Токаев привился от коронавируса "Спутником V". Рукопожатие - теплое...

16:31 06.04.2021

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.



Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности, - написал он в facebook.

Президент РК вновь призвал всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких.



Ранее Президент поручил Правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс.



В январе текущего года на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев сообщал, что намерен сделать прививку от коронавируса казахстанской вакциной.