В Таджикистане стартовал весенний призыв в армию по новым правилам

12:10 06.04.2021

В Таджикистане 1 апреля стартовал весенний призыв в армию согласно новой редакции закона "О всеобщей воинской обязанности". Отныне молодые люди призывного возраста могут освободиться от службы после уплаты определенной суммы и участия в месячных сборах. Однако сумма до сих пор не озвучена.



Власти Раштского, Таджикабадского и Сангворского района 1 апреля сообщили, что досрочно завершили весеннюю призывную кампанию. Все призывники, как утверждают местные чиновники, добровольно вызвались служить в армии. В этому году призыву на военную службу подлежат молодые люди 1994-2003 годов рождения.



Фаридун Махмадализода, пресс-секретарь Министерства обороны Таджикистана, сказал, что согласно официальным данным, до 19 марта 70 процентов призывников были готовы к прохождению срочной военной службы.



Тем временем, житель города Вахдат Абдувохид Юсупов утверждает, что от его 19-летнего тяжелобольного сына требуют служить в армии. "У сына серьезное вирусное заболевание - гепатит C. Мне сказали, что с таким заболеванием призыв осуществляться не должен. Я показал сотрудникам военкомата все медицинские документы, но они меня даже слушать не стали", говорит он.



По словам Юсупова, был бы сын здоров, никаких проблем бы не было. "Зачем призывать в армию больных молодых людей? Разве они могут защитить свою родину? Такие солдаты вынуждены вместо службы находиться на лечении в госпитале", считает наш собеседник.



В прошлом с началом призывной кампании в стране увеличивалось число жалоб на случаи принудительного призыва молодых людей – так называемые "облавы". Власти признавали, что покончить с "облавами" пока не получается. В этом году Минобороны Таджикистана заявляет, что увеличилось число призывников -добровольцев.



Нижняя палата парламента Таджикистана в конце января одобрила новую редакцию Закона Таджикистана "О всеобщей воинской обязанности и воинской службе", согласно которой ежегодно до 10 процентов призывного возраста будут призываться в армию, а те, кто не попал в призыв и не хочет проходить срочную службу, могут получить военный билет после прохождения месячных военных сборов и внесения определенной платы.



Кстати, оппоненты таджикских властей утверждают, что еще в 2014 году депутаты от Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) предложили такую же редакцию в Закон "О всеобщей воинской обязанности и воинской службе", то тогда она не была даже внесена на обсуждение. Махмудджон Файзрахмонов, официальный представитель ПИВТ, в письме Радио Озоди отметил, что документ был призван покончить с облавой и коррупцией в сезон призыва в армии, улучшить социальные условия военнослужащих и в дальнейшем создать мобильную профессиональную армию.



Тем временем, сумма, которую необходимо вносить для получения военного билета, до сих пор не озвучена. Фаридун Махмадализода, пресс-секретарь Минобороны Таджикистана 1 апреля заявил Радио Озоди, что сумма уже определена, и она будет обнародована после одобрения главой правительства.



Власти ожидают, что весенняя призывная кампания завершится до конца апреля. Тем временем, юристы и правозащитники не исключают, что получение военного билета за деньги и после месячных сборов может увеличить число коррупционных преступлений в армии.



В Таджикистане два раза в год – весной и осенью проходит призыв на службу в армии. Молодые ребята 18-27 лет считаются военнообязанными. Однако не все молодые люди готовы идти служить, так как последние годы часто сообщают о случаях насилия, дедовщины и даже смерти во время службы. Именно из-за нежелания молодых людей идти в армию, по словам правозащитников, практикуется метод облавы на призывников работниками военкоматов во время призывного сезона.



Основные моменты закона "О воинской службе и воинских обязанностях"

1. Студенты, отучившиеся на военных кафедрах вузов получат офицерские звания только после года службы в армии. Раньше гражданам, окончившим программу подготовки офицеров запаса на военной кафедре в государственных образовательных учреждениях, воинское звание офицера запаса присваивалось после прохождения ими месячных военных сборов.



2. Аспиранты и магистранты призываются в армию на общих основаниях. Ранее они имели право на отсрочку от службы. Сейчас право на освобождение от призыва на военную службу предоставляется только тем, кто обучается в докторантуре.



3. Мужчинам, не прошедшим службу в армии, будет "закрыта дорога" в органы прокуратуры, суда, таможни, антикоррупционного ведомства, а также службу исполнения при правительстве республики.