 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алия Назарбаева возглавила хунвэйбинов Елбасы (стала председателем "Совета молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел")
08:17 06.04.2021

Алия Назарбаева получила новую должность

Алия Назарбаева стала председателем Совета молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", сообщает zakon.kz.

Председатель президиума Ассоциации экологических организаций Алия Назарбаева стала председателем Совета молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел". Об этом было объявлено на I заседании Совета МТО "Жасыл ел", которое прошло 5 апреля, - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в состав Совета вошли депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, общественные деятели, представители экологических и республиканских молодежных организаций:

Айгуль Соловьева - заместитель председателя Совета, председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана";
Тохтар Болысов - заместитель председателя Совета, исполнительный директор ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана";
Азамат Данияр - секретарь Совета, руководитель Республиканского штаба МТО "Жасыл ел";
Нурторе Жусип - депутат Сената Парламента РК;
Елдос Абаканов - депутат Мажилиса Парламента РК;
Айжан Скакова - депутат Мажилиса Парламента РК;
Тилектес Адамбеков – депутат Мажилиса Парламента РК;
Мади Ахметов - депутат Мажилиса Парламента РК;
Майя Бекбаева - журналист, телеведущий, продюсер, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана;
Эмин Аскеров - общественный деятель, предприниматель, советник министра труда и социальной защиты РК;
Тимур Елеусизов - заместитель председателя экологического союза "Табигат";
Болат Бухарбай - блогер, автор YouTube канала "Jaqsy Bolady".
По данным руководителя Республиканского штаба МТО "Жасыл ел" Азамата Данияра, на сегодняшний день региональные штабы работают в 16 регионах, за исключением Шымкента. Ежегодно численность бойцов составляет 20 тыс. человек. Подводя итоги заседания, руководитель РШ МТО "Жасыл ел" поделился планами об увеличении их численности до 30 тыс. человек.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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