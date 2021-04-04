Milliyet: Зеленский пытается перетянуть на свою сторону Турцию, в борьбе с Россией

10:58 06.04.2021

На этой неделе Зеленский планирует посетить Турцию и встретиться с Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе и в "аннексированном" Россией Крыму. Настораживают столь участившиеся контакты между Киевом и Анкарой, пишет Milliyet. Ранее Турция согласилась продать Украине беспилотники, которые могут использоваться в Донбассе.

Milliyet (Турция): на столе переговоров будут Донбасс и Крым



Сейфеттин Эрсез (Seyfettin Ersöz)



Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 10 апреля и встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе визита будут обсуждаться эскалация напряженности между Украиной и Россией в Донбассе, текущая ситуация в Крыму, а также вопросы оборонного и военного сотрудничества между Анкарой и Киевом.



В то время, как между Украиной и Россией постепенно нарастает донбасский кризис, ожидается, что в ближайшие дни президент Украины Зеленский посетит Турцию с официальным визитом. Предполагается, что Зеленский прибудет в Турцию 10 апреля по случаю 9-го заседания Стратегического совета высокого уровня Турция - Украина. В рамках визита планируется также встреча президентов Эрдогана и Зеленского с глазу на глаз.



На встрече Эрдогана и Зеленского будет дана оценка усилившимся в последние дни столкновениям между пророссийскими сепаратистами и украинской армией в Донбассе на востоке Украины. Ожидается также обсуждение текущей ситуации в аннексированном Россией Крыму. Еще одним пунктом повестки дня встречи будет сотрудничество двух стран в экономической и оборонной сферах.



Третий визит



Обращают на себя внимание участившиеся в последние годы контакты между Киевом и Анкарой. В августе 2019 года Зеленский спустя четыре месяца после своего избрания на пост президента в апреле 2019 года посетил Анкару и встретился с президентом Эрдоганом. Затем президент Эрдоган побывал с визитом на Украине 3 февраля 2020 года по случаю 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня Турция - Украина. 27 августа 2020 года Эрдоган принял во дворце Вахдеттин вице-премьер-министра Украины Олега Уруского и сопровождавшую его делегацию. Двумя месяцами позже, 16 октября 2020 года, Зеленский прибыл в Стамбул и провел личную встречу с Эрдоганом во дворце Вахдеттин. По итогам этой встречи Эрдоган заявил: "Мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическое единство".



Напряженность на Донбассе сохраняется



Сообщается, что накануне в результате обстрела со стороны пророссийских сепаратистов в Донбассе на востоке Украины двое украинских военных и один мирный житель получили ранения. В заявлении Вооруженных сил Украины отмечалось, что пророссийские сепаратисты нарушили режим прекращения огня 21 раз. Подчеркивалось, что атаки со стороны сепаратистов зафиксированы в районе населенных пунктов Золотое, Новоалександровка, Светлодарск, Пищевик, Красногоровка и ряде других районов Донбасса. Глава генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак, выступая в парламенте 30 марта, заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины под предлогом военных учений.



Украина и Турция подписали важные соглашения в области оборонной промышленности и военной сфере. В ходе визита Зеленского в Турцию 16 октября 2020 года между двумя странами в рамках проектов в сфере оборонной промышленности были подписаны меморандум о намерениях и рамочное военное соглашение. В первом из упомянутых документов выражались намерения сторон начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей. В соответствии с рамочным военным соглашением стороны договорились в том числе об обмене разведывательной информацией. В ходе визита главы Секретариата оборонной промышленности Турции, профессора, доктора Исмаила Демира (İsmail Demir) в министерство обороны Украины 14 декабря прошлого года между двумя странами впервые было подписано соглашение о прямых поставках. В этой связи Турция продаст украинской армии корветы класса "ADA" проекта "MİLGEM" и ударные беспилотные летательные аппараты "Байрактар" (Bayraktar). Предполагается, что БПЛА "Байрактар ТБ2" могут использоваться в продолжающихся столкновениях в Донбассе.



Оригинал публикации: Donbass ve Kırım masada olacakОпубликовано 04/04/2021