КНДР объявила бойкот КОВИ-Олимпиаде в Токио

14:40 06.04.2021

КНДР не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио летом этого года, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией, утверждает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.



По данным источника, такое решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, состоявшемся в Пхеньяне 25 марта в формате видеоконференции. Участники заседания обсудили практические вопросы, связанные с проведением общественных спортивных мероприятий.



"Олимпийский комитет КНДР на общем заседании по предложению членов комитета и после обсуждения постановил не принимать участия в 32-х Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией коронавируса ", - гласит вердикт.



(4th LD) N. Korea decides not to participate in Tokyo Olympics over coronavirus concerns https://t.co/1vVBUPSJr0



- Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 6, 2021

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся 23 июля-8 августа 2021 года.



Оргкомитет Олимпиады официально объявил о решении провести Игры в столице Японии без иностранных зрителей из-за распространения COVID-19.