УзбРаскулачивание. Какое имущество Г.Каримовой распродает Мирзиеев (весь список)

19:04 06.04.2021 ДВА КУРОРТА, ГОСТИНИЦА И БИЗНЕС-ЦЕНТР, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ГУЛЬНАРЕ КАРИМОВОЙ, ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ



Вторник, 06 Апреля 2021



Агентство по управлению государственными активами Узбекистана сообщило, что в Ташкенте и Ташкентской области на продажу выставляется ряд дорогостоящих объектов. Радио "Озодлик" уточняет, что они принадлежали Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Ислама Каримова, ныне отбывающей срок в женской исправительной колонии за многочисленные коррупционные преступления.



Один из этих объектов ‒ тот самый комплекс с виллой в "космическом стиле" близ поселка "Сиджак", на берегу Чарвакского водохранилища, о котором мы неоднократно писали (здесь). Агентство госактивов именует его "Зоной отдыха "Сиджак", оставляя за скобками то обстоятельство, что отдыхали там отнюдь не трудящиеся.



"КОСМИЧЕСКАЯ" ВИЛЛА



Курортный комплекс Каримовой близ Сиджака имеет короткую, но очень интересную историю. Через три с половиной года после ареста "узбекской принцессы", 10 февраля 2017 года Ташкентский областной суд по уголовным делам наложил на него арест, а затем "зона отдыха" весьма показательным образом была прибрана к рукам.



В соответствии со специальным постановлением Кабинета Министров "О мерах по дальнейшему развитию триатлона в Республике Узбекистан", проект которого появился на портале для обсуждений в июле 2019-го, здания и сооружения зоны отдыха "Сиджак" (то есть та самая вилла Гульнары, вместе со всеми сопутствующими постройками) БЕЗВОЗМЕЗДНО передавались Федерации триатлона для учебно-тренировочной базы национальных сборных команд.



При этом Федерация триатлона была зарегистрирована за два месяца до этого, в мае 2019-го, и то ли сразу, то ли чуть позже ее возглавил младший зять главы государства Отабек Умаров.



Вилла Гульнары Каримовой близ поселка Сиджак. Фото Алексея Волосевича



Постановление о передаче комплекса Каримовой подписал премьер-министр Абдулла Арипов, давний дружок Шавката Мирзиеева, известный, в частности, тем, что, возглавляя Узбекское агентство связи и информатизации (УзАСИ) на протяжении ряда лет оказывал содействие той же самой Гульнаре Каримовой в вытягивании денег из иностранных телекоммуникационных компаний: одним предоставлялись все условия для работы (заплатившим), деятельность других затруднялась или же они получали отказ (не пожелавшие платить). По-видимому, самому Мирзиееву выпускать подобное постановление было нежелательно, так что оформить процесс передачи собственности было поручено Арипову.



В постановлении последнего вилла Каримовой перечислялась по ее составным частям: гостиница площадью в 730 квадратных метров, спортсооружение в 855 квадратных метров, общее здание в 335 квадратных метров, три бассейна в почти в 250 квадратных метров, два фонтана, амфитеатр в 262 квадратных метра, коттедж в 165 квадратных метров, гараж в 217 квадратных метров и другие объекты.



Добавим, что общая площадь этого комплекса, включая здания и сооружения, составляет 5,38 гектара.



Обоснование передачи "виллы Каримовой" Федерации триатлона выглядело так: "Принять к сведению, что группой инициативных граждан создана и зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке Федерация триатлона Узбекистана, в форме негосударственной некоммерческой организации"; "Согласиться с предложением Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, Национального Олимпийского комитета Узбекистана, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Ассоциации футбола Узбекистана и Федерации триатлона Узбекистана о передаче Федерации триатлона Узбекистана в безвозмездное пользование зданий и сооружений зоны отдыха "Сиджак" в Бостанлыкском районе Ташкентской области (…), а также находящегося в ней имущества, обращенного судом в доход государства (…)".



Помимо прочего, было решено "повесить" ремонт и обновление комплекса на государственные ведомства и государственный же бюджет.



В том же постановлении говорилось, что источниками финансирования "учебно-тренировочной базы" определены средства Федерации триатлона Узбекистана, выделяемые Олимпийским комитетом Узбекистана, Министерством физической культуры и спорта, благотворителей и ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ. На все это должно было быть выделено 15 миллиардов сумов (1,7 миллиона долларов).



