в полицейской форме, вскакивает на лошадь. В описании к видео говорится, что лошадь ему подарил бизнесмен. Имя Дуйсембаева ранее уже упоминалось в другой скандальной истории, когда начальник ДВД Атырауской области был замечен в казино.