Большая газовая эпопея Казахстана, - Е.Косенко

18:59 06.04.2021 Насколько теория "полноценной газификации" столицы совпадает с полученными практическими результатами?



Евгений Косенко, turanpress.kz, 5 апреля



В ходе прошедшего в конце января заседания правительства Касым-Жомарт Токаев в очередной раз выразил неудовольствие темпами газификации казахстанской столицы, а заодно возмутился высокими расценками на установку необходимого оборудования:

– Газификация – это по сути дела стратегическая задача. Она была решена по прямому указанию Нурсултана Абишевича Назарбаева. Но сейчас очень важно сохранить темп роста подключения к газу граждан. У нас есть информация, что частные дома имеют проблему, так как для них цена подключения составляет от 500 до 700 тысяч тенге в год. Это неподъемная сумма. Как вы будете решать данную проблему? Поскольку темпы газификации столицы замедляются, – потребовал глава государства ответа у столичного градоначальника Алтая Кульгинова.

Аким Нур-Султана сообщил, что переговоры по снижению цены с подрядчиками ведутся, а темпы газификации скоро будут наращиваться. Алтай Кульгинов даже доложил о том, что стоимость подключения будет снижена на 30%, умолчав, правда, о том, что в указанное снижение не входит стоимость оборудования и комплектующих частей, за которые будущим потребителям придется заплатить в полном объеме. Кроме того, что касается самих потенциальных потребителей, то, по мнению главного городского чиновника, со стороны населения тоже есть определенные "проволочки":

– С приходом отопительного сезона люди закупили уголь. Они ждут пока данный уголь израсходуется, но, несмотря на это, акимат работает, параллельно газифицируем. По вашему поручению все работы будут выполнены в срок…

Что же до общих планов, то, по информации Кульгинова, в настоящее время на столичных ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ уже переведена работа четырех котлов. Оставшиеся котлы ТЭЦ будут переведены на газ в 2021–2022 годах. А в целом процесс газификации должен завершиться к 2023 году…

Вроде бы все складывается хорошо и вполне оптимистично, разве что за исключением некоторого ощущения "дежавю", которое испытывают как многие жители главного города страны (помнящих торжественные клятвы чиновников полностью завершить газификацию к нынешнему году), так и целый ряд экспертов, пристально наблюдающих за увлекательным процессом газификации Нур-Султана уже добрый десяток лет.

Думаю, будет нелишним вкратце вспомнить – как именно разворачивался данный "исторический проект" (именно так его именуют должностные лица городского и республиканского уровня), какие перипетии были с ним связаны и что, собственно, мешало оперативно провести голубое топливо в столичные дома в предыдущие годы.



Газовая эпопея

Начнем с того, что когда-то большинство жителей бывшего Целинограда вообще не испытывали никаких газовых проблем. Централизованное газоснабжение было практически повсеместным (особенно это касалось многоэтажных домов). Проблемы начались вместе с экономическим кризисом начала 90-х годов. Приходили в негодность газопроводы; из-за постоянных в ту пору межгосударственных "газовых войн" импортный газ приходил с огромными перебоями, своих мощностей не хватало в принципе и в результате построенные во дворах газгольдеры постепенно превратились в унылые памятники безвозвратно ушедшей эпохи.

Понятно, что без газа жить как-то затруднительно, и население стало активно перенимать опыт соседей из частного сектора и домов-времянок барачного типа, переходя на автономную (и весьма ненадежную с точки зрения противопожарной безопасности) баллонную систему. Низкое качество газа в этих баллонах, которые к тому же надо было тащить на этажи, приводило к многочисленным трагическим случаям. При этом продавцы лишь задирали цены, а все попытки строителей возводить дома с электроплитами проблему до конца не решали, так как, с одной стороны, еще были часты "веерные" отключения электроэнергии, а во-вторых, энергетическая тарификация была столь мудреная и произвольная, что иметь подобную нерентабельную плиту было, что называется, себе дороже.

Так продолжалось до 2012 года, когда окончательно лопнуло терпение у президента Нурсултана Назарбаева, отчетливо видящего диссонанс между гордым статусом "города мира", который по решению ЮНЕСКО получила в те годы Астана, и тем дремучим состоянием, в котором пребывала городская инфраструктура в целом и газовое хозяйство в частности.

