 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В конце бесславных дел. Коллективный суицид по-украински, - К.Кеворкян
11:10 06.04.2021

В конце бесславных дел. Коллективный суицид по-украински

Константин Кеворкян

Владимир Зеленский внес изменения в указ от 29 ноября 1999 года № 1507 "Об официальных символах главы государства". Новым специальным указом увеличил число декоративных звеньев в имеющем форму орденской цепи знаке президента Украины с двенадцати до шестнадцати

Более того, отдельно добавил абзац: "Во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента Украины в столице Украины - городе Киеве не поднимается". Теперь в случае неминуемого (если верить "украинским патриотам") вторжения "Московской Орды" каждый киевлянин сможет понять, сбежал ли Верховной главнокомандующий или еще нет.

Принимая столь непростые решения, господин Зеленский демонстрирует окружающим незаурядное спокойствие духа в тот час, когда по стране бродит призрак локдауна, тарифы снова растут, а вся "прогрессивная общественность" ждет результатов анонсированного расследования Bellingcat по провалу операции с задержанием российских бойцов ЧВК Вагнера.

В непростой ситуации президент еще дополнительно подписывает распоряжение об отмене указа Виктора Януковича о назначении нынешнего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи. А заодно Владимир Александрович турнул с должности еще одного судью КСУ - Александра Касминина. Основания - рутинная для граждан Украины борьба с "российской угрозой".

"Отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности, что нарушает Конституцию, права и свободы человека и гражданина", - сказано в указе Зеленского. В ответ группа депутатов внесла законопроект, с аналогичным юридическим основанием отменяющий присягу господина Зеленского.

Но выборочная память президента вполне укладывается в логику власти, которая задним числом отменяет не только назначения судей, но и Харьковские соглашения, а заодно проводит обыски у активистов давно почившего в бозе "Украинского выбора". "Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности"", - прокомментировал обыски оппозиционный депутат Ренат Кузьмин.

Впрочем, кого на Украине удивишь беззаконием, тем более что его открыто поощряют "наши западные партнеры" (с восточными мы прочно рассорились)? В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: "Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич"". И украинские власти с нескрываемым наслаждением кинули китайцев на 3,5 миллиарда долларов (российский кредит на 3 миллиарда долларов присвоили уже давно). А заодно депутат Верховной Рады Михаил Волынец подтвердил, что Россия специально уничтожает украинскую электроэнергетику продажей Украине электроэнергии по низким ценам.

Надвигается первый в истории независимой Украины запрет политической партии (якобы "пророссийской" "Партии Шария"), продолжаются репрессии против "пророссийских" СМИ, для разнообразия даже осуществлены временные задержания некоторых "активистов майдана". В своем видеообращении один из таких задержанных, небезызвестный Семен Семенченко, заявил: "Она [Россия] хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой". И добавил: "Пусть те, кто будет после нас, будут умнее и не так верят в свое собственное государство".

Словно бы в ответ ему нардеп казенной партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Наш" предложил всем недовольным происходящим просто убираться из Украины: "Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из нее. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать". Правда, в личной переписке его коллега, тоже депутат от "Слуги народа" Анна Колесник, прослушав в парламенте воинственное выступление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, мрачно написала своему другу: "Слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны" (переписку опубликовали украинские журналисты).

Ну, а кто вовремя не свалит, того ждут новые мобилизационные предписания: на работу без военного билета не возьмут, явка в военкомат в течение суток, призыв в армию всех мужчин и женщин до 60 лет, а в случае игнорирования приказов - огромные штрафы или тюрьма. После чего ты оказываешься в ВСУ - месте, где концентрация "воинов света" доходит до абсолютной тьмы.

Даже много повидавшую Украину потряс видеоролик, в котором обкурившиеся вдрызг военнослужащие войсковой части в-3085 подстрекают своего сослуживца, 20-летнего солдата Алексея Саенко, покончить жизнь самоубийством. Что он и сделал прямо во время съемки - выстрелив себе в подбородок…

Дурость, кровища, мозги на стене. И чем-то напоминает всю страну.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617696600
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