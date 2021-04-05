Центробанк Туркмении пытается (но не может) остановить падение маната

16:33 06.04.2021

В Туркменистане манат уже несколько месяцев стремительно дешевеет на черном рынке, сообщает zakon.kz.



Как сообщает Служба новостей центральной Азии, на черном рынке курс 1 доллара достиг 40 манатов (5 тыс тенге) . Этот показатель на 50% выше, чем в январе 2021 года.



Недавнее открытие туркмено-иранской границы способствовало девальвации маната. Также отчасти виновато сокращение денежных переводов, отправляемых домой мигрантами в Турции, - считают эксперты.

В середине января цена 1 доллара на черном рынке составляла 27-28 манатов (около 3442 тенге). В последние недели обменный курс резко упал. 3 апреля курс доллара к полудню повысился до 38 манатов (около 4671 тенге), а к концу дня - до 40 манатов (5 тыс тенге).



В 2015 году Центральный банк Туркменистана установил официальный курс доллара на уровне 3,5 маната и с тех пор не менял его. С января 2016 года обмен наличных денег на другую валюту в стране запрещен.