Конкретное поручение правительству было сформулировано в ежегодном послании народу Казахстана: "Запроектировать и приступить к реализации газопроводной системы, которая обеспечит газификацию центрального региона страны, включая столицу. Мы должны это сделать, чтобы уйти от зависимости по газу. Мы страна, производящая нефть и газ, и мы обязаны газифицировать наше государство, сколько бы нам это ни стоило".

Еще через некоторое время вопросы газификации вошли и в программный документ "Пять социальных инициатив". В общем, стратегические направления были четко обозначены, задачи поставлены и ответственным лицам оставалось их только вдумчиво исполнять.



С калькулятором наперевес

Похоже, больше всего в поручении президента чиновникам понравилась фраза "сколько бы нам это ни стоило", так как один за другим на свет стали рождаться дорогостоящие проекты, часть из которых не выдерживала никакой критики ни с точки зрения рентабельности, ни даже с точки зрения самой возможности реализации.

Затем все-таки была произведена некоторая ревизия "громадья планов" и в сухом остатке выявились три более-менее просчитываемых проекта.

Первый включал в себя строительство магистрального газопровода "Запад – Север – Центр" по маршруту Карталы – Тобыл – Кокшетау – Астана, а наполнять его предлагалось преимущественно российским газом. Разработка его технико-экономического обоснования и ПСД "съела" 5 млрд. тенге, затем выяснилось, что минимальная стоимость строительства обойдется еще как минимум в 200 млрд. Второй проект под названием "Сарыарка" так же предусматривал строительство трубопровода, только уже с южного направления, по маршруту Кызылорда – Жезгазган – Темиртау – Караганда – Астана. И наконец, третий проект, который взялось было осуществлять ТОО "Global Gas Group", позиционирующее себя как "ведущая инновационно-инвестиционная компания в области LNG (LiquidNaturalGas – сжиженный природный газ) и сотрудничающее с производителем подобного газа (ООО "Газпром экспорт"), предусматривал максимально полное обеспечение города сжиженным газом.

Собственно, сжиженный газ активно использовался в Астане и до подготовки проекта, поэтому, казалось, что здесь все будет просто – надо лишь расширить объемы поставок и модернизировать соответствующее оборудование.

В принципе, частично эти идею удалось реализовать в 2017 году, когда была запущена станция "Туран" и на газовое отопление перешли "Назарбаев Университет", НК "Казакстан Гарыш Сапары" и "Национальный университет обороны". Предполагалось, что следующими этапами станут газификация спортивных и медицинских объектов, ну а затем и все остальное.

Однако довольно скоро реализация проекта начала откровенно пробуксовывать, а руководство ТОО "Global Gas Group" стало раздавать пространные интервью с недвусмысленными намеками на то, что в дело вмешались лоббисты других проектов и поэтому полноценно развивать направление им становится затруднительно.

Правда, к этому времени оба трубопроводных проекта также испытывали не лучшие времена и директор департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики Галым Нургазиев даже заявил, что проект газификации Астаны "заморожен не неопределенный срок, до лучших времен". Заодно чиновник отметил, что по его мнению, с газификацией столицы и без того дело обстоит не так плачевно как кажется:

– Я хочу сказать, что на сегодняшний момент Астана в принципе газифицирована, но сжиженным нефтяным газом. Поставляется порядка пяти тысяч тонн…

Озвученная цифра была абсолютно верна (именно на такие объемы был подписан контракт с "Газпром Экспорт"), но вообще-то, по расчетам, для полноценной газификации городу требовалось не менее 320 тысяч тонн. И где их взять было полной загадкой.

Что же до заморозки трубопроводных проектов, то дополнительным подтверждением справедливости этого утверждения стала выявленная депутатами Мажилиса информация о том, что в республиканском бюджете на 2018–2020 годы вообще не были заложены средства на газификацию центрального региона и столицы. Взволновавшись этим обстоятельством, ими был направлен депутатский запрос на имя премьер министра Бахытжана Сагинтаева.

