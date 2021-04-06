Талибов выбивают с переговорных позиций, - С.Строкань

08:46 06.04.2021

Стороны афганского конфликта обменялись ударами перед конференцией в Стамбуле



Газета "Коммерсантъ" №59 от 06.04.2021, стр. 6

Силы безопасности Афганистана провели спецоперацию против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), уничтожив более 130 боевиков. Самая масштабная за последние месяцы демонстрация силы официальным Кабулом произошла в преддверии мирной конференция по Афганистану в Стамбуле, которая должна открыться 16–17 апреля. Активизация афганских силовиков призвана укрепить переговорные позиции президента Ашрафа Гани. Кабул предлагает свой, альтернативный план урегулирования, отвергающий выдвинутое международными посредниками в Дохе и Москве предложение создания переходного правительства без проведения демократических выборов.



Итоги последней операции афганской армии против талибов, проходившей одновременно в четырех провинциях - Кандагар, Тахар, Забуль и Кунар,- подвело в понедельник Минобороны страны. Как следует из его заявления, за последние двое суток были ликвидированы свыше 130 боевиков. Наибольшие потери (более 80 человек) талибы понесли в южной провинции Кандагар, традиционно считающейся оплотом движения "Талибан".



Подробности раскрыл представитель полиции Кандагара Джамаль Барикзай, сообщивший, что операция силовиков сопровождалась массированными ударами афганских ВВС. По его словам, в ходе наступления в Кандагаре были также уничтожены два танка и несколько транспортных средств талибов, а также обезврежены 32 самодельных взрывных устройства.



Эта операция продолжила серию чувствительных ударов, которые лояльные президенту Ашрафу Гани силы наносят по позициям талибов, контролирующих значительную часть территории страны и пытающихся навязать Кабулу свои условия будущего афганского урегулирования.

Талибы совершают точечные нападения на афганских силовиков, которые они называют "ответом на зверства врага". В воскресенье вечером в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной провинции Кабул погибли трое афганских военных, 12 человек получили ранения. Еще один сотрудник афганских сил безопасности погиб в понедельник утром в Кабуле после подрыва армейского автомобиля на самодельном взрывном устройстве.



Обмен ударами между сторонами афганского противостояния происходит на фоне подготовки к мирной конференции по Афганистану в Стамбуле. В конце прошлой недели сразу несколько источников сообщили, что конференция откроется 16–17 апреля и продлится от 10 до 25 дней. "Конференция в Турции считается важной, так как там будет обсуждаться прекращение огня, освобождение заключенных, будущее правительства и эффективность межафганских переговоров",- приводит "РИА Новости" слова источника, близкого к движению "Талибан". Талибы уже сообщили, что команду их переговорщиков в Стамбуле будет возглавлять член политбюро движения Мухаммед Наим.



Как в Душанбе прошла конференция по афганскому урегулированию

Инициатива мирной конференции в Стамбуле принадлежит госсекретарю США Энтони Блинкену, который вскоре после своего вступления в должность направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани. В нем господин Блинкен выразил неудовольствие отсутствием прогресса на межафганских мирных переговорах в Дохе, стартовавших в сентябре прошлого года. Для того чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, администрация Байдена и предложила провести под эгидой ООН конференцию по афганскому урегулированию в Стамбуле с участием США, России, Китая, Пакистана, Индии и Ирана, а также межафганскую встречу высокого уровня в Турции.



После этого будущее афганское урегулирование стало темой двух международных встреч, прошедших с интервалом в полторы недели. За московскими консультациями расширенной "тройки" по афганскому урегулированию (Россия, США, Китай и Пакистан) последовала состоявшаяся в конце марта в Душанбе конференция "Сердце Азии - Стамбульский процесс", в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств ряда государств региона, а также президент Афганистана Ашраф Гани.



Между тем по мере приближения к конференции в Стамбуле фундаментальные различия в подходах к будущему афганскому урегулированию становятся все более очевидными. В ходе своего пребывания в Душанбе президент Гани фактически отверг продвигаемое международными посредниками предложение сформировать в стране переходное правительство в ходе переговоров с талибами, идея которого лежала в основе мирных переговоров в Дохе. Афганский лидер высказал встречное предложение: провести в стране внеочередные выборы, по итогам которых и будет сформировано новое правительство, которое нынешнее афганское руководство готово считать единственно легитимной будущей властью в Афганистане.



Я попрошу иностранных наблюдателей обеспечить свободный, честный и инклюзивный избирательный процесс. Для меня величайшей честью будет передать власть своему избранному преемнику",- сообщил президент Гани.



Что же касается переходного правительства, то Ашраф Гани допускает его формирование только в том случае, если оно будет сформировано официальным Кабулом и получит ограниченный по времени мандат, который будет действовать только до выборов. Как ожидается, свой альтернативный план президент Гани и представит в ходе предстоящей конференции в Стамбуле.



При этом это предложение в случае его осуществления поставит крест на продвигаемой Вашингтоном и Москвой идее формирования коалиционного правительства с участием талибов: те неоднократно давали понять, что в выборах участвовать не будут и просто ждут политической капитуляции Кабула, предполагающей отставку президента Гани и его команды.



Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана о конференции в Москве и перспективах урегулирования

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана о конференции в Москве и перспективах урегулирования

Еще одним камнем преткновения становится вопрос о присутствии в Афганистане контингента США, который должен был покинуть страну до 1 мая, однако, судя по всему, останется в стране. Принявший участие в конференции в Душанбе спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов выразил озабоченность тем, что такое развитие событий приведет к новой дестабилизации, так как талибы воспримут его как невыполнение Вашингтоном взятых на себя обязательств на переговорах в Дохе.



Однако афганское руководство видит ситуацию иначе. Как заявил глава МИД Афганистана Ханиф Атмар, причина дестабилизации вовсе не сохранение американского присутствия, а продолжающаяся террористическая активность талибов. В отличие от своего российского коллеги глава дипломатического ведомства Афганистана считает, что для вывода из страны иностранного контингента условия не сложились, а говорить о невыполнении американцами своих обязательств не имеет смысла, поскольку обязательства, взятые на себя в Дохе, не выполнили талибы. "В Афганистане должен быть обеспечен прочный мир, после чего будет обеспечен вывод иностранных войск и наряду с этим искоренение террористов",- сообщил афганский министр.



Сергей Строкань