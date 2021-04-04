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|Узбекистанцы вакцинируются ударными темпами
09:53 06.04.2021
В Узбекистане за пять дней прививочной кампании первую дозу вакцины от коронавируса получили более 35 тыс. человек. Темп Минздрав республики взял хороший: для сравнения, в соседней Киргизии с 29 марта прививки получили лишь 644 человека, а в Казахстане первой дозой привились 195 тыс. человек, хотя вакцинация там идет уже больше двух месяцев.
По состоянию на 6 апреля первую дозу вакцины в Узбекистане получили 35 386 человек, информирует Минздрав. Больше всего привитых насчитывается в Самаркандской области и Ташкентской областях, а также в столице.
Напомним, вакцинация в республике стартовала 1 апреля. Используются присланная из Индии вакцина AstraZeneca (ее для полной вакцинации нужно получить две дозы) и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 (состоит из трех доз). Также правительству поручено закупить миллион доз вакцины в России.
Президент республики Шавкат Мирзиеев ранее заявил, что, несмотря на появление в стране британского штамма и роста заболеваемости, локдауна не будет.