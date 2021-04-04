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Выборы в Оше. Почти половина действующих депутатов опять претендует на мандаты, - 24.kg
12:07 06.04.2021

6 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА , Мария ОРЛОВА

В Ошском городском кенеше, как и в Бишкекском, 45 депутатов. Здесь, как и жителям столицы, 11 апреля предстоит выбрать новый созыв. Дата-отдел 24.kg проанализировал списки кандидатов и выяснил, что почти половина - 20 действующих депутатов - идут на выборы.

Всего в Ошский горкенеш баллотируется девять партий. Изначально в списках претендентов на мандат было 777 человек, но на 5 апреля в них остался 701 кандидат.

На кого делают ставку?
Больше всего из действующих депутатов Ошского городского кенеша решили попытать удачу с партией "Ата Журт Кыргызстан". В ее списке девять народных избранников. В том числе четверо - из "Кыргызстана", по двое - от "Республики - Ата Журт" и СДПК, один - из "Онугуу-Прогресса".

Кстати, в Бишкеке с этой партией на выборы пошли восемь действующих депутатов. Она вместе с "Эмгеком" делит первое место по числу перебежчиков.

Отметим, что именно "Ата Журт Кыргызстан" стала темной лошадкой выборов-2021. Она появилась практически из ниоткуда во главе с бывшим кандидатом в президенты, бизнесменом Бабуром Тольбаевым.

Эксперты считают, что эта никому доселе не известная партия и есть проект власти. В штабе политорганизации это опровергают. Но то, что партия, о которой никто до сих пор не слышал, за один день умудрилась перерегистрироваться, поменяла полностью состав политсовета, провела партийные конференции, составила списки кандидатов и разослала заявки об участии в 21 городской кенеш, свидетельствует об обратном.

Смена позиций
Действующий созыв городского кенеша Оша состоит из шести фракций. Самая большая из них - СДПК. В ней 16 депутатов. После раскола в политорганизации партия Алмазбека Атамбаева практически перестала существовать как таковая. Даже самые близкие соратники бывшего президента идут на местные выборы под знаменами другой политорганизации - партии социал-демократов Кыргызстана. Кстати, в Оше она не участвует в выборах.

Чтобы вновь попасть в Ошский горкенеш, депутаты СДПК сменили партию.

При этом большинство из них решили пока отказаться от притязаний на мандаты. Только трое решили вновь баллотироваться. Двое идут на выборы с "Ата Журт Кыргызстаном", один с "Ишенимом". Отметим, что последнюю политорганизацию эксперты также относят к провластным и называют политическим проектом аппарата президента.

Ее председателем является полпред правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов. ГКНБ уже высказался по этому поводу, предупредив, что чиновник не может возглавлять политорганизацию, идущую на выборы. Это расценивается как злоупотребление административным ресурсом. Однако в "Ишениме" предупреждениям не вняли. Лидер остался прежним, с дистанции партия не сошла.

Временное и постоянное
Завидное постоянство продемонстрировал "Бир Бол". Всего в кенеше пять представителей партии. Четверо из них пошли на выборы от нее, один решил не участвовать в кампании. К ним присоединились и два представителя фракции "Онугуу-Прогресс".

Еще трое депутатов перекочевали в "Ишеним" из СДПК, "Мекеним Кыргызстана" и "Республики - Ата Журт".

По одному нардепу пошли с "Ыйман нуру" (фракция "Мекеним Кыргызстан") и "Ынтымаком" ("Кыргызстан").

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После фиаско на парламентских выборах аффилированной с Райымбеком Матраимовым партии "Мекеним Кыргызстан" в гонке в местные кенеши она не участвует. Основная часть депутатов фракции отказалась от участия в выборах. Но два человека решили побороться за мандаты с партиями "Ишеним" и "Ыйман нуру".

Отметим, что в Оше так же, как и в Бишкеке, борьба за мандаты в местном кенеше будет конкурентной. Да, партий в южной столице баллотируется не так много, но все они хотят получить максимально возможное число мандатов. Ведь именно с теми, кто займет места в обеих столицах, будут договариваться о дальнейших альянсах и совместных шагах.

"Те, кто возьмет основное количество мест в горкенешах Оша и Бишкека, получат и контрольный пакет на выборах в ЖК. Партии будут задавать основной тренд. Они обладают ресурсами", - полагает политолог Игорь Шестаков.

Выборы в Ошский городской кенеш должны были пройти в апреле 2020 года. ЦИК и ТИК начали к ним подготовку, однако пандемия внесла свои корректировки. Пройди они вовремя, расклад сил мог быть совсем другим как в южной столице, так и, возможно, на парламентских выборах.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617700020
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