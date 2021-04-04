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Безумие: Байден подталкивает Украину к войне с Россией - National Interest
16:05 06.04.2021

Администрации Байдена необходимо срочно переосмыслить свою политику в отношении Украины. Вашингтон дает Киеву обещание безопасности, выполнения которого не хотел бы ни один здравомыслящий гражданин США.
Администрация президента США Джо Байдена изо всех сил пытается заверить власти Украины в том, что Вашингтон и НАТО поддерживают Киев в его все более острой конфронтации как с "сепаратистами", которых поддерживает Москва, так и с самой Россией, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 5 апреля в The National Interest.

Так, в своем пресс-релизе от 2 апреля Белый дом указывал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Такую же точку зрения высказали и другие высокопоставленные должностные лица администрации, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

Подобная конфронтационная позиция уже сама по себе вызывает беспокойство. Подобная конфронтационная позиция уже сама по себе вызывает беспокойство: эта риторика слышна на фоне новых вооруженных столкновений между украинскими военными и "сепаратистскими" силами. Если до недавнего времени соглашение о прекращении огня, заключенное в 2020 году, в целом выполнялось, то сейчас наблюдается резкое нарастание напряженности. В ответ на возобновление боевых действий Россия перебросила дополнительные силы к своей границе с Украиной. Министр иностранных дел Сергей Лавров также предупредил, что если Киев возобновит войну в Донбассе, этот шаг приведет к разрушению Украины.

Позиции ужесточаются и по другим направлениям. Правительство Украины объявило, что летом этого года, вероятно, состоятся совместные военные учения вооруженных сил Украины и НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что любое размещение войск НАТО на Украине вынудит Россию принять "дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности".

Администрация Байдена сильно рискует повторить катастрофическую политику Джорджа Буша - младшего, из-за которой президент Грузии Михаил Саакашвили поверил в то, что его страна является ценным союзником США и что Соединенные Штаты и НАТО придут на помощь Грузии, если она окажется втянутой в вооруженный конфликт с Россией. У Саакашвили были все основания считать, что он пользуется неизменной поддержкой Вашингтона. Администрация Буша предоставила Тбилиси вооружение на миллионы долларов и даже обучила грузинские войска.

Буш и другие официальные лица неистово восхваляли Саакашвили и демократическую революцию в Грузии. В своей речи в Тбилиси в мае 2005 года Буш назвал Грузию "маяком свободы" и похвалил самозваных демократов этой страны за создание шаблона для других "цветных революций". Поэтому он считал, что страна заслуживает особого признания.

"Ваше мужество вдохновляет демократических реформаторов и посылает сигнал, который отзывается эхом во всем мире: свобода будет будущим каждой нации и каждого народа на Земле". Он добавил (ошибочно), что Грузия сама "строит демократическое общество, в котором уважаются права меньшинств; где процветает свободная пресса; где приветствуется энергичная оппозиция и где единство достигается путем мира".
Кроме того, Буш также подтолкнул союзников по НАТО к тому, чтобы дать членство Грузии - и Украине - в Североатлантическом альянсе. Несмотря на то, что этот процесс застопорился из-за оппозиции Франции и Германии, Саакашвили, очевидно, посчитал, что НАТО будет противостоять России военным путем в любом столкновении между Москвой и Тбилиси.

В августе 2008 года он начал военную кампанию для восстановления контроля над Южной Осетией - "сепаратистским" регионом, который находился под защитой российских миротворческих сил с начала 1990-х годов. К сожалению, в наступлении Саакашвили пострадали и российские миротворцы. Москва ответила полномасштабным контрнаступлением, в результате которого вскоре были заняты несколько грузинских городов, а российские войска вышли на окраины столицы страны.

Любые надежды Тбилиси на то, что громкие похвалы Вашингтона в адрес "друга-демократа" выльются в участие США в войне, быстро оказались необоснованными. Когда Буш позвонил Саакашвили после начала российского наступления, президент Грузии призвал его не отказываться от демократии. Президент-республиканец заверил его в приверженности Вашингтона территориальной целостности Грузии, но убедительно отказался от обещания военной поддержки.

Несмотря на все предыдущие выражения поддержки, Соединенные Штаты и их европейские союзники не желали рисковать опасной и непредсказуемой конфронтацией с ядерной державой из-за неясного территориального спора. Войска США и НАТО остались в своих казармах, а Саакашвили был вынужден принять унизительное мирное соглашение, по которому Южная Осетия и еще один "сепаратистский" регион оставались под надежным контролем России.

Параллели между чрезмерным поощрением Вашингтоном Украины и ошибкой Буша в отношении Грузии носят мрачный и тревожный характер. Российские власти на протяжении многих лет неоднократно предупреждали Запад о том, что попытка сделать Украину военным клиентом НАТО неприемлема для России с точки зрения безопасности. "Аннексия" Крыма Кремлем в 2014 году, осуществленная в ответ на кампанию США и Европейского союза по оказанию помощи демонстрантам в свержении избранного "пророссийского" правительства Украины и замене его прозападным режимом, должна была стать крайне четким сигналом об этом.

Тем не менее администрация Байдена, похоже, намерена допустить такую же ошибку. В настоящее время этот подход чреват двумя неблагоприятными исходами. Один из них плохой, другой - ужасный.

Наиболее вероятным сценарием развития событий является повторение эпизода с Грузией. В таком случае страна, которую Вашингтон поощрял занять конфронтационную позицию против России, пойдет на определенные решительные шаги, безосновательно предполагая, что США ее поддержат. В результате же это государство ждет решительное военное поражение и унижение. В свою очередь лидеры США, несмотря на свою риторику, благоразумно воздержатся от участия в войне. Однако и для США такой сценарий сопряжен с проблемами: он бы показал безответственность Вашингтона.

Однако альтернатива этому еще хуже. Существует риск, что администрация Байдена придет к выводу, что она должна соблюдать неявные обязательства по обеспечению безопасности Украины, и, по сути, ответит военным образом на вспышку боевых действий между российскими и украинскими силами. Это было бы крайним безумием, поскольку это могло бы привести к ядерной войне, но, учитывая высокий уровень враждебности к Москве, очевидный со стороны администрации и большей части политической элиты Вашингтона, эту возможность исключать нельзя.

Администрации Байдена необходимо срочно переосмыслить свою политику в отношении Украины. Вашингтон дает Киеву обещание безопасности, выполнения которого не хотел бы ни один здравомыслящий гражданин США.

Александр Белов

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617714300
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