В своем ответе глава правительства признал, что переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве газопровода с северо-западной стороны зашли в тупик и призвал больше надеяться на реализацию южного направления, а точнее на то, что будут изысканы необходимые средства:

– Пока этот вопрос обсуждался, были составлены соответствующие расчеты по строительству магистрального газопровода "Сарыарка", который начинался бы от Кызылорды, через Жезказган, Караганды, Темиртау, Астана, Кокшетау и оттуда до Петропавловска. Стоимость ТЭО есть – где-то порядка 370 млрд. тенге. Большие деньги. И мы сейчас работаем над тем, чтобы определить источники финансирования. Необходимо построить еще распределительные сети. В рамках ТЭО они не учтены. Сумма очень большая – 670 млрд. тенге. Большая часть, порядка 500 млрд. тенге, пойдет на Карагандинскую область. И если объединить эти два проекта, получается почти один триллион тенге. А если этот триллион тенге вывести потом на тариф, то мы получим 55 тенге за кубометр. Это очень большой тариф. У нас сегодня самый большой тариф – в Алматинской области 36 тенге за кубометр. Надо думать, как снижать тарифы…

Забегая чуть вперед отмечу, что с тех пор тарифный вопрос как находился во главе угла, так и пребывает там по сей день. Разве что изменились "лидерские", а точнее "антилидерские" рейтинги, и в настоящее время сомнительным рекордсменом по самым высоким тарифам на газ как раз является город Нур- Султан.

Согласно расчетам Министерства национальной экономики, средний тариф в столице составляет 32,9 тенге за кубический метр (для сравнения – в Алматы тариф составляет 26,3 тенге за кубометр, в упомянутой Сагинтаевым Алматинской области, тариф снизился до 26,4тенге, Кустанае – 20,9 тенге, Усть-Каменогорске – 10 тенге, а в Актобе – вообще восемь тенге за кубический метр топлива).

Справедливости ради также можно отметить, что даже озвученный в те годы жутковатый тариф в 55 тенге за кубометр, все равно выглядел более привлекательным, нежели стоимость кубометра сжиженного газа, сначала обходящаяся покупателям в 110 тенге, а затем плавно выросшая до практически 130 тенге. Хотя уже тогда чиновники осторожно намекали на то, что вожделенный газ из трубы так просто в дома столичных жителей не попадет и гражданам еще придется разово раскошелиться на установку необходимого оборудования и "подключение к трубе" (цифры, правда назывались не очень пугающие и редко превышающие 300 тысяч тенге).

Гораздо больше говорилось о потенциальном улучшении экологии, экономии угля и мазута (на то время в зимний период теплоэлектростанциями Астаны ежегодно сжигалось в среднем 30 тысяч вагонов угля и 280 цистерн мазута), снижении вредных выбросов минимум в шесть раз, рекультивации золоотвалов, избавлении столицы от смога и постоянно подчеркивалось, что предстоящая газификация в первую очередь проект социальный, а отнюдь не коммерческий.



На старте

Через некоторое время, к 2017 году, проект "Сарыарка" все-таки получил торжественную "путевку в жизнь" (воплощать его взялось АО "КазТрансГаз") и казался весьма многообещающим, так как, согласно своему ТЭО, помимо непосредственно столицы предусматривалась полная газификация еще трех областей – Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской. Начало строительства магистрального трубопровода было запланировано на июль 2018 года.

Таким образом, инициированный Нурсултаном Назарбаевым столько важный проект вышел на стадию реализации. Но весть о строительстве газопровода до столичных властей, которые должны были готовить инфраструктуру, видимо, не дошла.

Участниками первого этапа выступили ФНБ "Самрук-Казына" и НУХ "Байтерек", которые открыли финансирование на сумму 80 млрд. тенге. Что же до остальных средств, то, как проинформировал вице-премьер Ерболат Досаев, более 100 млрд. тенге планировалось привлечь через кредиты Банка развития Казахстана и Евразийского банка развития, а еще 85 млрд. – через международные финансовые организации или ЕНПФ.

К сожалению, по разным обстоятельствам в июле начало строительства так и не состоялось, в связи с чем, стали отодвигаться и сроки завершения первого этапа. Эти проволочки стали предметом серьезных разбирательств в октябре 2019 года, когда президент Токаев, выступая на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы, с возмущением заговорил о неготовности к подключению газопровода. В ходе бурного обсуждения глава государства очередные предложения подчиненных растянуть сроки реализации проекта до 2020 года отверг с негодованием, и в итоге заветную трубу стоимостью в 267,3 млрд. тенге все-таки смогли оперативно достроить к концу декабря 2019 года.

