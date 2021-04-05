Вирус наступает. С 12 апреля все школы и детсады в Бишкеке вновь переводятся на онлайн-режим

17:30 06.04.2021

Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная: последнюю неделю наблюдается рост количества заболевших коронавирусом и пневмонией.



БИШКЕК, 6 апр - Sputnik. Принято решение перевести учебный процесс в школах и детских садах на онлайн-режим с 12 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.



Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в столице напряженная: последнюю неделю наблюдается рост заболевших коронавирусом и пневмонией. Сегодня, 6 апреля, в столичной мэрии состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.



"Для безопасности детей, родителей и учителей принято решение перевести учебный процесс в школах и детских садах на онлайн-режим с 12 апреля 2021 года до принятия особого решения и улучшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В 14 детских садах, где расположены участковые избирательные комиссии, учебный процесс будет переведен на онлайн с 8 апреля.