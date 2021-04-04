 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане стартовал весенний призыв в армию по новым правилам
12:10 06.04.2021

В Таджикистане 1 апреля стартовал весенний призыв в армию согласно новой редакции закона "О всеобщей воинской обязанности". Отныне молодые люди призывного возраста могут освободиться от службы после уплаты определенной суммы и участия в месячных сборах. Однако сумма до сих пор не озвучена.

Власти Раштского, Таджикабадского и Сангворского района 1 апреля сообщили, что досрочно завершили весеннюю призывную кампанию. Все призывники, как утверждают местные чиновники, добровольно вызвались служить в армии. В этому году призыву на военную службу подлежат молодые люди 1994-2003 годов рождения.

Фаридун Махмадализода, пресс-секретарь Министерства обороны Таджикистана, сказал, что согласно официальным данным, до 19 марта 70 процентов призывников были готовы к прохождению срочной военной службы.

Тем временем, житель города Вахдат Абдувохид Юсупов утверждает, что от его 19-летнего тяжелобольного сына требуют служить в армии. "У сына серьезное вирусное заболевание - гепатит C. Мне сказали, что с таким заболеванием призыв осуществляться не должен. Я показал сотрудникам военкомата все медицинские документы, но они меня даже слушать не стали", говорит он.

По словам Юсупова, был бы сын здоров, никаких проблем бы не было. "Зачем призывать в армию больных молодых людей? Разве они могут защитить свою родину? Такие солдаты вынуждены вместо службы находиться на лечении в госпитале", считает наш собеседник.

В прошлом с началом призывной кампании в стране увеличивалось число жалоб на случаи принудительного призыва молодых людей – так называемые "облавы". Власти признавали, что покончить с "облавами" пока не получается. В этом году Минобороны Таджикистана заявляет, что увеличилось число призывников -добровольцев.

Нижняя палата парламента Таджикистана в конце января одобрила новую редакцию Закона Таджикистана "О всеобщей воинской обязанности и воинской службе", согласно которой ежегодно до 10 процентов призывного возраста будут призываться в армию, а те, кто не попал в призыв и не хочет проходить срочную службу, могут получить военный билет после прохождения месячных военных сборов и внесения определенной платы.

Кстати, оппоненты таджикских властей утверждают, что еще в 2014 году депутаты от Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) предложили такую же редакцию в Закон "О всеобщей воинской обязанности и воинской службе", то тогда она не была даже внесена на обсуждение. Махмудджон Файзрахмонов, официальный представитель ПИВТ, в письме Радио Озоди отметил, что документ был призван покончить с облавой и коррупцией в сезон призыва в армии, улучшить социальные условия военнослужащих и в дальнейшем создать мобильную профессиональную армию.

Тем временем, сумма, которую необходимо вносить для получения военного билета, до сих пор не озвучена. Фаридун Махмадализода, пресс-секретарь Минобороны Таджикистана 1 апреля заявил Радио Озоди, что сумма уже определена, и она будет обнародована после одобрения главой правительства.

Власти ожидают, что весенняя призывная кампания завершится до конца апреля. Тем временем, юристы и правозащитники не исключают, что получение военного билета за деньги и после месячных сборов может увеличить число коррупционных преступлений в армии.

В Таджикистане два раза в год – весной и осенью проходит призыв на службу в армии. Молодые ребята 18-27 лет считаются военнообязанными. Однако не все молодые люди готовы идти служить, так как последние годы часто сообщают о случаях насилия, дедовщины и даже смерти во время службы. Именно из-за нежелания молодых людей идти в армию, по словам правозащитников, практикуется метод облавы на призывников работниками военкоматов во время призывного сезона.

Основные моменты закона "О воинской службе и воинских обязанностях"
1. Студенты, отучившиеся на военных кафедрах вузов получат офицерские звания только после года службы в армии. Раньше гражданам, окончившим программу подготовки офицеров запаса на военной кафедре в государственных образовательных учреждениях, воинское звание офицера запаса присваивалось после прохождения ими месячных военных сборов.

2. Аспиранты и магистранты призываются в армию на общих основаниях. Ранее они имели право на отсрочку от службы. Сейчас право на освобождение от призыва на военную службу предоставляется только тем, кто обучается в докторантуре.

3. Мужчинам, не прошедшим службу в армии, будет "закрыта дорога" в органы прокуратуры, суда, таможни, антикоррупционного ведомства, а также службу исполнения при правительстве республики.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617700200
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