Заодно появились новые прикидки, согласно которым второй этап строительства, запланированный на 2020–2023 годы, станет более экономным и потребует чуть более 48 млрд. тенге. За эти деньги 276 километров трубы дотянут до Кокшетау, попутно обеспечив газом Щучинск и курорт Бурабай. А в ходе третьего этапа стоимостью "всего" в 19 млрд. тенге к 2025 году будет проложено еще 177 километров труб и, наконец, будет газифицирован областной центр Петропавловск.

Впрочем, нашей сегодняшней темы эти этапы особо не касаются, тем более, что как выяснилось – появление долгожданной трубы в столице еще не гарантировало решение всех проблем, хотя поначалу, ответственные чиновники были настроены крайне оптимистичны:

– Газопровод будет проведен на каждую улицу. Также будут выданы приборы учета каждому жилому дому. Но к своим домам жильцы должны будут проводить газ самостоятельно. К примеру, в районах, куда проведут газ, на ремонтные работы жильцы должны будут потратить не менее 80 000 и не более 250 000 тенге, – рассказывал журналистам заместитель руководителя столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Даурен Жандыбаев.

Появился и проект изменений в приказ министра энергетики "Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке", согласно которому, в городе Нур-Султан, Акмолинской и Карагандинской областях планировалось установить пределы в размере 26 тысяч тенге за тысячу кубических метров газа (то есть, кубометр стоил бы 26 тенге). На деле же, после введения в строй первой очереди трубопровода, тарифы по версии подрядчиков должны были взлететь до 45 тенге за кубометр и лишь после решительного вмешательства антимонопольщиков их опустили до 34,6 тенге.

А в самом городе тем временем началась работа по этапному подключению районов и постепенному замещению угля.

– В июле 2020 года, к газу будут подключены густонаселенные районы "Коктал-1" и "Коктал-2", – сообщил заместитель акима Астаны Ермек Кизатов. – Обеспечение централизованного газоснабжения будет проходить поэтапно, одномоментно мы не будем отказываться от угля. Резкого повышения стоимости не будет, будет выбор, как отапливать свои дома. Конкретно насколько подорожает, сказать пока не можем, потому что сейчас неизвестна сама стоимость газа, получим стоимость газа, все остальные расходы с проведением тепла – назовем окончательную сумму. В рамках первой очереди будут газифицированы районы "Железнодорожный", "Промышленный", "Юго-восток", также будет завершено строительство подводящих газопроводов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В рамках второй очереди будут газифицированы жилые массивы района "Мичурино", "Кегенжар", "Интернациональный", "Тельмано", "Пригородный", "Фэмили вилладж", "Гарден вилладж". В рамках третьей очереди будет обеспечено строительство газораспределительных сетей в поселках Ильинка, Чубары, Ондирис. Закончить работы планируем в 2022 году…



Столичные проволочки

Как оказалось, к концу 2020 года газ был проведен только в 44 дома. Еще 90 пополнили список в январе. Темпы, мягко говоря, не самые динамичные. Чуть позже выяснилось, что и ТЭЦ-1 с ТЭЦ-2, на которых также не было проведено никакой подготовительной работы, переведут на газ лишь в четвертом квартале 2021 года (в лучшем случае), при этом сумма затрат на модернизацию оборудования и переподключение котлов составит 3,9 млрд. тенге. Однако даже после этого потребность в угле полностью не исчезнет, хотя, по заверениям энергетиков, он будет использоваться в гораздо меньших объемах. Но вот с тарифами опять может возникнуть неразбериха.

Согласно подсчетам некоторых экспертов-энергетиков, озвученных в казахстанских СМИ, "перевод энергетических котлов на газ в настоящее время сопряжен с многими вопросами, в том числе огромными инвестициями в этот проект, который так или иначе ляжет на плечи населения, то есть возможен резкий скачок тарифа на электроэнергию, а вырабатываемое тепло получиться чуть ли не вдвое дороже. Кроме того, газ ежегодно дорожает примерно на 15%, в то время как уголь – на 5–6% в год. В итоге, скачок тарифа может произойти сразу на 30%".

Так же далеко не все просто оказалось с ценообразованием на подключение. Жители города жаловались, что после суммирования всех затрат, подрядчики выставляют им счета в размере около миллиона тенге, оплатить которые по карману далеко не всем (о чем, собственно, и говорил президент Токаев в январе нынешнего года).