Прокладку на территории комплекса инженерно-коммуникационных сетей, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и автомобильных дорог предписывалось осуществить за счет средств местного бюджета Ташкентской области, а ремонт подъездной автодороги, дорог для занятия велоспортом и бегом - за счет средств республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров. Минфину поручалось выделять средства для покрытия расходов, связанные с оплатой за услуги Национальной гвардии по обеспечению охраны бывшей виллы Каримовой. Кроме того, Федерация триатлона Узбекистана освобождалась от уплаты за оформление и выдачу разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы в Узбекистане.



Иначе говоря, содержание и финансирование этого объекта полностью перекладывалось на плечи народа. При этом было совершенно непонятно: если это всего лишь база одной из спортивных федераций, с чего бы привлекать к ее охране Национальную гвардию?..



ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ



Кроме вышеназванного комплекса, на публичные торги выставлены такие объекты, как бизнес-центр "Пойтахт", гостиница "Ичан кала" и зона отдыха "Бельдерсай", по данным "Озодлика", тоже принадлежавшие Гульнаре Каримовой.



Для тех, кто давно не был в Ташкенте, напомним, что в 1980-90-х в конце ярмарки, расположенной на участке улицы Навои примерно от Алайского рынка до площади Мустакиллик (Независимости), стояло недостроенное высотное здание. Не так давно этот долгострой все-таки доделали, красиво оформили и в результате получился бизнес-центр, офисы которого сдаются в аренду различным фирмам и предпринимателям. Ну, а потом он загадочным образом стал собственностью президентской дочки.



Бизнес-центр "Пойтахт" ("Столица")



По данным Агентства госактивов, занимаемая им земельная площадь составляет 0,4 га, общая площадь зданий и сооружений - 34.592 квадратных метра.



Здесь можно взглянуть на это здание с обзором в 360 градусов (вид с квадрокоптера).



Следующий объект - "Имущественный комплекс "Ичан кала" ("Внутренний город"; так называется внутренняя часть Хивы, за крепостными стенами). В действительности это четырехзвездочная гостиница, построенная в 2010 году, а в 2016-м реконструированная.



Гостиница "Ичан кала"



Площадь занимаемого ею земельного участка - 0,6 гектара, общая площадь зданий и сооружений - 10.100 квадратных метров.



Номер в гостинице "Ичан кала"



И наконец, вишенка на торте - зона отдыха "Бельдерсай", расположенная в Бостанлыкском районе Ташкентской области, в живописной горной местности.



Общая земельная площадь - 46,1 гектара, площадь зданий и сооружений - 9.628 квадратных метров.



Гостиничный комплекс в зоне отдыха "Бельдерсай"



Обзор на 360 градусов здесь.



Почему же это все это имущество решено пустить с молотка? Вероятно, по нескольким причинам сразу.



Во-первых, по имиджевым. Например, "прихватизация" виллы Каримовой в Сиджаке была осуществлена столь топорно, что об этом стала постоянно упоминать СМИ, в том числе и наше издание. Для любого независимого суда (если бы он был в стране) опубликованной информации было бы вполне достаточно, чтобы признать преступниками всех высокопоставленных участников этой передачи.



И вот, в преддверии президентских выборов, несмотря на то, что они будут сугубо формальными, очевидно, было решено избавиться от лишнего "балласта" - дескать, приватизации-то не было, было временное пользование, а теперь, как и положено, мы выставляем все это добро на торги. Мол, мы не такие как Гульнара Каримова.



Во-вторых, если до этого все вышеперечисленные активы формально считались государственными, то вскоре они обретут "законных" частных владельцев.



И нас терзают смутные сомнения по поводу того, что в результате грядущих торгов их собственниками окажутся некие легальные бизнесмены. Иностранцы, прекрасно зная, как в Узбекистане соблюдаются права частных собственников, ничего или почти ничего здесь не приобретают; если же означенные активы купит местный предприниматель, к нему, скорее всего, нагрянут с проверкой представители целого ряда ведомств; в результате чего ему придется расстаться с изрядной частью своего имущества.



Так что, скорее всего, торги - это лишь способ переложить "государственную" недвижимость в глубокие частные карманы все тех же людей, либо, в крайнем случае, их доверенных лиц.



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Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617725040

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