Умер Народный писатель Казахстана Кабдеш Жумадилов

17:31 06.04.2021

Глава государства и Елбасы выразили соболезнования в связи с кончиной писателя Кабдеша Жумадилова

В произведениях Кабдеша Жумадиловича получили яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния нашего общества. В частности, его романы о судьбах народа, пережившего трагический период своей истории, получили высокую оценку государства и широкой общественности



"Ак Орда", 5 апреля



Президент выразил соболезнования родным и близким народного писателя Казахстана Кабдеша Жумадилова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, лауреата Государственной премии, известного общественного деятеля Кабдеша Жумадилова.

"В произведениях Кабдеша Жумадиловича получили яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния нашего общества. В частности, его романы о судьбах народа, пережившего трагический период своей истории, получили высокую оценку государства и широкой общественности. Писатель внес большой вклад в развитие духовной сферы. Имя и светлый образ Кабдеша Жумадилулы, оставившего неиссякаемое наследие, навсегда останутся в сердцах нашего народа", - говорится в телеграмме.



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Телеграмма соболезнования родным и близким народного писателя Кабдеша Жумадилова

elbasy.kz, 5 апреля



Елбасы с глубокой скорбью воспринял весть о кончине выдающегося писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Кабдеша Жумадилова.

Первый Президент Казахстана отметил, что он был высокоодаренной личностью, своим творчеством внесшей весомый вклад в развитие казахской литературы.

"Обладая уникальным талантом, он блестяще отразил в своих многочисленных рассказах и повестях, эпических романах не только нелегкую судьбу и историю казахского народа, но и целую эпоху лихолетья.

Его произведения являются ценным духовным сокровищем, составляя золотой фонд нашей литературы.

Верю, что имя и светлый образ писателя, получившего народное признание, никогда не будут забыты", - говорится в телеграмме.