Одним из вариантов решения этой проблемы стало оказание социальной помощи на газификацию жилых домов. Правда, это касается не всех, а лишь пенсионеров по возрасту, инвалидов, многодетных матерей и многодетных семей, чей среднедушевой доход не превышает четыре прожиточных минимума (то есть 161 тыс. 628 тенге).

Возможно поэтому (а не только в связи с мощными запасами угля у самих граждан, как отрапортовал Алтай Кульгинов) газификация даже в районах первой очереди идет отнюдь не самыми высокими темпами. Мало того, похоже, у разных ведомств существуют разные данные по этому процессу.

Так, например, в январе этого года министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопрос казахстанских журналистов, почему до сих пор не удается избавиться от смога в Нур-Султане, помянул и о газификации, сообщив, что по его сведениям, к голубому топливу уже подключено порядка 300 столичных домов. Однако в это же время директор компании "Нур-СултанГаз" Александр Райк озвучил свои данные, согласно которым число газифицированных домов оказалось ровно в 10 раз меньше, а именно 30. Впоследствии, узнав о таком разительном несоответствии "в показаниях", пресс-служба министерства сообщила, что цифру в 300 домов они получили от акимата Нур-Султана, так что, мол, все вопросы стоит переадресовать им.

Ну а акимат вообще предпочел тактично обойти вопрос о полностью подключенных домах стороной и в конце января проинформировал лишь о том, что в городе проложено более 300 километров внутриквартальных газовых распределительных сетей и более 2,5 тысяч домов обеспечены доступом к системе газоснабжения (здесь надо учитывать важный нюанс, о том, что "иметь доступ" в теории и полностью подключится на практике, то есть оплатив все расходы, – это немного разные вещи). Да и 5 тысяч человек, лишь обратившихся за предварительными консультациями, в какую конкретно сумму им обойдется это самое подключение, еще не являют из себя 5 тысяч подключившихся счастливчиков.

Кстати, в настоящее время вопрос о стоимости услуг столичной газификации в очередной раз заинтересовал представителей депутатского корпуса, которые предложили расширить круг лиц, которым положены государственные субсидии. Соответствующие предложения были направлены ими как в акимат, так и в профильное министерство.

Но пока решается этот меркантильный вопрос, сами энергетики ломают голову над более глобальной проблемой – насколько хватит внутренних газовых мощностей при резком увеличении потребления?

Ведь согласно Национальному энергетическому докладу Ассоциации "KAZENERGY" за 2019 год, "Министерство энергетики РК прогнозирует возникновение дефицита газа на внутреннем рынке в середине 2020-х годов", а с учетом того, что в 2021 году по газопроводу "Сарыарка" планируется поставка газа в объеме порядка 300 млн. кубометров в год, дефицит может возникнуть даже раньше.

И если в былые времена, в качестве варианта дополнительных источников снабжения можно было попробовать провести закуп у Узбекистана, то в настоящее время это вряд ли будет возможно. Тем более, что в прошлом году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что его страна к 2025 году полностью откажется от экспорта природного газа, сосредоточившись лишь на обеспечении внутренних потребностей.

Таким образом, в случае чего остается лишь надежда на импорт газа из Туркменистана, о чем в ноябре прошлого года даже велись двухсторонние переговоры, однако, судя по осторожным комментариям Министерства энергетики, окончательное решение принято не было. Так что, общие перспективы массовой газификации центральных и северных регионов пока остаются несколько туманными. Не говоря уже о возможных тарифных изменениях, поскольку свой и импортный газ может изрядно отличаться в цене. Впрочем, это вопрос скорее дня завтрашнего, а пока у местных властей столицы достаточно насущных проблем. И насколько успешно они будут решены, станет известно уже к началу следующего отопительного сезона.

Пока же можно констатировать, что акимат столицы оказался не готов выполнить важное поручение первого президента. Подготовительная работа практически не велась, да и сейчас темпы и качество ее оставляют желать лучшего. Не стоит забывать, что проект газификации охватывает не только Нур-Султан, но и Акмолинскую и Карагандинскую область. Видимо, придется к этой теме возвращаться еще не раз. Источник - turanpress.kz

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